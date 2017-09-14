ЛАД написав:Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.
Ви або не в курсі, або вводите в оману:
1983 р. – Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах і виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови та літератури ("Андроповський указ") та директива колегії Міністерства освіти УРСР "Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загально-освітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки", спрямована на посилення русифікації.
Плюс клас ділили на підгрупи. Тобто за менший обсяг роботи давали більшу оплату.
Бетон написав:⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.
Где это уже было?
В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами? Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить. Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи? .........
flyman написав:е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить
По перше це репетиція, в подальшому е.е. буде в кращому разі 6-8 годин на добу, По друге від разово $100 майже в кожному місті , звісно є винятки, можна зробити енергонезалежний доступ до інтернету 24/7 , є різні провайдери від adsl ukrtelecom до різних місцевих , які забезпечують таке підєднання, тариф залишається без змін , не залежно від типу підєднання від $5 до $10 в міс. Ще можна згадати старлінк від 13 тис грн пристрій і $75 / міс , можна поідлитися з сусідами на 2-3 родини вийде умовно по $30 міс. Так що на фінансвому форумі дивно читати / бачити що відвідуваність залежить від наявності електроенергії в дописувачів. Тут варіант що ці дописувачі не орієнтуються у фінансах якщо не знайшли $50-700 щоб забезпечити себе інтернетом 24/7/365 , то може й читати таких фінансистів що не мають вільних $100 не варто ? такий собі природній відбір фінансистів за Дарвіном а ввели б платний форум за $1 в міс , то дописувачів би зменшилось на 95% зате адекватність зросла б .
Помню в своё время налоговая рассылала письма счастья ФОПам про уплату налога на землю у кого были неж. помощ. на первых этажах в многкв. домах. Народ стоял к ним в очередях, что бы не попасть на штраф. Они потом отсылали людей в земельные ресурсы. Там надо было отстоять км. очереди, заплатить грн. и тащить документ обратно в налоговую. Посчитал тогда, что выгодней заплатить штраф, чем перед новым годом стоять неделю в очередях. Первенцы бегали из одного кабинета в др. и платили немалые суммы по квитанциям. Прошли праздники и налог отменили.... Это та же эпопея с Резервами+ и т.д. Отметился, то автоматом ты у ТЦК первый в списке на мед. комис. А штрафы? Так уже есть разьяснения, как их через суды обжаловать, если придётся. Выдумали отмечаться, т.к в архиве у них бардак и народ на блюдце несёт им свои данные.
Интересно во всех городах такая ситуация. Стоит машина с мигалками полиция. Они останавливают и к водителю бегут люди из ТЦК. Их обычно стоит - 3 полицейских и прибл. 8-12 чел из ТЦК. На хрена так много людей, если военных не хватает на войне?