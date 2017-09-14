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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8509851085118512
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:16

  hxbbgaf написав:Ну, это уже реальный перебор, если правда.
https://kyiv24.news/news/v-ukrayini-pla ... ho-jdetsya

За смислом схоже на Sturmabteilung :D. Напевно там на горі дуже полюбляють Гітлера. Але ж для внутрішнього правопорядку була раніше створена Національна гвардія?

З вікі
Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:19

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:здесь видно из каких стран к нам приедут мигранты
https://minfin.com.ua/files/image/1-Min ... i-2024.png
кто сколько насчитал?

И считать не надо. :)
Индусов море.

Та пусть приезжают. Одной зимы им хватит чтобы понять что сто баксов в индии совсем не то что сто баксов в Украине.

будет вторичная миграция загореліх социальщиков из Европы, будут тут евросоциал проедать и греть нас теплом своих сердец
fox767676
 
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