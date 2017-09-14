|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:39
Hotab написав:konstantin kirovograd
Это не суперкаста-там валенков хватает
Пфффф. Еще бы! Я среди офицеров наркоманов знавал.
Наверное они есть и в бизнесе и в белых воротничках. Может даже процентно больше чем среди офисного планктона
И что?
К чему вообще сравнение ?
И где я говорил о «лучше/хуже»? Это вы придумали. Только что это объясняет у вас?
Еще раз: у каждого свой функционал. Рядовой снаряды моет, офицер ему ставит задачи. В бизнесе не так же?
В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.А майор он не потому что умнее солдата а потому что окончил училище военное пока тот кем он командует может бизнес строил с нуля или просто намного ирудированней во всех вопросах.Я как бы это пытался донести.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1360
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40
vitaliiangel написав: Hotab написав:
А в цих структурах завжди ЧЧВ (Человек человеку волк). Завжди підставлять, зʼїдять. А гроші смішні, якщо ти не зверху піраміди.
хотаб я тебя не узнаю. Двигайся дальше. Обьясни плз почему за народные деньги такая структура превращается в стадо волков. Интересно сойдётся твоя версия с моей.
Шо ты там не узнаешь))
Это там всегда так было. К слову во многих частях армии тоже так. Или НГУ
Причины глубоко. И тянутся десятилетия.
По моему мнению , как силовика с многолетним стажем, селекция для роста делается так, чтоб не демократичный начальник был, а жестко трахал.
Я сам не сторонник демократии в армии (полиции и других силовых) . Она там не работает. ИМХО должен быть баланс требовательности и человечности. Но верхнему руководству всегда удобнее, чтобы в его подчинении командиры среднего звена управляли авторитарно. Чтоб выполняли беспрекословно любую квадратную задачу не задавая вопросы.
Например: ненормированный рабочий й день. По закону нормирован. Но по факту нет. Как заставить работать больше и бесплатно? В демократии такое сработает? Нет. Загнанные запуганные люди , на которых компромат, под прессингом - будут работать сколько скажут.
Построить эскадрилье за свои деньги оружейку. Денег государство не дало. А она должна быть правильная, по уставу. Чтоб инспекция проверила и была довольна. Как мягкий комэска объяснит летчикам, что они должны с кармана достать свои кровяные? Авторитарный угрозами сможет
Но если что это далеко не всегда он не профессионал тот комеска)) Даже часто наоборот. ))
Просто среди профи , коих много, выберут еще и питараса в начальники))
Личностное и профессионализм это идет часто не вместе))
В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.А майор он не потому что умнее солдата а потому что окончил училище военное пока тот кем он командует может бизнес строил с нуля или просто намного ирудированней во всех вопросах.Я как бы это пытался донести.
В бизнесе руководят тоже нередко далеко не лучшие. И кумовство, и просто порой умеют пустить руководству в глаза пыль и занимать не свою должность. Все это тоже есть. И я тоже имею друзей и знакомых
Ни о чем разговор.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 чер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12391
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2237 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:42
konstantin kirovograd написав:
В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.
вы меня опередили. В бизнесе если ты из себя что то представляешь, с гавном тебя смешивать не будут. В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника. При этом он может быть даже олигофреном. Бюджету всё равно кому платить зарплату олигофрену или гению. А частнику не всё равно. Ему нужен результат - прибыль и довольные клиенты.
Ситуацию могли бы исправить ЧВК. Ставят задачу, называют сумму средств за её выполнение. И всё. Ни один генерал сверху в выполнение не лезет со своими ценными советами. Если задача нереалистична или требует больших жертв ни одно ЧВК такую к исполнению не возьмёт. Частник понимает бабы не нарожают мотивированных, физически и морально крепких, хорошо обученных.
ко всем, считайте что это моё ви
дение как поднять эффективность без мясных штурмов и бусификации. Тут задавали вопрос что делать. Если лыжи не едут не надо их толкать. Надо чтобы ехали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 05 чер, 2024 21:27, всього редагувалось 6 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23594
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:42
Hotab написав:Успіх
Нам щось двічі пропонували підписати контракт - всі відмовились!
Про всяк випадок нагадаю: е-оселя під солодкі 3% лише для
контрактьорів. Мобіку - зась
.
Та хто ми такі???
Раби мають ходити з похиленими головами і дивитись тільки вниз
п.с.
Треба буде ще раз переглянути серіал "Втеча з в'язниці"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:49
vitaliiangel написав:
В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника.
Саме так і є!
А судячи з усього бардаку в Марсіанській армії - то IQ більшість начальників не айс...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:51
Успіх
Успіх , вже надоїло .
Поїхав копати - трагедія , миєш снаряди- трагедія , сів за кермо -трагедія .
Ти -воїн .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4599
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4118 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:51
Успіх написав: vitaliiangel написав:
В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника.
Саме так і є!
А судячи з усього бардаку в Марсіанській армії - то IQ більшість начальників не айс...
я там дополнил.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23594
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:53
vitaliiangel
При этом он может быть даже олигофреном. Бюджету всё равно кому платить зарплату олигофрену или гению
Это не так. Ты не принимаешь, что не только в бизнесе есть показатели эффективности.
Берем летную часть.
Одни ремонтируют технику, другие летают.
Если на всех (или отчасти) звеньях будут стоять олигофрены, техника будет сыпаться, пилоты будут биться и от техники, и от собственного непрофессионализма. У начальника любого уровня есть тоже начальник. Вплоть до НГШ и министра. И с них тоже спрашивают за результат (в нашем случае за аварии и катастрофы).
Понял? То есть да, может быть негодяй по жизни начальник. Несправедлив. Создать неприятную атмосферу. Но профи однозначно.
И требовать от остальных быть профи тоже будет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12391
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2237 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:58
Hotab написав:
Понял? То есть да, может быть негодяй по жизни начальник. Несправедлив. Создать неприятную атмосферу. Но профи однозначно.
И требовать от остальных быть профи тоже будет.
да ты прав. В бизнесе еще ценится неконфликтность. Пусть даже супер профи начальник если начнёт обкладывать матом персонал, люди уволятся и будет этот профи работу работать сам. Из силовиков не хотят увольняться ради пенсии. Мой приятель тыловая крыса бредит своим бизнесом, говорит давно бы уволился, но надо доработать до пенсии. Работу и сослуживцев ненавидит
Конфликтные в бизнесе тоже есть но на узких участках и с урезанными полномочиями. Типа все знают что какой то инженер конфликтный, но полномочий гноить людей ему не дадут. Поорёт потом успокоится. Всем насрать что он там орёт. Нет полномочий его и не боятся.
Я встречал гл. технолога и гл. инженера вообще без полномочий. Как раз из-за конфликтности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 05 чер, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23594
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 05 чер, 2024 21:20
холява написав:Успіх
Успіх , вже надоїло .
Поїхав копати - трагедія , миєш снаряди- трагедія , сів за кермо -трагедія .
Ти -воїн .
Так, але на "довічне" я не підписувався/не йшов!
А виявилось якесь на їб алово!
Тут колись, наче приводили приклад, якщо віддати, на навчання туди, де дитина КАТЕГОРИЧНО НЕ хоче/не любить це, що буде/чи це нормально?
Якщо, наприклад, ваша дитина (хлопчик) КАТЕГОРИЧНО НЕ хоче ходити на тренування на балет. Не хоче бути балерином, але вже ЗАРАДИ ВАС погодився походити на тренування на балет рік!
Тільки заради ВАС!(Читайте "за ради України!")
А ви такі через рік йому і кажете, ну он в тебе щось трохи виходить...
І, взагалі, тепер будеш ходити на тренування на белет довічно!!!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, vitaliiangel
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|42573
|
|
|1493
|203060
|
|
|6076
|659646
|
|