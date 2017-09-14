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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85158516851785188519>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:27

vitaliiangel

Из силовиков не хотят увольняться ради пенсии

Это правда.
И потому, к тому нашему разговору о ранних пенсиях. Да, можно ее сделать и с 50, и с 55 лет (опять же для каких специальностей? Детройт может лекции и читал бы до 60, а истребителю в 60 уже нереально пройти ВЛК в Виннице… да и пилот военного вертолета в 50-60 лет не очень полетает с его подуставшим зрением на 3 метрах… )
Но надо сохранить хоть минимальную привлекательность профессии. То есть чтобы воин не хотел скорее убежать за КПП домой, а в 25 лет выслуги - убежать уже навсегда, сделайте приличную зарплату, нормальные условия (а не со своей зарплаты лейтенант покупает резинки и свечи в КАМАЗ , а летчик оружейку и летный класс ремонтирует своими руками и за свои деньги) . А иначе , чем завлечь в харьковское танковое 17-летнего юношу? Он сейчас идет с одной мыслью : «зато не в 60 лет как у папы на заводе пенсия 100 дол. А 400 дол и в 45»
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:29

vitaliiangel

«Система (или порядок) бьет класс» — известная фраза, означающая, что система оказывается сильнее отдельных, даже самых высококлассных специалистов, а создание организационного порядка, или, другими словами, «четкой системы работы», позволяет компаниям побеждать в конкурентной рыночной борьбе.* (С)

На цьому побудована армія.
Що система, порядок зведені у вищу степень.
І виходячи з того, що задачі армії спеціфічні, бажання учасників на останньому місці.
На відміну від АТБ.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:30

  Успіх написав:Якщо, наприклад, ваша дитина (хлопчик) КАТЕГОРИЧНО НЕ хоче ходити на тренування на балет. Не хоче бути балерином, але вже ЗАРАДИ ВАС погодився походити на тренування на балет рік!
я бы самого холяву на балет отдал. Ума это ему не добавит, но заставит взглянуть на некоторые вещи иначе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:36

  detroytred написав:«Система (или порядок) бьет класс» — известная фраза, означающая, что система оказывается сильнее отдельных, даже самых высококлассных специалистов, а создание организационного порядка, или, другими словами, «четкой системы работы», позволяет компаниям побеждать в конкурентной рыночной борьбе.* (С)

На цьому побудована армія.
Що система, порядок зведені у вищу степень.

нет. иначе бы каждая армия мира приезжала у нас учиться управлению и эффективности. Эффективную организацию видно за тысячи километров. Представляете чтобы на заводы БМВ бусифицировали немотивированных работников? их система бы рухнула. Кроме управляемости нужно обучать/мотивировать персонал, отсеивать профнепригодных. Бабы не нарожают. Проблемы персоналом есть во всех организациях. Эффективность когда в отдел кадров стоит очередь и престиж быть бойцом ЗСУ - армии победителей выше денег.

Представляете чтобы долярчик жаловался что не может уволиться с завода БМВ и зарплаты в несколько куе? Да на его место сразу 300 кандидатов попросятся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 05 чер, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:38

  vitaliiangel написав:
  konstantin kirovograd написав:В бизнесе люди идут по лестнице вверх а в армии умным человеком может командовать майор который 2+2 прибавить не может потому что он пропил мозки.
вы меня опередили. В бизнесе если ты из себя что то представляешь, с гавном тебя смешивать не будут. В бюджетных структурах строгая иерархия "я начальник - ты дурак" и всё что происходит в коллективе - прямое отражение IQ начальника. При этом он может быть даже олигофреном. Бюджету всё равно кому платить зарплату олигофрену или гению.

Не так.
Бо мінімальний визначений загальний рівень завжди підтримується.
Алкаші, олігофрени, блатні, пофігісти і т.д. є і будуть. Але їх наявність компенсується отими робочими волами, спецами, які тягнуть воза. Загального воза.
І чим більше перших, тим професійнішими повинні бути другі.

Звісно, що картинка і негативна уява про військо формується по першим))
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:39

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:«Система (или порядок) бьет класс» — известная фраза, означающая, что система оказывается сильнее отдельных, даже самых высококлассных специалистов, а создание организационного порядка, или, другими словами, «четкой системы работы», позволяет компаниям побеждать в конкурентной рыночной борьбе.* (С)

На цьому побудована армія.
Що система, порядок зведені у вищу степень.

нет. иначе бы каждая армия мира приезжала у нас учиться управлению и эффективности. Эффективную организацию видно за тысячи километров. Представляете чтобы на заводы БМВ бусифицировали немотивированных работников? их система бы рухнула. Кроме управляемости нужно обучать/мотивировать персонал, отсеивать профнепригодных. Бабы не нарожают. Проблемы персоналом есть во всех организациях. Эффективность когда в отдел кадров стоит очередь и престиж быть бойцом ЗСУ - армии победителей выше денег.

Про ефективність мови не було.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:41

  detroytred написав:Про ефективність мови не було.
  detroytred написав:, даже самых высококлассных специалистов, а создание организационного порядка, или, другими словами, «четкой системы работы», позволяет компаниям побеждать в конкурентной рыночной борьбе.*
побеждать конкурентов без внутренней эффективности, одной дисциплиной? смешно. вы знаете что такое зарегулированность бизнес процессов? Когда чтобы тебя услышали надо подать миллион прошений. И то не факт что услышат. Это нулевая эффективность. Если начальник лучше всех всё знает пусть сам и выполняет задачи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 05 чер, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:43

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх
Успіх , вже набридло .
Поїхав копати - трагедія , миєш снаряди- трагедія , сів за кермо -трагедія .
Ти -воїн .

Так, але на "довічне" я не підписувався/не йшов!
А виявилось якесь на їб алово!
Тут колись, наче приводили приклад, якщо віддати, на навчання туди, де дитина КАТЕГОРИЧНО НЕ хоче/не любить це, що буде/чи це нормально?...

На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:44

  Hotab написав:vitaliiangel

Из силовиков не хотят увольняться ради пенсии

Это правда.
И потому, к тому нашему разговору о ранних пенсиях. Да, можно ее сделать и с 50, и с 55 лет (опять же для каких специальностей? Детройт может лекции и читал бы до 60, а истребителю в 60 уже нереально пройти ВЛК в Виннице… да и пилот военного вертолета в 50-60 лет не очень полетает с его подуставшим зрением на 3 метрах… )
Но надо сохранить хоть минимальную привлекательность профессии. То есть чтобы воин не хотел скорее убежать за КПП домой, а в 25 лет выслуги - убежать уже навсегда, сделайте приличную зарплату, нормальные условия (а не со своей зарплаты лейтенант покупает резинки и свечи в КАМАЗ , а летчик оружейку и летный класс ремонтирует своими руками и за свои деньги) . А иначе , чем завлечь в харьковское танковое 17-летнего юношу? Он сейчас идет с одной мыслью : «зато не в 60 лет как у папы на заводе пенсия 100 дол. А 400 дол и в 45»

для мирного часу то ОК (передчасне пенсійне забезпечення), і навіть під час ВС, будь-ласка, пенсія, але не диванним воїном, а то виходить младовоєнпєнс цмудить бюджетну цицьку, а наповняльників бюджету мобілізують.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:46

  detroytred написав:vitaliiangel

«Система (или порядок) бьет класс» — известная фраза, означающая, что система оказывается сильнее отдельных, даже самых высококлассных специалистов, а создание организационного порядка, или, другими словами, «четкой системы работы», позволяет компаниям побеждать в конкурентной рыночной борьбе.* (С)

На цьому побудована армія.
Що система, порядок зведені у вищу степень.
І виходячи з того, що задачі армії спеціфічні, бажання учасників на останньому місці.
На відміну від АТБ.

Система/порядок б"є клас, це про (великий) бізнес теж, в якому формалізовані не тільки процеси, а процеси їх покращення процесів.
Чи ти думаєш, що "бізнес", це ларьочніки тіпа Успіха/Будівельника/Василя-Рівного?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 05 чер, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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