Hotab написав:

люди, которые реально это видели





Вы тоже «несколько лет назад» видели пенса в 38 лет. А их уже более 10 лет нет таких. Потому видел ли там кто кого, или показалось, или что-то недопонял, или осознанно соврал.. Вариантов миллион.Единый и непоколебимый пруф - это выдержка из постановы КМУ. А не «и так понятно».«так ясно, что, если исключен с учета, то можешь ехать куда хочешь.»«Исключен» и «не стоял никогда» - это разные вещи. Погранец служил (на учете не стоял) . Уходя на пенсию по закону должен быть стать на учет. Мог и нарушить и не стать. Как у нас тут пол форума не стоит и не стояло никогда. Только откуда право выезда возьмется? В общем слив понятен. Обычное трепло. Правильно банят.