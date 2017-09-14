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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8516851785188519
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:12

Ну якось зовсім не по правильному/не по справедливому!

  fler написав:Тому що Флер вважає, що її чоловік має самостійно вирішити, що йому робити по життю - йти на фронт чи працювати в тилу.
А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?

Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 05 чер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:12

  Hotab написав:flyman
для мирного часу то ОК (передчасне пенсійне забезпечення), і навіть під час ВС, будь-ласка, пенсія, але не диванним воїном,


Поясни))
Тобто почалась війна, і тепер хто не служить - той пенсію не отримує? А чому?)

младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:16

flyman
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"

Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:20

  Hotab написав:flyman
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"

Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?

ясно, "ефективність" це для воєнного це табу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26

flyman
ясно, "ефективність" це для воєнного це табу

Чому нема тут ефективності? Якраз є. Представник моб.резерву офіцерського складу майор юрист Sens чекає поки вбʼють якогось юриста в бригаді. І його як резервіста покличуть замінити.
Представник моб.резерву рядового складу А.Муха чекає коли Успіхового колегу відправлять доглядати за котом . І тоді покличуть А.Муху на заміну.
Тільки у Успіха колега уже пішов , а А.Муха все не йде. Так хто зриває ефективну роботу бригади? Сенс, Хотаб, чи таки А.Муха?
Чи може «про ефективність» це буде відправити копати льотчика? Кого відправимо в літак (вертоліт) коли вбʼють (чи відправлять до кота) льотчика?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:27

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman
младовоєнсилопенс отримує пенсію і одночасно іде "віддавати борг"

Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?

ясно, "ефективність" це для воєнного це табу

мух забирать что либо ненаворованное это шариковщина. Заморозить пенсии свыше например 10к и вклады свыше миллиона, такое можно понять. Не время жировать даже впенсам. Когда деньги нужнее в другом месте. Заморозить, но потом всё выплатить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:31

А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему :D
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:34

  _hunter написав:А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему :D
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін

типа США вторглось в Украину и должна 1й остановить вторжение. Как можно такие заявления рассматривать всерьёз? путин не знает как выйти победителем из сво. Уже и на Харьков полез. Имхо тут проблема.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:35

  _hunter написав:А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему :D
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін

Із серії «я щодня ходжу в школу бити вашого сина, щоб забрати кармані гроші. Ви вирішили захищати. А я кажу: якби ви не ходили захищати, я б давно забрав гроші і бійки б закінчились».
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