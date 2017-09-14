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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8509851085118512>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:19

нет, это эскалация. только приграничные села
что байден, что трамип москву в обиду не дадут. Воспоминанию о брежневско-никсоновской юности, валютные девчата из хамер-центра и интуриста, эх...
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 05 чер, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:26

hxbbgaf

Кто кого куда артачил? Лють - это батальон добровольный, официально! У ментов бронь



Если «не артачили», то как такое могло произойти?
https://informator.ua/uk/u-dnipri-specp ... vu-mvs/amp
Продолжение истории знаешь? Уволены и призваны.
Так это значит не артачили? Добровольцы там?

Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях. И в пограничцы. Интересно, почему?
И почему на сладкую бронь нет очереди?
Несколько тыс. человек из 220 тыс


Ты ссылку открывал в предыдущем сообщении?
https://www.slovoidilo.ua/2024/04/13/no ... i-rosiyeyu

НацПол 75 тыс мужиков и 25 женщин.
Они же в Люти, они же в прифронтовых зонах.

Сейчас раньше 43 не идут


Сейчас вообще не идут. Уже 2+ года.
а несколько лет назад шли и в 38 и что с того?

Сколько пля «несколько»? В 38 лет шли 13 лет назад. Им все еще 38 лет? Или 45?
и что с того?

То, с чего я сразу начал и что ты до сих пор не понял: не существует сегодня военпенсов моложе 45. Ни больше, ни меньше. Это усвоено наконец? Или бред продолжится?



Не надо никакой стопки, достаточно быть исключенным с учета и выпускают заграницу. А 43-летние пограничники, вышедшие на пенсию, исключены.


То есть если Муху сняли с учета в 40 лет (да и не только его) то он может ехать? Интересно, почему не едет?
Может потому что постанова КМУ говори о совсем других условиях для выезда?
Это не интересно уже . На 1000 дол спор. Что «не стоит на воинском учете = может выезжать» - это бред. В частности о пенсах погранцах. Готов? Маразматики с ФУП мне не интересны. Есть документы.
Показываешь пруф - твоя 1000. Нет - ты мне. ЛетсГоу. Фейслесс может выступить банком. Ты и я ему по 41 кгрн грн, он отправит банк победителю.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 14:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:48

  Water написав:
  ЛАД написав:В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.

Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.

Тобто так раз і більше нема бажаючих навчатись в школі, де предмети викладають українською. Мабуть ситуація виглядала інакше, мабуть є методичні рекомендації організації процесу навчання. А школи не зачинялись, тупо перепрофілювались.

Не "так раз і більше нема бажаючих". Это происходило постепенно, а не одномоментно. И какие "методичні рекомендації організації процесу навчання"? Даже не могу себе представить, что это может быть. Подскажите.
Единственное. что могу представить - финансирование. Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.

І задайте собі питання, чому ви вивчали, але не розмовляли і воно вам не цікаво, бо як для українця вам краще розмовлять мовою сусіда.

Даже в годы моего детства Харьков уже был русскоязычным.
И разговаривали не "мовою сусіда", а на своём языке + языке "межнационального общения" огромной страны. + кто-то (в среднем наиболее толковые) ехали поступать в московские вузы. В любой многонациональнхой/многоязычной стране наиболее распространённый язык становится главным и наиболее востребованным. Так было ещё в Древнем Риме, тем более, сегодня, в условиях гораздо бОльшей мобильности населения.
Вас не удивит, если я вам расскажу, что в 30-е годы были и еврейские школы и даже техникумы?

Зараз окупована територія України, вже додатково навезли москальських вчителів, вже наші діти, які народились в україномовному середовищі, де всі розмовляли українською, вже зараз балакають виключно москальською.
Тобто, все те, що відбувалось у радянському союзі, зараз добре видно по нинішній ситуації, а не казочки шо в українських школах нема бажаючих навчатись.

Что делается на оккупированных территориях не знаю, поэтому обсуждать не могу.
А то, что в Союзе это было не "казочки", знаю точно, так що не треба розповідати казочки мені.
Или вы думаете, что сейчас в Харькове не осталось русских школ потому (и даже больше - школ с изучением русского языка), что родители резко расхотели учить детей русскому языку?

Кстати, вы не пропустили новость о новом языке "межнародного общения"?
4 июня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

https://news.liga.net/politics/news/deputaty-prinyali-zakon-o-statuse-angliyskogo-yazyka
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 05 чер, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:49

  барабашов написав:
Будем надеяться что наши ракетные войска тоже имеют возможности отключать в балалайне в первые хорошие морозы за ....дцать и генерирующие мощности на ТЭС/ГЭС и распределители и понижающие трансформаторы на линиях от АЭС
Кроме того там на северо-востоке имеется волховский каскад подымающих воду шлюзов, без которых ставка орды сможет выжить только с таким количеством срущего в дырку в параше и моющегося раз в неделю в бане народа, которое населяло мацкву 100 лет назад, а то и менее(ляма)


......аж подых перехватило , впервые слышу от вас .
Положительные эмоции .
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 14:49

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті

Чому, на вашу думку, бракує саме цих професій? Як вважаєте, програма, запропонована на сьогодні, допоможе вирішити проблему? Чи цього замало і потрібні інші "бонуси"? Якщо так, то які?

Ринок енергоносіїв в контексті
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:24

  Hotab написав:То, с чего я сразу начал и что ты до сих пор не понял: не существует сегодня военпенсов моложе 45. Ни больше, ни меньше. Это усвоено наконец? Или бред продолжится?

не цепляйтесь к цифре 38 — она в данном случае вообще не важна. Важно то, что есть военпенсы моложе 60ти.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:25

  Hotab написав:
  Бетон написав:⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

Где это уже было?

В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?
Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.
Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...

Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?
.........

:?:
Я что-то пропустил?
Бетон уже за кордоном?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:35

  vitaliiangel написав:здесь видно из каких стран к нам приедут мигранты
https://minfin.com.ua/files/image/1-Min ... i-2024.png
кто сколько насчитал?

И считать не надо. :)
Индусов море.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:44

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:здесь видно из каких стран к нам приедут мигранты
https://minfin.com.ua/files/image/1-Min ... i-2024.png
кто сколько насчитал?

И считать не надо. :)
Индусов море.

Та пусть приезжают. Одной зимы им хватит чтобы понять что сто баксов в индии совсем не то что сто баксов в Украине.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:45

_hunter

не цепляйтесь к цифре 38 — она в данном случае вообще не важна.

Я «цепляюсь»? Я давно назвав «45+». И никак не ниже. Начинаются инсинуации «38», «40», «42»
Нет. Потенциальные рекруты военпенсы - это «группа 45-60».
Тут надо Детройт. Он знал цифру (%%) сколько из них служит.
Теперь вопрос , сколько в гражданской группе (%%) служит?
Кого больше?

Еще одно. Что почему-то не доходит не служившим. Группа военпесов «45-60» (сколько их там? 100? 200 тыс? (С прыдатными и непрыдатными, с переплывшими Тису и нет) - это моб.резерв офицерского состава. То есть убивают Искандером в штабе бригады капитана - нач.веща, призывают офицера с гражданки . Или если формируют бригаду новую. Берут капитана или майора с этого резерва. Убили недавно Искандером сразу 4 херсонских пилота (увы правда) - значит кого-то с сотни - второй диванных пилотов выдернули. Если у них есть еще здоровье.
Мобрезерв рядового состава - это служившие и не служившие гречкосии. Их там 10 млн (с придатными и не приданными, с переплывшими Тису и нет)
То есть каждый ждет когда грызть свою морковку.
А о процентах уже вовлеченных на сегодня может доложить полковник Детройт.
Hotab
 
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