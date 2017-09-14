Мінімальна ефективність є.
І рівень нашою мінімальною ефективності на порядок вище, ніж в рфян.
Особливо в нижній ланці -- до корпусу, управління. Тобто від бригади і нижче.
Так я і казав з самого початку -- тіко за рахунок партнерів.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:44
Мінімальна ефективність є.
І рівень нашою мінімальною ефективності на порядок вище, ніж в рфян.
Особливо в нижній ланці -- до корпусу, управління. Тобто від бригади і нижче.
Так я і казав з самого початку -- тіко за рахунок партнерів.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:44
я уже дал рецепт от виталлиана. Дробить армию. Чтобы не было самого умного короля. Да есть риск что начнут воевать друг с другом, но он минимальный. Главнокомандующий собирает руководителей 5 армий и говорит такая вот задача, кто какими ресурсами берется её решить. Если не справился задача и финансирование переходит к другой армии. В этой схеме наиболее полно используются проверенные технологии - делегирования и конкуренция. Также открывается возможность роста для наиболее эффективных. Финансирование должно идти за эффективными. Сейчас этого нет. Если вы начнёте жирно кормить неэффективного, он никогда работать не будет. Верьте мне.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:47
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:55
Буквально так розуміти не треба.
Не було б ефективності взагалі, то ресурс вичерпався швидко.
Мінімальний достатній рівень ефективності є.
Але от далі стає проблема з її підвищенням.
Тому це компенсують посиленням порядку, системності.
Бо так легше, швидше.
Це в цивільному ринку можна дозволити і треба домінувати ефективності. Є час, є бажаючі, є з кого обирати. Нічого не станеться. Ніхто не вимагає результат.
Ще раз: справа не у незгоді, а у проблемі реалізації.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Легенька маніпуляція з Вашого боку
1 Придатних я порахував по демографічній піраміді і їх -10,7 млн
2 ЗСУ по озвученим данним - 1 млн....
3 Проста математика каже 1 млн з 10,7 млн це 9,34% служить гречкосіїв.
4 Тому цифра в 2,5% ( як озвучено офіційно) і 4% як озвучили Ви - точно не дотягує до 9,34%...
Висновок
Для того щоб по процентам порівнятись з гречкосіями..потрібно призвати від 6000 до 15000 воєнпенсів...тим більше , якщо врахувати що ГШ запланував в майбутній рік ще 300000-500000 гречкосіїв.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:58
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00
Я бувший ВДВшник....
Нарахування півтора року за рік служби -впливало тільки на розмір пенсії і не впливало на календарні роки....
Тобто відслужити 20 календарних років - були зобовязані...
Друге питання , що розмір пенсії нараховували виходячи з теоретичного стажу в 30 років(20 календарни*1,5 коефіцієнт за прижки=30 теоретичних для пенсії
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:02
Все здесь уже обновили данные в ТЦК под угрозой штрафа в 17000 грн, согласно внесенных изменений в законодательство Украины?
Насколько я понял, ухылянты будут петлять до последнего. Да это и понятно - нет признаков перелома в войне до сих пор. Причина - отсутствие возможности иметь и применять современнейшее смертоносное оружие против агрессора, которое создаст у них проблему с наймом очередных боевиков-штурмовиков, которые стремятся все таки заработать деньжат или возможно свободу, а не гарантированно погибнуть.
Я помню с молодых лет, что война - дело молодых! Со стариками в окопах мы проиграем все битвы. Скорость реакции уже не та, подвижность уже не та, острота ума вся направлена на сады и огороды, обучаемость современному военному делу на нуле, здоровья в лучшем случае только остатки за небольшими исключениями.
На сколько я знаю, некоторые ТЦК пытается всеми способами отправить в учебки кого попало, видимо над ними висит угроза при плохой результативности мобилизации самим занять место на нуле, что уже было в 2022 году. Только этим можно объяснить случаи попадания в учебки людей с эпилепсией и прочими заболеваниями, не позволяющими быть военнослужащими украинской армии даже в тылу.
Что же делать?
Повторить опыт росии - организовать найм квалифицированных иностранных военных на деньги доноров или на деньги бюджета. Расширить возрастные рамки мобилизации в Украине - к примеру с 20 лет до бесконечности. Сделать ревизию принципов бронирования. Всех депутатов без исключения призвать в ВСУ на определенный срок (полгода, год) с целью подтвердить моральное право быть депутатом в стране, которая воюет!!!
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:02
Це питання багато хто реальних військових задає.
"поліцейські штурмові" це більше для реклами
По суті підрозділи бригади Лють ловлять кацапські ДРГ
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:03
Як ложка дьогтю зіпсує діжку меду, так оцей маленький шаг --- розробити армії, прибрати єдіноначаліє зіпсує все.
Закрилося одне АТБ - фігня.
Одна з п'яти армій не втримала свою полосу оборони (нє справілася))) ... капець усім. Всьому фронту.
Ну століттями доведені армійські принципи побудови війська.
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