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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:16
За смислом схоже на Sturmabteilung
:D. Напевно там на горі дуже полюбляють Гітлера. Але ж для внутрішнього правопорядку була раніше створена Національна гвардія?
З вікі
Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
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BIGor
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:19
Mimohod написав: ЛАД написав:
И считать не надо.
Индусов море.
Та пусть приезжают. Одной зимы им хватит чтобы понять что сто баксов в индии совсем не то что сто баксов в Украине.
будет вторичная миграция загореліх социальщиков из Европы, будут тут евросоциал проедать и греть нас теплом своих сердец
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fox767676
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:36
е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить
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flyman
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:39
flyman написав:
е.е. по 6 годин нема, форим ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли
в мене є 24/7
але слабка втіха
паніку розповсюджуати не буду, і так всім погано
піду я мабуть
зароблю останній міліон перед зимовим армагєдоним
слухайтесь флер
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fox767676
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:46
Ну, да, "маразматики с фуп" неинтересны, люди, которые реально это видели. Какая может быть ссылка, и так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь. Не пускают военнообязанных.
Численность МВД 220 тыс., гугл в помощь.
А то что тех ментов-сепаров хотели отправить на видео, то единичные попытки сократить дармоедов и уклонистов и отправить на фронт.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:52
flyman написав:
е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить
Так а про що розповідати ?
Один зас.. Р..нець розповідає як гарно в Німеччині ,зїбнувши з України, інший як не гарно в Україні , всі остальні як і чому їх бажають призвати до ВСУ а вони такі цінні що до нестями .
Інші кажуть що жінками треба воювати бо гедерні (пля от же вислів ).
Всі , хто захищав і захищає Україну - тупі ублюдки .
А хто зараз здастся росіянам , той досконалий .
Ось і весь форум і форумчани .
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холява
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Додано: Сер 05 чер, 2024 17:05
hxbbgaf
люди, которые реально это видели
Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион.
Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».
«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.»
«Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.
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Hotab
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Додано: Сер 05 чер, 2024 17:06
холява написав: flyman написав:
е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить
Так а про що розповідати ?
Один зас.. Р..нець розповідає як гарно в Німеччині ,зїбнувши з України, інший як не гарно в Україні , всі остальні як і чому їх бажають призвати до ВСУ а вони такі цінні що до нестями .
Інші кажуть що жінками треба воювати бо гедерні (пля от же вислів ).
Всі , хто захищав і захищає Україну - тупі ублюдки .
А хто зараз здастся росіянам , той досконалий .
Ось і весь форум і форумчани .
Та да, и не говорите сплошные заср..цы, кругом враги, предатели и трусы.
С Телемарафона аналогичное мнение несется просто нон стоп. И там тоже сидят сплошь Д'Артаньяны.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 17:27
холява написав:
Всі , хто захищав і захищає Україну - тупі ублюдки .
А хто зараз здастся росіянам , той досконалий .
Ось і весь форум і форумчани .
не нагнітайте. Таке на форумі ніхто й близько не писав
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Додано: Сер 05 чер, 2024 17:33
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