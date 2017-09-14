нет, это эскалация. только приграничные села
что байден, что трамип москву в обиду не дадут. Воспоминанию о брежневско-никсоновской юности, валютные девчата из хамер-центра и интуриста, эх...
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Додано: Сер 05 чер, 2024 14:19
нет, это эскалация. только приграничные села
что байден, что трамип москву в обиду не дадут. Воспоминанию о брежневско-никсоновской юности, валютные девчата из хамер-центра и интуриста, эх...
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 05 чер, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:26
hxbbgaf
Если «не артачили», то как такое могло произойти?
Продолжение истории знаешь? Уволены и призваны.
Так это значит не артачили? Добровольцы там?
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях. И в пограничцы. Интересно, почему?
И почему на сладкую бронь нет очереди?
Ты ссылку открывал в предыдущем сообщении?
НацПол 75 тыс мужиков и 25 женщин.
Они же в Люти, они же в прифронтовых зонах.
Сейчас вообще не идут. Уже 2+ года.
Сколько пля «несколько»? В 38 лет шли 13 лет назад. Им все еще 38 лет? Или 45?
То, с чего я сразу начал и что ты до сих пор не понял: не существует сегодня военпенсов моложе 45. Ни больше, ни меньше. Это усвоено наконец? Или бред продолжится?
То есть если Муху сняли с учета в 40 лет (да и не только его) то он может ехать? Интересно, почему не едет?
Может потому что постанова КМУ говори о совсем других условиях для выезда?
Это не интересно уже . На 1000 дол спор. Что «не стоит на воинском учете = может выезжать» - это бред. В частности о пенсах погранцах. Готов? Маразматики с ФУП мне не интересны. Есть документы.
Показываешь пруф - твоя 1000. Нет - ты мне. ЛетсГоу. Фейслесс может выступить банком. Ты и я ему по 41 кгрн грн, он отправит банк победителю.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:48
Не "так раз і більше нема бажаючих". Это происходило постепенно, а не одномоментно. И какие "методичні рекомендації організації процесу навчання"? Даже не могу себе представить, что это может быть. Подскажите.
Единственное. что могу представить - финансирование. Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.
Даже в годы моего детства Харьков уже был русскоязычным.
И разговаривали не "мовою сусіда", а на своём языке + языке "межнационального общения" огромной страны. + кто-то (в среднем наиболее толковые) ехали поступать в московские вузы. В любой многонациональнхой/многоязычной стране наиболее распространённый язык становится главным и наиболее востребованным. Так было ещё в Древнем Риме, тем более, сегодня, в условиях гораздо бОльшей мобильности населения.
Вас не удивит, если я вам расскажу, что в 30-е годы были и еврейские школы и даже техникумы?
Что делается на оккупированных территориях не знаю, поэтому обсуждать не могу.
А то, что в Союзе это было не "казочки", знаю точно, так що не треба розповідати казочки мені.
Или вы думаете, что сейчас в Харькове не осталось русских школ потому (и даже больше - школ с изучением русского языка), что родители резко расхотели учить детей русскому языку?
Кстати, вы не пропустили новость о новом языке "межнародного общения"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 05 чер, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:49
......аж подых перехватило , впервые слышу от вас .
Положительные эмоции .
Додано: Сер 05 чер, 2024 14:49
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті
Чому, на вашу думку, бракує саме цих професій? Як вважаєте, програма, запропонована на сьогодні, допоможе вирішити проблему? Чи цього замало і потрібні інші "бонуси"? Якщо так, то які?
Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:24
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:25
Я что-то пропустил?
Бетон уже за кордоном?
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:35
И считать не надо.
Индусов море.
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:44
Та пусть приезжают. Одной зимы им хватит чтобы понять что сто баксов в индии совсем не то что сто баксов в Украине.
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:45
_hunter
Я «цепляюсь»? Я давно назвав «45+». И никак не ниже. Начинаются инсинуации «38», «40», «42»
Нет. Потенциальные рекруты военпенсы - это «группа 45-60».
Тут надо Детройт. Он знал цифру (%%) сколько из них служит.
Теперь вопрос , сколько в гражданской группе (%%) служит?
Кого больше?
Еще одно. Что почему-то не доходит не служившим. Группа военпесов «45-60» (сколько их там? 100? 200 тыс? (С прыдатными и непрыдатными, с переплывшими Тису и нет) - это моб.резерв офицерского состава. То есть убивают Искандером в штабе бригады капитана - нач.веща, призывают офицера с гражданки . Или если формируют бригаду новую. Берут капитана или майора с этого резерва. Убили недавно Искандером сразу 4 херсонских пилота (увы правда) - значит кого-то с сотни - второй диванных пилотов выдернули. Если у них есть еще здоровье.
Мобрезерв рядового состава - это служившие и не служившие гречкосии. Их там 10 млн (с придатными и не приданными, с переплывшими Тису и нет)
То есть каждый ждет когда грызть свою морковку.
А о процентах уже вовлеченных на сегодня может доложить полковник Детройт.
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