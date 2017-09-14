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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8511851285138514>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:05

  Schmit написав:
  _Mykola_ написав:
  Schmit написав:Коротше кажучи взимку можливий варіант електропостачання - 0 годин на добу.

Так, але це призведе до необхідності швидких і беспрецедентних дій наших союзників, і це пуйло також враховує. Наприклад, за добу з'явиться умовних півсотні томагавків, на озброєнні України, і сибірський хрест буде рознесено в друзки.
Це напевно і є стримувачем, як і в випадку з ядерною зброєю.

Доведеться приймати наших жінок та дітей, ну і беспрецедентна стурбованість.


А старих ? Я впевнений що будуть погроми та масовий мордобій на політичному підгрунті
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:06

  _Mykola_ написав: і сибірський хрест буде рознесено в друзки.
? сибірський хрест ?
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:08

  Schmit написав:Відключення світла по 10 годин: українцям слід готуватися до складної зими
Ну що, зрозуміли, для чого підніматимуть акцизи на пальне?

до останнього діда, але податки дай, підвищені ціни заплати, дані онови:
в одну сторону дуй, в іншу тобі ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:11

  Schmit написав:[youtube]fj6bhtr1NLE...
Для Зе все, що відбувається - просто кіно.

Простите за нескромный вопрос - в каком управлении ФСБ это снято?
Мозги напрочь отшибло?
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:18

  Schmit написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Ну ЦЕ Я чудово розумію.

Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.

Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.

На жаль, є способи виключити надовго і атомні блоки, не обов'язково через удари безпосередньо по самим блокам, спеціалісти у кацапів які це знають, нажаль також є, це навіть можуть бути ті, хто раніше працював в українській енергетиці.
І, це також є великим ризиком.

Коротше кажучи взимку можливий варіант електропостачання - 0 годин на добу.

Будем надеяться что наши ракетные войска тоже имеют возможности отключать в балалайне в первые хорошие морозы за ....дцать и генерирующие мощности на ТЭС/ГЭС и распределители и понижающие трансформаторы на линиях от АЭС
Кроме того там на северо-востоке имеется волховский каскад подымающих воду шлюзов, без которых ставка орды сможет выжить только с таким количеством срущего в дырку в параше и моющегося раз в неделю в бане народа, которое населяло мацкву 100 лет назад, а то и менее(ляма)
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 05 чер, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:19

  барабашов написав:
  Schmit написав:
  _Mykola_ написав:На жаль, є способи виключити надовго і атомні блоки, не обов'язково через удари безпосередньо по самим блокам, спеціалісти у кацапів які це знають, нажаль також є, це навіть можуть бути ті, хто раніше працював в українській енергетиці.
І, це також є великим ризиком.

Коротше кажучи взимку можливий варіант електропостачання - 0 годин на добу.

Будем надеяться что наши ракетные войска тоже имеют возможности отключать в балалайне в первые хорошие морозы за ....дцать и генерирующие мощности на ТЭС/ГЭС и распределители и понижающие трансформаторы на линиях от АЭС
Кроме того там волховский каскад подымающих воду шлюзов, без которых ставка орды сможет выжить только с таким количеством срущего в дырку в параше и моющегося раз в неделю в бане народа, которое населяло мацкву 100 лет назад, а то и менее(ляма)


нет, это эскалация. только приграничные села
что байден, что трамип москву в обиду не дадут. Воспоминанию о брежневско-никсоновской юности, валютные девчата из хамер-центра и интуриста, эх...
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 05 чер, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:22

  detroytred написав:
  Примат написав:
  detroytred написав:Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.

это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление.
Но тут есть еще один момент, о котором МОЛЧАТ, количество отключений/включений автоматических выключателей ограничено, стоят они огромных денег, на замену нужны деньги, рабочие, время. Что будем делать, когда они перестанут функционировать?

Дякую. Про це не знав.

Тут ще Арестович голосить, що оцих віртуозів по рубільніках повним ходом мобілізують.

Я ж кажу: майже по всім сферам ми не знаємо реальних повних розкладів. Не бачимо усієї картини по кожній сфері. І загальної в цілому.
Лише віра залишається.
Віра в кого, кому можна вірити?))

В продукцію Голівуду. Навіть Байден вибрав поїздку в Голівуд а не Швейцарію
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:26

hxbbgaf

Кто кого куда артачил? Лють - это батальон добровольный, официально! У ментов бронь


Ты наркоман, или исключен из информационного поля?
Если «не артачили», то как такое могло произойти?
https://informator.ua/uk/u-dnipri-specp ... vu-mvs/amp
Продолжение истории знаешь? Уволены и призваны.
Так это значит не артачили? Добровольцы там?
Несколько тыс. человек из 220 тыс


Ты ссылку открывал в предыдущем сообщении?
https://www.slovoidilo.ua/2024/04/13/no ... i-rosiyeyu

НацПол 75 тыс мужиков и 25 женщин.
Они же в Люти, они же в прифронтовых зонах.

Сейчас раньше 43 не идут


Сейчас вообще не идут. Уже 2+ года.
а несколько лет назад шли и в 38 и что с того?

Сколько пля «несколько»? В 38 лет шли 13 лет назад. Им все еще 38 лет? Или 45?
и что с того?

То, с чего я сразу начал и что ты до сих пор не понял: не существует сегодня военпенсов моложе 45. Ни больше, ни меньше. Это усвоено наконец? Или бред продолжится?



Не надо никакой стопки, достаточно быть исключенным с учета и выпускают заграницу. А 43-летние пограничники, вышедшие на пенсию, исключены.


То есть если Муху сняли с учета в 40 лет (да и не только его) то он может ехать? Интересно, почему не едет?
Может потому что постанова КМУ говори о совсем других условиях для выезда?
Это не интересно уже . На 1000 дол спор. Что «не стоит на воинском учете = может выезжать» - это бред. В частности о пенсах погранцах. Готов? Маразматики с ФУП мне не интересны. Есть документы.
Показываешь пруф - твоя 1000. Нет - ты мне. ЛетсГоу. Фейслесс может выступить банком. Ты и я ему по 41 кгрн грн, он отправит банк победителю.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 14:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:48

  Water написав:
  ЛАД написав:В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.

Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.

Тобто так раз і більше нема бажаючих навчатись в школі, де предмети викладають українською. Мабуть ситуація виглядала інакше, мабуть є методичні рекомендації організації процесу навчання. А школи не зачинялись, тупо перепрофілювались.

Не "так раз і більше нема бажаючих". Это происходило постепенно, а не одномоментно. И какие "методичні рекомендації організації процесу навчання"? Даже не могу себе представить, что это может быть. Подскажите.
Единственное. что могу представить - финансирование. Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.

І задайте собі питання, чому ви вивчали, але не розмовляли і воно вам не цікаво, бо як для українця вам краще розмовлять мовою сусіда.

Даже в годы моего детства Харьков уже был русскоязычным.
И разговаривали не "мовою сусіда", а на своём языке + языке "межнационального общения" огромной страны. + кто-то (в среднем наиболее толковые) ехали поступать в московские вузы. В любой многонациональнхой/многоязычной стране наиболее распространённый язык становится главным и наиболее востребованным. Так было ещё в Древнем Риме, тем более, сегодня, в условиях гораздо бОльшей мобильности населения.
Вас не удивит, если я вам расскажу, что в 30-е годы были и еврейские школы и даже техникумы?

Зараз окупована територія України, вже додатково навезли москальських вчителів, вже наші діти, які народились в україномовному середовищі, де всі розмовляли українською, вже зараз балакають виключно москальською.
Тобто, все те, що відбувалось у радянському союзі, зараз добре видно по нинішній ситуації, а не казочки шо в українських школах нема бажаючих навчатись.

Что делается на оккупированных территориях не знаю, поэтому обсуждать не могу.
А то, что в Союзе это было не "казочки", знаю точно, так що не треба розповідати казочки мені.
Или вы думаете, что сейчас в Харькове не осталось русских школ потому (и даже больше - школ с изучением русского языка), что родители резко расхотели учить детей русскому языку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:49

  барабашов написав:
Будем надеяться что наши ракетные войска тоже имеют возможности отключать в балалайне в первые хорошие морозы за ....дцать и генерирующие мощности на ТЭС/ГЭС и распределители и понижающие трансформаторы на линиях от АЭС
Кроме того там на северо-востоке имеется волховский каскад подымающих воду шлюзов, без которых ставка орды сможет выжить только с таким количеством срущего в дырку в параше и моющегося раз в неделю в бане народа, которое населяло мацкву 100 лет назад, а то и менее(ляма)


......аж подых перехватило , впервые слышу от вас .
Положительные эмоции .
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