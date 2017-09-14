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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:36
UA
В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну. Наиби ближнего своего
Так вроде разобрались что в «Лють» тоже своих отправляли. Ну и параллельно с улицы желающих. Так тут менты в каком были репертуаре? Своего подводили под мобилизацию или чужого? Я уже запутался, это хорошо или плохо что они формируют из себя бригады? «многосогласный» что об этом думает?
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Hotab
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:38
Hotab написав:hxbbgaf
Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.
Із діючого ще до війни закону. І його тут вже обговорювали. Якщо прибігати з переляком сюди раз в місяць з однією і тією сенсацією про ФУП, то ви не будете знати. Тут був в темі пан tumos, він показував підставу для постановки всіх силовиків на облік при виході на пенсію. Ще до того закону.
Я до війни став на облік як пенс.
До этого, выходит, кто хотел, мог свалить
Ти в боксі не був?? Чи чому у тебе від лоба інфо відстрілює назад?
Я тобі втретє кажу: не перебування на обліку не дає ніяких прав на виїзд. І не давала з 24.02.22. Тобі не доходить проста істина?
Це як, прийшов на кордон і кажеш: я не на обліку, не ставав, воєнніка нема. Пропускайте! Так?
Що з тобою таке? Зовсім кукуха не робить?
до 2013-го была выслуга 20 лет.
З 2011 по +6міс кожен рік. Ті хто встиг піти в 38, їм зараз 50+
Дивна справа, як мужика з вулиці у 58 років можливо мобілізувати. А колишнього військового 50+ що печінку пробухав за час служби і пішов на військову пенсію ніззя ?
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alex lem
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:42
alex lem
колишнього військового що печінку пробухав за час служби і пішов на військову пенсію ніззя ?
Це хто каже «нельзя»?
Чи офіцерів не мобілізують?
Просто вам не служившому хочеться щоб поряд з 8-класгим Успіхом став з тряпкою полковник і мив снаряди. А чому? У нас резерв рядового складу закінчився, що потрібно залучити офіцерський резерв? Це цілком різні паралельні резерви. У виняткових випадках можуть один одного замінити, (не завжди, ви не полетите ніколи вже) . А хіба умнас вже такий випадок, поки є особисто ви з багатоприголсним? Чи у вас руки не працюють мити снаряди?
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Hotab
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:46
UA написав: Hotab написав:
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.
прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад...
В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну
Хто тут волали, що треба мєнтов на фронт? Ось пішли. Шо тепер не так?
Підтверджую, в Мико теж йде набір - і в нацпол, і мєнтов в штурмові бригади. Чоловік однокласниці працює в міліції, а вона у паспортному столі. Нещодавно разом на каву ходили, там про це говорили з нею.
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fler
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:49
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Успіх
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:49
Hotab Не соглашусь с Вами коллега.Не факт что полковник отставник в чём то лучше того мужика с улицы.Скорее всего в половине случаев хуже.И то что он полковник был в той жизни ничего не значит----сейчас любой сержант после недели ноля в сто раз круче полковника 90-х 2000-х
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:52
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/U1JjBp4i7eE?si=CXYxHzCyPpXTn5_B
Дайте пожалуйста ответ с позиции своего опыта---есть ли плюсы в контракте в отличии от мобилизованым быть в подразделении.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:55
Hotab написав:
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З 2011 по +6міс кожен рік. Ті хто встиг піти в 38, їм зараз 50+
І то нюанс: звідки взялися оці 20 років і пенсія для всл?
Отже ж в совдепі було - 25р. календарних.
А ввели їх в ЗСУ з одної причини --- бо йшли постійно скорочення Збройних Сил. Тих, хто до 20 не вспів, молодих старлеїв та капітанів пачками звільняли. Хто постарше отримали хоч такий собі привілей -- 20 років (навіть не календарних) і право на пенсію.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:56
konstantin kirovograd
Не факт что полковник отставник в чём то лучше того мужика с улицы.
Это что за критерий «лучше/хуже»?
Где? В постели? В столовой армейской лучше аппетит? Больше выпьет? Крепче простатитная струя? Быстрее опорожняется, чем полковник?
У них разный функционал! Один управление войсками, второй непосредственно исполнитель.
Будьдозерист точно лучше управляет трактором, чем директор ГОК. Тут не поспоришь.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 чер, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:58
Hotab написав:UA
В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну. Наиби ближнего своего
Так вроде разобрались что в «Лють» тоже своих отправляли. Ну и параллельно с улицы желающих. Так тут менты в каком были репертуаре? Своего подводили под мобилизацию или чужого? Я уже запутался, это хорошо или плохо что они формируют из себя бригады? «многосогласный» что об этом думает?
Лють и пару других бригад НГУ формировалась на добровольных началах. Ну может кто подзалетел по службе и попал туда в добровольно - принудительном порядке. Чтобы не попасть на красную зону.
Там даже примитивный екзамен на физ. подготовку был.
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