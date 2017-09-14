Додано: Сер 05 чер, 2024 14:26

Кто кого куда артачил? Лють - это батальон добровольный, официально! У ментов бронь





Несколько тыс. человек из 220 тыс





Сейчас раньше 43 не идут





а несколько лет назад шли и в 38 и что с того?



и что с того?





Не надо никакой стопки, достаточно быть исключенным с учета и выпускают заграницу. А 43-летние пограничники, вышедшие на пенсию, исключены.



Ты наркоман, или исключен из информационного поля?Если «не артачили», то как такое могло произойти?Продолжение истории знаешь? Уволены и призваны.Так это значит не артачили? Добровольцы там?Ты ссылку открывал в предыдущем сообщении?НацПол 75 тыс мужиков и 25 женщин.Они же в Люти, они же в прифронтовых зонах.Сейчас вообще не идут. Уже 2+ года.Сколько пля «несколько»? В 38 лет шли 13 лет назад. Им все еще 38 лет? Или 45?То, с чего я сразу начал и что ты до сих пор не понял: не существует сегодня военпенсов моложе 45. Ни больше, ни меньше. Это усвоено наконец? Или бред продолжится?То есть если Муху сняли с учета в 40 лет (да и не только его) то он может ехать? Интересно, почему не едет?Может потому что постанова КМУ говори о совсем других условиях для выезда?Это не интересно уже . На 1000 дол спор. Что «не стоит на воинском учете = может выезжать» - это бред. В частности о пенсах погранцах. Готов? Маразматики с ФУП мне не интересны. Есть документы.Показываешь пруф - твоя 1000. Нет - ты мне. ЛетсГоу. Фейслесс может выступить банком. Ты и я ему по 41 кгрн грн, он отправит банк победителю.