Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40

vitaliiangel написав: Hotab написав: А в цих структурах завжди ЧЧВ (Человек человеку волк). Завжди підставлять, зʼїдять. А гроші смішні, якщо ти не зверху піраміди. А в цих структурах завжди ЧЧВ (Человек человеку волк). Завжди підставлять, зʼїдять. А гроші смішні, якщо ти не зверху піраміди. хотаб я тебя не узнаю. Двигайся дальше. Обьясни плз почему за народные деньги такая структура превращается в стадо волков. Интересно сойдётся твоя версия с моей. хотаб я тебя не узнаю. Двигайся дальше. Обьясни плз почему за народные деньги такая структура превращается в стадо волков. Интересно сойдётся твоя версия с моей.



В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.А майор он не потому что умнее солдата а потому что окончил училище военное пока тот кем он командует может бизнес строил с нуля или просто намного ирудированней во всех вопросах.Я как бы это пытался донести.



Шо ты там не узнаешь))Это там всегда так было. К слову во многих частях армии тоже так. Или НГУПричины глубоко. И тянутся десятилетия.По моему мнению , как силовика с многолетним стажем, селекция для роста делается так, чтоб не демократичный начальник был, а жестко трахал.Я сам не сторонник демократии в армии (полиции и других силовых) . Она там не работает. ИМХО должен быть баланс требовательности и человечности. Но верхнему руководству всегда удобнее, чтобы в его подчинении командиры среднего звена управляли авторитарно. Чтоб выполняли беспрекословно любую квадратную задачу не задавая вопросы.Например: ненормированный рабочий й день. По закону нормирован. Но по факту нет. Как заставить работать больше и бесплатно? В демократии такое сработает? Нет. Загнанные запуганные люди , на которых компромат, под прессингом - будут работать сколько скажут.Построить эскадрилье за свои деньги оружейку. Денег государство не дало. А она должна быть правильная, по уставу. Чтоб инспекция проверила и была довольна. Как мягкий комэска объяснит летчикам, что они должны с кармана достать свои кровяные? Авторитарный угрозами сможетНо если что это далеко не всегда он не профессионал тот комеска)) Даже часто наоборот. ))Просто среди профи , коих много, выберут еще и питараса в начальники))Личностное и профессионализм это идет часто не вместе))В бизнесе руководят тоже нередко далеко не лучшие. И кумовство, и просто порой умеют пустить руководству в глаза пыль и занимать не свою должность. Все это тоже есть. И яНи о чем разговор.