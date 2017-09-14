А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?
Як так?©
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:12
Ну якось зовсім не по правильному/не по справедливому!
А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?
Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 05 чер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:12
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:16
flyman
Як іде - то добре.
А якщо його черга лише на третьому році війни? Чи на 5-му? Так само як і елоя А.Мухи , який є представником резерву рядового складу, ще ж не прийшла(черга). Що у нього заберемо, поки черга не прийшла? Одну кавалірку?? Нирку?
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:20
ясно, "ефективність" це для воєнного це табу
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26
flyman
Чому нема тут ефективності? Якраз є. Представник моб.резерву офіцерського складу майор юрист Sens чекає поки вбʼють якогось юриста в бригаді. І його як резервіста покличуть замінити.
Представник моб.резерву рядового складу А.Муха чекає коли Успіхового колегу відправлять доглядати за котом . І тоді покличуть А.Муху на заміну.
Тільки у Успіха колега уже пішов , а А.Муха все не йде. Так хто зриває ефективну роботу бригади? Сенс, Хотаб, чи таки А.Муха?
Чи може «про ефективність» це буде відправити копати льотчика? Кого відправимо в літак (вертоліт) коли вбʼють (чи відправлять до кота) льотчика?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:27
мух забирать что либо ненаворованное это шариковщина. Заморозить пенсии свыше например 10к и вклады свыше миллиона, такое можно понять. Не время жировать даже впенсам. Когда деньги нужнее в другом месте. Заморозить, но потом всё выплатить.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:31
А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:34
типа США вторглось в Украину и должна 1й остановить вторжение. Как можно такие заявления рассматривать всерьёз? путин не знает как выйти победителем из сво. Уже и на Харьков полез. Имхо тут проблема.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:35
Із серії «я щодня ходжу в школу бити вашого сина, щоб забрати кармані гроші. Ви вирішили захищати. Вже тиждень всі в синцях, рвана одежа. А я кажу: якби ви не ходили захищати, я б давно забрав гроші і бійки б закінчились».
Так тоді всім «не время». У всіх щось заберемо? А Андрюша наприклад каже, що отакий куй вам а не підвищення воєнного збору! Чому воєнпенс має пояс затягнути, а Андрюша - ні!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 22:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:38
Я ще й хотів другу частину прибрати. Бо вона для бізнесу.
А мова була про результат.
Бйот)) -- тобто перемагає. В даному випадку.
В армії головне результат.
Зрозуміло, що краще й інші складові успіху -- ефективність, людяність і т.д.
Але з цим у війську були, є і будуть проблеми. З цим лихо.
Або-або.
Я розмовляв з фахівцями командирами...
Так от роту спец робив три!!! роки. Три роки виховував взводних, старшину і контрактників. Три.
Так у нього до цього був хист, величезне бажання.
Тепер слухаю пропозиції від вас: як ви дасте результат через нехай навіть через півроку з міняющимися взводними, сержантами, рядовими?
І коли у вас і з здібностями командира не окей, і бажання особливо нема. У підлеглих теж.
Як?
А з системою дасте...
Нехай і гірший, але результат буде.
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