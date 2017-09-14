Додано: Сер 05 чер, 2024 17:50

Xenon написав: ТЦК почали менше хапати людей на вулицях, бо чоловіки оновлюють дані через Резерв+, – Стефанчук .



https://www.unian.ua/politics/viyskova- ... 57249.html



Помню в своё время налоговая рассылала письма счастья ФОПам про уплату налога на землю у кого были неж. помощ. на первых этажах в многкв. домах. Народ стоял к ним в очередях, что бы не попасть на штраф. Они потом отсылали людей в земельные ресурсы. Там надо было отстоять км. очереди, заплатить грн. и тащить документ обратно в налоговую.Посчитал тогда, что выгодней заплатить штраф, чем перед новым годом стоять неделю в очередях. Первенцы бегали из одного кабинета в др. и платили немалые суммы по квитанциям. Прошли праздники и налог отменили....Это та же эпопея с Резервами+ и т.д. Отметился, то автоматом ты у ТЦК первый в списке на мед. комис. А штрафы? Так уже есть разьяснения, как их через суды обжаловать, если придётся. Выдумали отмечаться, т.к в архиве у них бардак и народ на блюдце несёт им свои данные.