Додано: Сер 05 чер, 2024 21:27



Из силовиков не хотят увольняться ради пенсии



Это правда.И потому, к тому нашему разговору о ранних пенсиях. Да, можно ее сделать и с 50, и с 55 лет (опять же для каких специальностей? Детройт может лекции и читал бы до 60, а истребителю в 60 уже нереально пройти ВЛК в Виннице… да и пилот военного вертолета в 50-60 лет не очень полетает с его подуставшим зрением на 3 метрах… )Но надо сохранить хоть минимальную привлекательность профессии. То есть чтобы воин не хотел скорее убежать за КПП домой, а в 25 лет выслуги - убежать уже навсегда, сделайте приличную зарплату, нормальные условия (а не со своей зарплаты лейтенант покупает резинки и свечи в КАМАЗ , а летчик оружейку и летный класс ремонтирует своими руками и за свои деньги) . А иначе , чем завлечь в харьковское танковое 17-летнего юношу? Он сейчас идет с одной мыслью : «зато не в 60 лет как у папы на заводе пенсия 100 дол. А 400 дол и в 45»