Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион. Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».
«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.» «Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.
Были в 38 лет, когда выслуга была 20 лет. Это простая арифметика! Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.
Новый закон о мобилизации: пенсионеры силовых ведомств должны встать на военный учет Закон 10449 принятый 11 апреля 2024 года, обязывает пенсионеров МВД, прокуратуры, налоговой, таможенной службы, Нацполиции и Службы судебной охраны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу стать на военный учет.
До этого, выходит, кто хотел, мог свалить.
А кстати, прокуроров у нас реально дофига. https://zn.ua/UKRAINE/procentnoe-sootno ... 6258_.html Ну, вот зачем их столько? Толку ноль, у нас 4 года идет простейшее дело, прокуроры приходят каждый раз новые молодые, вероятно, блатные, и суды тупо переносят. Какой с них вообще толк при таком раскладе и сколько они будут издеваться над потерпевшими?
pesikot написав: Висновок простий. Хто хоче - той шукає можливості Хто не хоче - у того всьо пропало
В мене під час блекаутів добове споживання електроенергії зростає на 30-50%. -Втрати переводу ЕЕ в АКБ потім назад. -Холодильник виставлено на максимально низьку температуру -нічне споживання (відстрочка старту) припинено
Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион. Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».
«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.» «Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.
Были в 38 лет, когда выслуга была 20 лет. Это простая арифметика!
Выслуги в 20 лет не было. Не меньше 25 лет было
А дальше, в зависимости от родов войск, год за год или год за полтора, или год за два
В 38 лет мог выйти на пенсию военный лётчик, но это уже был не совсем здоровый человек
Был знаком с одним бывшим лётчиком, ещё давно. Он вышел на пенсию в 35 лет. Это было в начале 2000. Только вот умер он через 4 года, после выхода на пенсию. Ведя здоровый образ жизни
Игорь Алексеевич написав:Интересно во всех городах такая ситуация. Стоит машина с мигалками полиция. Они останавливают и к водителю бегут люди из ТЦК. Их обычно стоит - 3 полицейских и прибл. 8-12 чел из ТЦК.
Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.
Із діючого ще до війни закону. І його тут вже обговорювали. Якщо прибігати з переляком сюди раз в місяць з однією і тією сенсацією про ФУП, то ви не будете знати. Тут був в темі пан tumos, він показував підставу для постановки всіх силовиків на облік при виході на пенсію. Ще до того закону. Я до війни став на облік як пенс.
До этого, выходит, кто хотел, мог свалить
Ти в боксі не був?? Чи чому у тебе від лоба інфо відстрілює назад? Я тобі втретє кажу: не перебування на обліку не дає ніяких прав на виїзд. І не давала з 24.02.22. Тобі не доходить проста істина? Це як, прийшов на кордон і кажеш: я не на обліку, не ставав, воєнніка нема. Пропускайте! Так? Що з тобою таке? Зовсім кукуха не робить?
до 2013-го была выслуга 20 лет.
З 2011 по +6міс кожен рік. Ті хто встиг піти в 38, їм зараз 50+
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf всё верно.Было конечно 20 лет.И увольнялись лётчики по налёту и в 32 года. И шли на пенсию ВДВшники в 32 года потому что год за полтора в вдв(ВУЗ и 11 лет службы и пенсия,а те кто афган застали там год за три боевые были те ещё раньше шли).....также самое в милиции той ,если беркут то год за полтора а если ОБОП то год за 2 или три кажется,но не меньше 1.5. И никто там не умирал через 4 года а нормально себя чухают до сегодня
Не обязаны они были становиться, и есть свидетели, что, не став, могли выезжать. Спросите у пользователя Ю-ла на фупе, она лично видела, как выезжали несколько погранцов, еще и между собой обсуждали это и были уверены, что их пропустят, и их пропустили.
Hotab написав: Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.
прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад. Почему то в информ пространстве этой информации нет. Может я военную тайну раскрываю? Рознарядка от 15 до 30% штанного состава. В нац. полиции не все сотрудники атестованые. Достаточно много вольного найма. Так вот этот вольный найм мобилизуют в первую очередь и Без ВЛК. В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну