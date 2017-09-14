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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8513851485158516>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:59

Hotab Коллега при всём уважении готов с Вами не согласиться.Я служил срочку и на гражданке знаю много бывших военных с которыми пересекался по разным вопросам.От застолья до бизнеса.Это не суперкаста-там валенков хватает.Понятно что из корпоративной этики вы защищаете своих :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа ...

1) Наступление РФ на Харьковщине окончательно провалилось по всем пунктам, - The Telegraph
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.

2) Законопроєкт про військову поліцію зняли з порядку денного Ради, будуть консультації
Верховна Рада зняла з порядку денного законопроєкт № 6569-д про військову поліцію, він доопрацьовуватиметься
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:04

konstantin kirovograd
Это не суперкаста-там валенков хватает


Пфффф. Еще бы! Я среди офицеров наркоманов знавал.
Наверное они есть и в бизнесе и в белых воротничках. Может даже процентно больше чем среди офисного планктона
И что?
К чему вообще сравнение ?
И где я говорил о «лучше/хуже»? Это вы придумали. Только что это объясняет у вас?
Еще раз: у каждого свой функционал. Рядовой снаряды моет, офицер ему ставит задачи. В бизнесе не так же?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:04

  fler написав:
  UA написав:прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад...
В целом, менты в своих традициях. Подвести под мобилизацию другого, чтобы самому не попасть на войну

Хто тут волали, що треба мєнтов на фронт? Ось пішли. Шо тепер не так?
Підтверджую, в Мико теж йде набір - і в нацпол, і мєнтов в штурмові бригади. Чоловік однокласниці працює в міліції, а вона у паспортному столі. Нещодавно разом на каву ходили, там про це говорили з нею.

Ще не пішли. Поки бьются як пауки в банці щоб самому уклонитися від війни, а колегу відправити.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:10

  UA написав:
  Hotab написав:
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.

прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад.
все би нічого,тільки концепція не зрозуміла . Що таке штурмові бригади? В чом прикол формування нових бригад ? Ще й виключно з поліцейських ? Чому їх не мобілізують для поповнення втрат у вже існуючих бригадах? В більшості бойових бригад некомплект піхоти в половину. А в декого в піхоті до 30 процентів від штату. Поповнення чомусь не дають а дають тимчасово:shock: в оперативне підпорядкування трошників, гвардійців , прикордонників...
Решту дрібної піхоти. :lol: тепер іще чисто поліцейські штурмові появляються.
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 05 чер, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:10

  pesikot написав:Немного оффтопа ...

1) Наступление РФ на Харьковщине окончательно провалилось по всем пунктам, - The Telegraph
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.

Відповідь на виділене - щоб перетворити Бєлгород на Бахмут. За обсягами руйнувань, Бєлгород почав випереджати Харків, але очевидно що це кацапів не зупинить.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:16

Banderlog
тепер іще чисто поліцейські штурмові появляються.


Може на запит суспільства?
Як ви його звільните і призовете в ЗСУ? Якщо він не зальотчик і тд.
А тут в своїй структурі завжди можна примусити. Це Яма наївний хотів в нацпол,, думав там солодко. А в цих структурах завжди ЧЧВ (Человек человеку волк). Завжди підставлять, зʼїдять. А гроші смішні, якщо ти не зверху піраміди.
От зараз і будуть витискати своїх в свої бойові частини.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:28

Чіткі терміни - "вирішують все"!))

  konstantin kirovograd написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/U1JjBp4i7eE?si=CXYxHzCyPpXTn5_B

Дайте пожалуйста ответ с позиции своего опыта---есть ли плюсы в контракте в отличии от мобилизованым быть в подразделении.

Якщо б я був на контракті - то може детально розповів...
А так по слухах, наче, гірше... - але це треба питати тих, хто на контракті.

Нам щось двічі пропонували підписати контракт - всі відмовились! :lol:

Але, якщо б пропонували підписати контракт на рік, а далі йти на дембель(теж хоч на рік) - думаю, щоб всі б підписали контракт! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:32

Раптом забув

Успіх
Нам щось двічі пропонували підписати контракт - всі відмовились! :lol:

Про всяк випадок нагадаю: е-оселя під солодкі 3% лише для контрактьорів. Мобіку - зась.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:33

  konstantin kirovograd написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/U1JjBp4i7eE?si=CXYxHzCyPpXTn5_B

Дайте пожалуйста ответ с позиции своего опыта---есть ли плюсы в контракте в отличии от мобилизованым быть в подразделении.

вже писали, десь є в інетах, де всі плюси розписані, котрактник має вищу сортність чим mobicus vulgaris
flyman
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