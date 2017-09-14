RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8511851285138514>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:37

ТЦК почали менше хапати людей на вулицях, бо чоловіки оновлюють дані через Резерв+, – Стефанчук .

https://www.unian.ua/politics/viyskova- ... 57249.html
Xenon
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:40

  flyman написав:е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить

По перше це репетиція, в подальшому е.е. буде в кращому разі 6-8 годин на добу,
По друге від разово $100 майже в кожному місті , звісно є винятки, можна зробити енергонезалежний доступ до інтернету 24/7 , є різні провайдери від adsl ukrtelecom до різних місцевих , які забезпечують таке підєднання, тариф залишається без змін , не залежно від типу підєднання від $5 до $10 в міс. Ще можна згадати старлінк від 13 тис грн пристрій і $75 / міс , можна поідлитися з сусідами на 2-3 родини вийде умовно по $30 міс. Так що на фінансвому форумі дивно читати / бачити що відвідуваність залежить від наявності електроенергії в дописувачів. Тут варіант що ці дописувачі не орієнтуються у фінансах якщо не знайшли $50-700 щоб забезпечити себе інтернетом 24/7/365 , то може й читати таких фінансистів що не мають вільних $100 не варто ? :shock: такий собі природній відбір фінансистів за Дарвіном :wink: а ввели б платний форум за $1 в міс , то дописувачів би зменшилось на 95% :mrgreen: зате адекватність зросла б .
yama
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9028 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:50

  Xenon написав:
ТЦК почали менше хапати людей на вулицях, бо чоловіки оновлюють дані через Резерв+, – Стефанчук .

https://www.unian.ua/politics/viyskova- ... 57249.html
Помню в своё время налоговая рассылала письма счастья ФОПам про уплату налога на землю у кого были неж. помощ. на первых этажах в многкв. домах. Народ стоял к ним в очередях, что бы не попасть на штраф. Они потом отсылали людей в земельные ресурсы. Там надо было отстоять км. очереди, заплатить грн. и тащить документ обратно в налоговую.
Посчитал тогда, что выгодней заплатить штраф, чем перед новым годом стоять неделю в очередях. Первенцы бегали из одного кабинета в др. и платили немалые суммы по квитанциям. Прошли праздники и налог отменили....
Это та же эпопея с Резервами+ и т.д. Отметился, то автоматом ты у ТЦК первый в списке на мед. комис. А штрафы? Так уже есть разьяснения, как их через суды обжаловать, если придётся. Выдумали отмечаться, т.к в архиве у них бардак и народ на блюдце несёт им свои данные.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8040
З нами з: 13.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:55

Интересно во всех городах такая ситуация. Стоит машина с мигалками полиция. Они останавливают и к водителю бегут люди из ТЦК. Их обычно стоит - 3 полицейских и прибл. 8-12 чел из ТЦК. На хрена так много людей, если военных не хватает на войне? :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8040
З нами з: 13.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:04

  yama написав:
  flyman написав:е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить

По перше це репетиція, в подальшому е.е. буде в кращому разі 6-8 годин на добу

Репетиція не репетиція, але є одне але ...

А зима 2022-2023 нічому не навчила чи що ?

За цей час вже можно було купити зарядну станцію, тим більше, що ціни на них були адекватні, навіть на 2кіловатні.
Може з сонячними панелями намутити

Бетон все б"ється головою об бетон, що круасанам та суші капець, бо треба генератори, а це витрати

Взимку 2022-2023 в моєму районі був графік - 3 години є, 6 годин немає
І була купа різного розміру бізнесу - Салтівський(а це холодильники), аптеки, кав"ярні, піцерії, 2 АТБ, розливне пиво тощо

Ніхто не закрився, працювали. І досі працюють

Висновок простий.
Хто хоче - той шукає можливості
Хто не хоче - у того всьо пропало
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9791
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:41

  Hotab написав:hxbbgaf
люди, которые реально это видели


Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион.
Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».

«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.»
«Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.


Были в 38 лет, когда выслуга была 20 лет. Это простая арифметика!
Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.
Новый закон о мобилизации: пенсионеры силовых ведомств должны встать на военный учет Закон 10449 принятый 11 апреля 2024 года, обязывает пенсионеров МВД, прокуратуры, налоговой, таможенной службы, Нацполиции и Службы судебной охраны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу стать на военный учет.

До этого, выходит, кто хотел, мог свалить.

А кстати, прокуроров у нас реально дофига.
https://zn.ua/UKRAINE/procentnoe-sootno ... 6258_.html
Ну, вот зачем их столько? Толку ноль, у нас 4 года идет простейшее дело, прокуроры приходят каждый раз новые молодые, вероятно, блатные, и суды тупо переносят. Какой с них вообще толк при таком раскладе и сколько они будут издеваться над потерпевшими?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22544
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:51

  pesikot написав:
Висновок простий.
Хто хоче - той шукає можливості
Хто не хоче - у того всьо пропало

В мене під час блекаутів добове споживання електроенергії зростає на 30-50%.
-Втрати переводу ЕЕ в АКБ потім назад.
-Холодильник виставлено на максимально низьку температуру
-нічне споживання (відстрочка старту) припинено
UA
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:55

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
люди, которые реально это видели


Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион.
Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».

«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.»
«Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.


Были в 38 лет, когда выслуга была 20 лет. Это простая арифметика!

Выслуги в 20 лет не было.
Не меньше 25 лет было

А дальше, в зависимости от родов войск, год за год или год за полтора, или год за два

В 38 лет мог выйти на пенсию военный лётчик, но это уже был не совсем здоровый человек

Был знаком с одним бывшим лётчиком, ещё давно.
Он вышел на пенсию в 35 лет. Это было в начале 2000.
Только вот умер он через 4 года, после выхода на пенсию. Ведя здоровый образ жизни
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9791
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:14

  Игорь Алексеевич написав:Интересно во всех городах такая ситуация. Стоит машина с мигалками полиция. Они останавливают и к водителю бегут люди из ТЦК. Их обычно стоит - 3 полицейских и прибл. 8-12 чел из ТЦК.

У Мико такої херні немає.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5039
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:15

  pesikot написав:Выслуги в 20 лет не было.

Ну, что вы такое пишете, каждый мент это знает, и тут приводили цитаты с законов, до 2013-го была выслуга 20 лет. Официально. Потом ее повышали до 25 в течение, по-моему, аж 10 лет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22544
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8511851285138514>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 659632
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4040)
05.06.2024 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.