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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8511851285138514
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf

Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.

Із діючого ще до війни закону. І його тут вже обговорювали. Якщо прибігати з переляком сюди раз в місяць з однією і тією сенсацією про ФУП, то ви не будете знати. Тут був в темі пан tumos, він показував підставу для постановки всіх силовиків на облік при виході на пенсію. Ще до того закону.
Я до війни став на облік як пенс.

До этого, выходит, кто хотел, мог свалить


Ти в боксі не був?? Чи чому у тебе від лоба інфо відстрілює назад?
Я тобі втретє кажу: не перебування на обліку не дає ніяких прав на виїзд. І не давала з 24.02.22. Тобі не доходить проста істина?
Це як, прийшов на кордон і кажеш: я не на обліку, не ставав, воєнніка нема. Пропускайте! Так?
Що з тобою таке? Зовсім кукуха не робить?


до 2013-го была выслуга 20 лет.

З 2011 по +6міс кожен рік. Ті хто встиг піти в 38, їм зараз 50+
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:24

hxbbgaf
всё верно.Было конечно 20 лет.И увольнялись лётчики по налёту и в 32 года. И шли на пенсию ВДВшники в 32 года потому что год за полтора в вдв(ВУЗ и 11 лет службы и пенсия,а те кто афган застали там год за три боевые были те ещё раньше шли).....также самое в милиции той ,если беркут то год за полтора а если ОБОП то год за 2 или три кажется,но не меньше 1.5. И никто там не умирал через 4 года а нормально себя чухают до сегодня :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:26

Не обязаны они были становиться, и есть свидетели, что, не став, могли выезжать. Спросите у пользователя Ю-ла на фупе, она лично видела, как выезжали несколько погранцов, еще и между собой обсуждали это и были уверены, что их пропустят, и их пропустили.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:28

hxbbgaf
Спорити на 1 кує на бажаете? В сад! Там трепатись про свою дурь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:29

  Hotab написав:
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.

прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад.
Почему то в информ пространстве этой информации нет. Может я военную тайну раскрываю?
Рознарядка от 15 до 30% штанного состава.
В нац. полиции не все сотрудники атестованые. Достаточно много вольного найма.
Так вот этот вольный найм мобилизуют в первую очередь и Без ВЛК.
В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну
UA
 
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