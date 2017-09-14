flyman написав:е.е. по 6 годин нема, форум ледве теплий, навіть турбовпатріоти притихли, і тільки з Європи рідкий перелетівший Тису бігунець як чайка постить
По перше це репетиція, в подальшому е.е. буде в кращому разі 6-8 годин на добу, По друге від разово $100 майже в кожному місті , звісно є винятки, можна зробити енергонезалежний доступ до інтернету 24/7 , є різні провайдери від adsl ukrtelecom до різних місцевих , які забезпечують таке підєднання, тариф залишається без змін , не залежно від типу підєднання від $5 до $10 в міс. Ще можна згадати старлінк від 13 тис грн пристрій і $75 / міс , можна поідлитися з сусідами на 2-3 родини вийде умовно по $30 міс. Так що на фінансвому форумі дивно читати / бачити що відвідуваність залежить від наявності електроенергії в дописувачів. Тут варіант що ці дописувачі не орієнтуються у фінансах якщо не знайшли $50-700 щоб забезпечити себе інтернетом 24/7/365 , то може й читати таких фінансистів що не мають вільних $100 не варто ? такий собі природній відбір фінансистів за Дарвіном а ввели б платний форум за $1 в міс , то дописувачів би зменшилось на 95% зате адекватність зросла б .
Помню в своё время налоговая рассылала письма счастья ФОПам про уплату налога на землю у кого были неж. помощ. на первых этажах в многкв. домах. Народ стоял к ним в очередях, что бы не попасть на штраф. Они потом отсылали людей в земельные ресурсы. Там надо было отстоять км. очереди, заплатить грн. и тащить документ обратно в налоговую. Посчитал тогда, что выгодней заплатить штраф, чем перед новым годом стоять неделю в очередях. Первенцы бегали из одного кабинета в др. и платили немалые суммы по квитанциям. Прошли праздники и налог отменили.... Это та же эпопея с Резервами+ и т.д. Отметился, то автоматом ты у ТЦК первый в списке на мед. комис. А штрафы? Так уже есть разьяснения, как их через суды обжаловать, если придётся. Выдумали отмечаться, т.к в архиве у них бардак и народ на блюдце несёт им свои данные.
Интересно во всех городах такая ситуация. Стоит машина с мигалками полиция. Они останавливают и к водителю бегут люди из ТЦК. Их обычно стоит - 3 полицейских и прибл. 8-12 чел из ТЦК. На хрена так много людей, если военных не хватает на войне?
Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион. Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».
«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.» «Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.
Были в 38 лет, когда выслуга была 20 лет. Это простая арифметика! Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.
Новый закон о мобилизации: пенсионеры силовых ведомств должны встать на военный учет Закон 10449 принятый 11 апреля 2024 года, обязывает пенсионеров МВД, прокуратуры, налоговой, таможенной службы, Нацполиции и Службы судебной охраны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу стать на военный учет.
До этого, выходит, кто хотел, мог свалить.
А кстати, прокуроров у нас реально дофига. https://zn.ua/UKRAINE/procentnoe-sootno ... 6258_.html Ну, вот зачем их столько? Толку ноль, у нас 4 года идет простейшее дело, прокуроры приходят каждый раз новые молодые, вероятно, блатные, и суды тупо переносят. Какой с них вообще толк при таком раскладе и сколько они будут издеваться над потерпевшими?
pesikot написав: Висновок простий. Хто хоче - той шукає можливості Хто не хоче - у того всьо пропало
В мене під час блекаутів добове споживання електроенергії зростає на 30-50%. -Втрати переводу ЕЕ в АКБ потім назад. -Холодильник виставлено на максимально низьку температуру -нічне споживання (відстрочка старту) припинено
Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион. Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».
«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.» «Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.
Были в 38 лет, когда выслуга была 20 лет. Это простая арифметика!
Выслуги в 20 лет не было. Не меньше 25 лет было
А дальше, в зависимости от родов войск, год за год или год за полтора, или год за два
В 38 лет мог выйти на пенсию военный лётчик, но это уже был не совсем здоровый человек
Был знаком с одним бывшим лётчиком, ещё давно. Он вышел на пенсию в 35 лет. Это было в начале 2000. Только вот умер он через 4 года, после выхода на пенсию. Ведя здоровый образ жизни
Игорь Алексеевич написав:Интересно во всех городах такая ситуация. Стоит машина с мигалками полиция. Они останавливают и к водителю бегут люди из ТЦК. Их обычно стоит - 3 полицейских и прибл. 8-12 чел из ТЦК.