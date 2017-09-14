RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8513851485158516
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:39

  Hotab написав:konstantin kirovograd
Это не суперкаста-там валенков хватает


Пфффф. Еще бы! Я среди офицеров наркоманов знавал.
Наверное они есть и в бизнесе и в белых воротничках. Может даже процентно больше чем среди офисного планктона
И что?
К чему вообще сравнение ?
И где я говорил о «лучше/хуже»? Это вы придумали. Только что это объясняет у вас?
Еще раз: у каждого свой функционал. Рядовой снаряды моет, офицер ему ставит задачи. В бизнесе не так же?

В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.А майор он не потому что умнее солдата а потому что окончил училище военное пока тот кем он командует может бизнес строил с нуля или просто намного ирудированней во всех вопросах.Я как бы это пытался донести.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 20.01.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А в цих структурах завжди ЧЧВ (Человек человеку волк). Завжди підставлять, зʼїдять. А гроші смішні, якщо ти не зверху піраміди.
хотаб я тебя не узнаю. Двигайся дальше. Обьясни плз почему за народные деньги такая структура превращается в стадо волков. Интересно сойдётся твоя версия с моей.

Шо ты там не узнаешь))
Это там всегда так было. К слову во многих частях армии тоже так. Или НГУ

Причины глубоко. И тянутся десятилетия.
По моему мнению , как силовика с многолетним стажем, селекция для роста делается так, чтоб не демократичный начальник был, а жестко трахал.
Я сам не сторонник демократии в армии (полиции и других силовых) . Она там не работает. ИМХО должен быть баланс требовательности и человечности. Но верхнему руководству всегда удобнее, чтобы в его подчинении командиры среднего звена управляли авторитарно. Чтоб выполняли беспрекословно любую квадратную задачу не задавая вопросы.
Например: ненормированный рабочий й день. По закону нормирован. Но по факту нет. Как заставить работать больше и бесплатно? В демократии такое сработает? Нет. Загнанные запуганные люди , на которых компромат, под прессингом - будут работать сколько скажут.
Построить эскадрилье за свои деньги оружейку. Денег государство не дало. А она должна быть правильная, по уставу. Чтоб инспекция проверила и была довольна. Как мягкий комэска объяснит летчикам, что они должны с кармана достать свои кровяные? Авторитарный угрозами сможет
Но если что это далеко не всегда он не профессионал тот комеска)) Даже часто наоборот. ))
Просто среди профи , коих много, выберут еще и питараса в начальники))
Личностное и профессионализм это идет часто не вместе))

В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.А майор он не потому что умнее солдата а потому что окончил училище военное пока тот кем он командует может бизнес строил с нуля или просто намного ирудированней во всех вопросах.Я как бы это пытался донести.

В бизнесе руководят тоже нередко далеко не лучшие. И кумовство, и просто порой умеют пустить руководству в глаза пыль и занимать не свою должность. Все это тоже есть. И я тоже имею друзей и знакомых :lol:
Ни о чем разговор.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12387
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:42

  konstantin kirovograd написав:В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.
вы меня опередили. В бизнесе если ты из себя что то представляешь, с гавном тебя смешивать не будут. В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника. При этом он может быть даже олигофреном. Бюджету всё равно кому платить зарплату олигофрену или гению. А частнику не всё равно. Ему нужен результат - прибыль и довольные клиенты.

Ситуацию могли бы исправить ЧВК. Ставят задачу, называют сумму средств за её выполнение. И всё. Ни один генерал сверху в выполнение не лезет со своими ценными советами. Если задача нереалистична или требует больших жертв ни одно ЧВК такую к исполнению не возьмёт. Частник понимает бабы не нарожают мотивированных, физически и морально крепких, хорошо обученных.

считайте что это моё видение как поднять эффективность без мясных штурмов и бусификации.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 05 чер, 2024 20:52, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23587
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:42

  Hotab написав:Успіх
Нам щось двічі пропонували підписати контракт - всі відмовились! :lol:

Про всяк випадок нагадаю: е-оселя під солодкі 3% лише для контрактьорів. Мобіку - зась.

Та хто ми такі??? :mrgreen:

Раби мають ходити з похиленими головами і дивитись тільки вниз :mrgreen:


п.с.
Треба буде ще раз переглянути серіал "Втеча з в'язниці" :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6430
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:49

Видно в понеділок їм мама народила!©))

  vitaliiangel написав:В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника.
Саме так і є!
А судячи з усього бардаку в Марсіанській армії - то IQ більшість начальників не айс...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6430
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:51

Успіх

Успіх , вже надоїло .
Поїхав копати - трагедія , миєш снаряди- трагедія , сів за кермо -трагедія .

Ти -воїн .
холява
2
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:51

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника.
Саме так і є!
А судячи з усього бардаку в Марсіанській армії - то IQ більшість начальників не айс...

я там дополнил.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23587
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:53

vitaliiangel
При этом он может быть даже олигофреном. Бюджету всё равно кому платить зарплату олигофрену или гению



Это не так. Ты не принимаешь, что не только в бизнесе есть показатели эффективности.
Берем летную часть.
Одни ремонтируют технику, другие летают.
Если на всех (или отчасти) звеньях будут стоять олигофрены, техника будет сыпаться, пилоты будут биться и от техники, и от собственного непрофессионализма. У начальника любого уровня есть тоже начальник. Вплоть до НГШ и министра. И с них тоже спрашивают за результат (в нашем случае за аварии и катастрофы).
Понял? То есть да, может быть негодяй по жизни начальник. Несправедлив. Создать неприятную атмосферу. Но профи однозначно.
И требовать от остальных быть профи тоже будет.
Hotab
 
Повідомлень: 12387
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:58

  Hotab написав:Понял? То есть да, может быть негодяй по жизни начальник. Несправедлив. Создать неприятную атмосферу. Но профи однозначно.
И требовать от остальных быть профи тоже будет.

да ты прав. В бизнесе еще ценится неконфликтность. Пусть даже супер профи начальник если начнёт обкладывать матом персонал, люди уволятся и будет этот профи работу работать сам. Из силовиков не хотят увольняться ради пенсии. Мой приятель тыловая крыса бредит своим бизнесом, говорит давно бы уволился, но надо доработать до пенсии. Работу и сослуживцев ненавидит :D

Конфликтные в бизнесе тоже есть но на узких участах и с урезанными полномочиями. Типа все знают что какой то инженер конфликтный, но полномочий гноить людей ему не дадут. Поорёт потом успокоится. Всем насрать что он там орёт. Нет полномочий его и не боятся.

Я встречал гл. технолога и гл. инженера вообще без полномочий. Из-за конфликтности.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23587
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8513851485158516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 659637
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6358)
05.06.2024 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.