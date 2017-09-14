Hotab Коллега при всём уважении готов с Вами не согласиться.Я служил срочку и на гражданке знаю много бывших военных с которыми пересекался по разным вопросам.От застолья до бизнеса.Это не суперкаста-там валенков хватает.Понятно что из корпоративной этики вы защищаете своих
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.
По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.
Пфффф. Еще бы! Я среди офицеров наркоманов знавал. Наверное они есть и в бизнесе и в белых воротничках. Может даже процентно больше чем среди офисного планктона И что? К чему вообще сравнение ? И где я говорил о «лучше/хуже»? Это вы придумали. Только что это объясняет у вас? Еще раз: у каждого свой функционал. Рядовой снаряды моет, офицер ему ставит задачи. В бизнесе не так же?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад... В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну
Хто тут волали, що треба мєнтов на фронт? Ось пішли. Шо тепер не так? Підтверджую, в Мико теж йде набір - і в нацпол, і мєнтов в штурмові бригади. Чоловік однокласниці працює в міліції, а вона у паспортному столі. Нещодавно разом на каву ходили, там про це говорили з нею.
Ще не пішли. Поки бьются як пауки в банці щоб самому уклонитися від війни, а колегу відправити.
Hotab написав: Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.
прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад.
все би нічого,тільки концепція не зрозуміла . Що таке штурмові бригади? В чом прикол формування нових бригад ? Ще й виключно з поліцейських ? Чому їх не мобілізують для поповнення втрат у вже існуючих бригадах? В більшості бойових бригад некомплект піхоти в половину. А в декого в піхоті до 30 процентів від штату. Поповнення чомусь не дають а дають тимчасово:shock: в оперативне підпорядкування трошників, гвардійців , прикордонників... Решту дрібної піхоти. тепер іще чисто поліцейські штурмові появляються.
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 05 чер, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.
По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.
Відповідь на виділене - щоб перетворити Бєлгород на Бахмут. За обсягами руйнувань, Бєлгород почав випереджати Харків, але очевидно що це кацапів не зупинить.
Може на запит суспільства? Як ви його звільните і призовете в ЗСУ? Якщо він не зальотчик і тд. А тут в своїй структурі завжди можна примусити. Це Яма наївний хотів в нацпол,, думав там солодко. А в цих структурах завжди ЧЧВ (Человек человеку волк). Завжди підставлять, зʼїдять. А гроші смішні, якщо ти не зверху піраміди. От зараз і будуть витискати своїх в свої бойові частини.