|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:12
fler написав:
Тому що Флер вважає, що її чоловік має самостійно вирішити, що йому робити по життю - йти на фронт чи працювати в тилу
.
А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?
Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 05 чер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:12
Hotab написав:flyman
для мирного часу то ОК (передчасне пенсійне забезпечення), і навіть під час ВС, будь-ласка, пенсія, але не диванним воїном,
Поясни))
Тобто почалась війна, і тепер хто не служить - той пенсію не отримує? А чому?)
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35241
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2776 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:16
flyman
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"
Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12391
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2237 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:20
Hotab написав:flyman
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"
Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?
ясно, "ефективність" це для воєнного це табу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35241
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2776 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26
flyman
ясно, "ефективність" це для воєнного це табу
Чому нема тут ефективності? Якраз є. Представник моб.резерву офіцерського складу майор юрист Sens чекає поки вбʼють якогось юриста в бригаді. І його як резервіста покличуть замінити.
Представник моб.резерву рядового складу А.Муха чекає коли Успіхового колегу відправлять доглядати за котом . І тоді покличуть А.Муху на заміну.
Тільки у Успіха колега уже пішов , а А.Муха все не йде. Так хто зриває ефективну роботу бригади? Сенс, Хотаб, чи таки А.Муха?
Чи може «про ефективність» це буде відправити копати льотчика? Кого відправимо в літак (вертоліт) коли вбʼють (чи відправлять до кота) льотчика?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 чер, 2024 22:29, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12391
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2237 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:27
flyman написав: Hotab написав:flyman
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"
Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?
ясно, "ефективність" це для воєнного це табу
мух забирать что либо ненаворованное это шариковщина. Заморозить пенсии свыше например 10к и вклады свыше миллиона, такое можно понять. Не время жировать даже впенсам. Когда деньги нужнее в другом месте. Заморозить, но потом всё выплатить.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23595
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:31
А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7918
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:34
_hunter написав:
А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін
типа США вторглось в Украину и должна 1й остановить вторжение. Как можно такие заявления рассматривать всерьёз? путин не знает как выйти победителем из сво. Уже и на Харьков полез. Имхо тут проблема.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23595
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, vitaliiangel
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|42573
|
|
|1493
|203060
|
|
|6076
|659646
|
|