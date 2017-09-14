Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
тут на форумі повно фахівців по постачанню 5 вольт в розетку )) а якщо серйозно - мало хто розуміє, що навіть незважаючи на те, що описанні вами специ не є бог знає ким там, але тим не менш, таки на дорозі не валяються. і крім технічної кваліфікації потрбіна кваліфікація по тб, типу там 5 гр 1000+ (на яку теж потрібні досвід і стаж) і без якої монтєра ніхто і близько не підпустить до якогось девайсу, щоб потім часом не сісти коли від того раптом залишаться тільки одні кєди.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
Поліцаї цінніші. Знаєте, скільки років в поліцейській академії потрібно навчатись?
Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ.
Абетку цю я чудово розумію.
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
На жаль, є способи виключити надовго і атомні блоки, не обов'язково через удари безпосередньо по самим блокам, спеціалісти у кацапів які це знають, нажаль також є, це навіть можуть бути ті, хто раніше працював в українській енергетиці. І, це також є великим ризиком.
Примат написав:Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ.
Абетку цю я чудово розумію.
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
На жаль, є способи виключити надовго і атомні блоки, не обов'язково через удари безпосередньо по самим блокам, спеціалісти у кацапів які це знають, нажаль також є, це навіть можуть бути ті, хто раніше працював в українській енергетиці. І, це також є великим ризиком.
Коротше кажучи взимку можливий варіант електропостачання - 0 годин на добу.
detroytred написав:Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление.
Це трошки не так працює, ніхто не смикає рубильники при зниженні частоти, а працює автоматика, під налаштування якої заведені черги на відключення, в залежності від налаштувань порогу та часу спрацювання. Ні одна людина не здатна швидко оцінити та вимкнути, коли рахунок йде на мілісекунди чи секунди. І, це не обов'язково повинні бути великі вимикачі, які складно замінити, все залежить від налаштувань ланок мережі до цього вимикача. Такий принцип у всіх енергосистемах, незалежно від країни.
Schmit написав:Коротше кажучи взимку можливий варіант електропостачання - 0 годин на добу.
Так, але це призведе до необхідності швидких і беспрецедентних дій наших союзників, і це пуйло також враховує. Наприклад, за добу з'явиться умовних півсотні томагавків, на озброєнні України, і сибірський хрест буде рознесено в друзки. Це напевно і є стримувачем, як і в випадку з ядерною зброєю.
Schmit написав:Коротше кажучи взимку можливий варіант електропостачання - 0 годин на добу.
Так, але це призведе до необхідності швидких і беспрецедентних дій наших союзників, і це пуйло також враховує. Наприклад, за добу з'явиться умовних півсотні томагавків, на озброєнні України, і сибірський хрест буде рознесено в друзки. Це напевно і є стримувачем, як і в випадку з ядерною зброєю.
Доведеться приймати наших жінок та дітей, ну і беспрецедентна стурбованість.