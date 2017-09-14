Hotab написав:



Откуда взято, что, уходя на пенсию, должны были стать на учет, когда пишут, что это только сейчас по новому закону должны.



До этого, выходит, кто хотел, мог свалить







до 2013-го была выслуга 20 лет.



Із діючого ще до війни закону. І його тут вже обговорювали. Якщо прибігати з переляком сюди раз в місяць з однією і тією сенсацією про ФУП, то ви не будете знати. Тут був в темі пан tumos, він показував підставу для постановки всіх силовиків на облік при виході на пенсію. Ще до того закону.Я до війни став на облік як пенс.Ти в боксі не був?? Чи чому у тебе від лоба інфо відстрілює назад?Я тобі втретє кажу: не перебування на обліку не дає ніяких прав на виїзд. І не давала з 24.02.22. Тобі не доходить проста істина?Це як, прийшов на кордон і кажеш: я не на обліку, не ставав, воєнніка нема. Пропускайте! Так?Що з тобою таке? Зовсім кукуха не робить?З 2011 по +6міс кожен рік. Ті хто встиг піти в 38, їм зараз 50+