Додано: Сер 05 чер, 2024 21:58

для мирного часу то ОК (передчасне пенсійне забезпечення), і навіть під час ВС, будь-ласка, пенсія, але не диванним воїном,





Поясни))Тобто почалась війна, і тепер хто не служить - той пенсію не отримує? А чому?)Пенсію заробляють працюючи до того, як почав її отримувати (спочатку працюй - потім колись пенсія) , чи спочатку отримуєш, а якщо що, то відпрацьовуєш?Як у тебе вкладається така схема, розжуй мені))Це щось схоже знаєш, як кредит на роботі. Молодого спеціаліста підвʼязують безвідсотковим кредитом від фірми. Він купує зразу квартиру, авто. І стає рабом роботи . З одного боку він з змалечку уже упакований, а з іншого на ньому борг і він нікуди не дінеться. «win-win”. Але що такого солодкого дала держава військовому, щоб він їй був винен до кінця життя? Десь хіба було написано, що пенсія «за умови…і якщо що, то забирається»? А якби було так написано, то хто б на це підписався?