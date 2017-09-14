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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:46
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Якщо, наприклад, ваша дитина (хлопчик) КАТЕГОРИЧНО НЕ хоче ходити на тренування на балет. Не хоче бути балерином, але вже ЗАРАДИ ВАС погодився походити на тренування на балет рік!
я бы самого холяву на балет отдал. Ума это ему не добавит, но заставит взглянуть на некоторые вещи иначе.
А через рік Холяві кажуть, що будеш белерином довічно
І от такий Холява вже через рік каже -"Ну накуя я тут? Ну який з мене балерин? Я ж ненавиджу балет!!! Він мені ЗОВСІМ НЕ цікавий!!! Накуя мене тут тримати довічно??? Я ж погодився лише на рік!!!
Як так то???!!!"
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:47
Hotab написав:vitaliiangel
Из силовиков не хотят увольняться ради пенсии
Это правда.
И потому, к тому нашему разговору о ранних пенсиях. Да, можно ее сделать и с 50, и с 55 лет (опять же для каких специальностей? Детройт может лекции и читал бы до 60, а истребителю в 60 уже нереально пройти ВЛК в Виннице… да и пилот военного вертолета в 50-60 лет не очень полетает с его подуставшим зрением на 3 метрах… )
Но надо сохранить хоть минимальную привлекательность профессии. То есть чтобы воин не хотел скорее убежать за КПП домой, а в 25 лет выслуги - убежать уже навсегда, сделайте приличную зарплату, нормальные условия (а не со своей зарплаты лейтенант покупает резинки и свечи в КАМАЗ , а летчик оружейку и летный класс ремонтирует своими руками и за свои деньги) . А иначе , чем завлечь в харьковское танковое 17-летнего юношу? Он сейчас идет с одной мыслью : «зато не в 60 лет как у папы на заводе пенсия 100 дол. А 400 дол и в 45»
я снова тебя не узнаю. мыслим дальше. Чтобы вылечить болезнь, надо найти её причины. Война для Украины болезнь. Нас аттакуют бактерии через открытые для них места. А мы что видим? Мы воюем со следствием, оставляя в силе причины их вызвавшие. Такая война будет бесконечной. Потому что её причины никуда не деваются.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:49
detroytred написав:
Про ефективність мови не було.
І як тоді "маленька совіцька армія переможе велику"?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:52
flyman написав: detroytred написав:
Про ефективність мови не було.
І як тоді "маленька совіцька армія переможе велику"?
я от детроида в шоке. Нет эффективности = нет ничего. Неужели до сих пор кто то думает, что земля плоская?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 05 чер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:53
fler написав:
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
Ну от же, от!!!
Але ЧОМУСЬ(???) Флер НЕ хоче, щоб її чоловік пішов на фронт?!
Як так?©
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:58
flyman
для мирного часу то ОК (передчасне пенсійне забезпечення), і навіть під час ВС, будь-ласка, пенсія, але не диванним воїном,
Поясни))
Тобто почалась війна, і тепер хто не служить - той пенсію не отримує? А чому?)
Пенсію заробляють працюючи до того, як почав її отримувати (спочатку працюй - потім колись пенсія) , чи спочатку отримуєш, а якщо що, то відпрацьовуєш?
Як у тебе вкладається така схема, розжуй мені))
Це щось схоже знаєш, як кредит на роботі. Молодого спеціаліста підвʼязують безвідсотковим кредитом від фірми. Він купує зразу квартиру, авто. І стає рабом роботи . З одного боку він з змалечку уже упакований, а з іншого на ньому борг і він нікуди не дінеться. «win-win”. Але що такого солодкого дала держава військовому, щоб він їй був винен до кінця життя? Десь хіба було написано, що пенсія «за умови…і якщо що, то забирається»? А якби було так написано, то хто б на це підписався?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 чер, 2024 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 21:59
vitaliiangel написав:
Неужели до сих пор кто то думает, что земля плоская?
Это известный факт социологии: в Мире миллионы людей именно так и думают... "от нас скрывают правду" .
Среди них оказалось дофига с высшим образованием, есть ученые, политики, госчиновники высокого ранга итд
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:03
Успіх написав: fler написав:
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
Ну от же, от!!!
Але ЧОМУСЬ(???) Флер НЕ хоче, щоб її чоловік пішов на фронт?!
Як так?©
Тому що Флер вважає, що її чоловік має самостійно
вирішити, що йому робити по життю - йти на фронт чи працювати в тилу.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:04
flyman написав:
про (великий) бізнес теж, в якому формалізовані не тільки процеси, а процеси їх покращення процесів.
Внедрение принципа «Line stop» позволяет минимизировать перечисленные потери, а точнее, вовремя остановить ущерб, который они могли бы причинить. Появление этого принципа, как и многих других, стало возможным благодаря компании «Тойота», которая первая наделила операторов правом остановить конвейер в случае возникновения дефекта или серьёзной неисправности, угрожающей здоровью работников. Линии были оснащены большими красными кнопками, которые мог нажать любой оператор в случае необходимости. Таким образом, «Тойота» впервые переломила основные парадигмы руководителей, которые до этого были направлены на гонку за количеством, а не за качеством.
Этот подход заставил оперативно реагировать руководителей на проблемы и решать их полностью, а не просто устранять видимую причину или следствие проблемы. Применение этого принципа позволило бракованной продукции не покидать определённой бригады или участка, работники поощрялись за большее и скорейшее выявление дефектов, а не за произведённое количество продукта.
Таким образом, применяя данный принцип при обнаружении критических сбойных ситуаций, которые могут заключаться в появлении дефектов, угрозе для безопасности, сбоя в работе оборудования и т.п., работник останавливает свою работу, подаёт соответствующий сигнал и ожидает помощи. Другими словами, работник знает, в какой ситуации он имеет право и должен произвести остановку, он понимает, как он может это сделать, он наделён соответствующими полномочиями. Стандартная задача рабочего в случае следования данному принципу – это остановиться, подать сигнал и ожидать, т.е. принятие решения об устранении сбойной ситуации, так же, как и ответственность ложится на линейный персонал, рабочий же не производит продукт (не включает оборудование) до поступления соответствующих распоряжений.
может кто то не знал
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:09
Hotab написав:alex lem
колишнього військового що печінку пробухав за час служби і пішов на військову пенсію ніззя ?
Це хто каже «нельзя»?
Чи офіцерів не мобілізують?
Просто вам не служившому хочеться щоб поряд з 8-класгим Успіхом став з тряпкою полковник і мив снаряди. А чому?
У нас резерв рядового складу закінчився, що потрібно залучити офіцерський резерв? Це цілком різні паралельні резерви. У виняткових випадках можуть один одного замінити, (не завжди, ви не полетите ніколи вже) . А хіба умнас вже такий випадок, поки є особисто ви з багатоприголсним? Чи у вас руки не працюють мити снаряди?
Може такі мрії якось втішають комплекс неповноцінності пролетарів?
В Україні чомусь дуже значна тяга у народу до вищої освіти.
Але можуть “не тільки лиш всі”.
Раніше, мабуть, не проходили екзамени. Нині -- ЗНО.
Але ще є хабірі й платна освіта. До речі, пишуть, що саме завдяки хабарям виші й викладачі й протримались у 90-х.
До речі, була цікава інфо з Африк -- там людям чхати на вищу освіту. То її якось майже й нема...
А я до цього дивувався, чому діти звідти їдуть у наші виші.
Але в Україні все-таки дивно -- і тяга у народу до вищ.освіти. Хоч якоїсь. Хоч дітям... Але, водночас, і печерна ненависть до “сильно вумних”.
Як це уживається в одній голові?
konstantin kirovograd написав:Hotab
Коллега при всём уважении готов с Вами не согласиться.Я служил срочку и на гражданке знаю много бывших военных с которыми пересекался по разным вопросам.От застолья до бизнеса.Это не суперкаста-там валенков хватает.Понятно что из корпоративной этики вы защищаете своих
У мирний час, та ще й без “загроз” -- вони зрозуміло деградуватимуть.
Можливо, саме тому США постійно шле свої війська в якісь гарячі точки?
Жаль, що не до нас...
Ізраїль постійно підігріває свою тліючу війну.
І них таки “суперкаста” та ще й охоплює майже все суспільство...
Що може бути в майбутньому?
Майбутнє, де праця переважно автоматизована.
І єдине що не можна давати на розсуд машинам -- “ліцензію на вбивство”.
Є відчуття, що у військо майбутнього має бути великий конкурс. ЗНО^2.
І так само великі і привілеї...
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