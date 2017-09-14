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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85188519852085218522>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:44

  flyman написав:
  detroytred написав:Про ефективність мови не було.

І як тоді "маленька совіцька армія переможе велику"?

Мінімальна ефективність є.
І рівень нашою мінімальною ефективності на порядок вище, ніж в рфян.
Особливо в нижній ланці -- до корпусу, управління. Тобто від бригади і нижче.

Так я і казав з самого початку -- тіко за рахунок партнерів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:44

  detroytred написав:Тепер слухаю пропозиції від вас: як ви дасте результат через нехай навіть через півроку з міняющимися взводними, сержантами, рядовими?
І коли у вас і з здібностями командира не окей, і бажання особливо нема. У підлеглих теж.
я уже дал рецепт от виталлиана. Дробить армию. Чтобы не было самого умного короля. Да есть риск что начнут воевать друг с другом, но он минимальный. Главнокомандующий собирает руководителей 5 армий и говорит такая вот задача, кто какими ресурсами берется её решить. Если не справился задача и финансирование переходит к другой армии. В этой схеме наиболее полно используются проверенные технологии - делегирования и конкуренция. Также открывается возможность роста для наиболее эффективных. Финансирование должно идти за эффективными. Сейчас этого нет. Если вы начнёте жирно кормить неэффективного, он никогда работать не будет. Верьте мне.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:47

  Успіх написав:А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?

Як так?©

Ухилянт це 2 сорт
Військовий це 3 сорт
Олігархічно сортова модель суспільного устрою
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:55

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Про ефективність мови не було.

І як тоді "маленька совіцька армія переможе велику"?

я от детроида в шоке. Нет эффективности = нет ничего. Неужели до сих пор кто то думает, что земля плоская?

Буквально так розуміти не треба.
Не було б ефективності взагалі, то ресурс вичерпався швидко.

Мінімальний достатній рівень ефективності є.
Але от далі стає проблема з її підвищенням.
Тому це компенсують посиленням порядку, системності.
Бо так легше, швидше.

Це в цивільному ринку можна дозволити і треба домінувати ефективності. Є час, є бажаючі, є з кого обирати. Нічого не станеться. Ніхто не вимагає результат.

Ще раз: справа не у незгоді, а у проблемі реалізації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:нформативним саме по всл є відповідь ГК. Що служить 5410 впенсів.

Раніше я розраховував з іншого джерела. Там 200 тис. загал і 8 тис. служать. Тобто 4%.
Бобуа рахував цивільних - 1,5%.
Легенька маніпуляція з Вашого боку
1 Придатних я порахував по демографічній піраміді і їх -10,7 млн
2 ЗСУ по озвученим данним - 1 млн....
3 Проста математика каже 1 млн з 10,7 млн це 9,34% служить гречкосіїв.
4 Тому цифра в 2,5% ( як озвучено офіційно) і 4% як озвучили Ви - точно не дотягує до 9,34%...

Висновок
Для того щоб по процентам порівнятись з гречкосіями..потрібно призвати від 6000 до 15000 воєнпенсів...тим більше , якщо врахувати що ГШ запланував в майбутній рік ще 300000-500000 гречкосіїв.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:58

  detroytred написав:Не було б ефективності взагалі, то ресурс вичерпався швидко.

Мінімальний достатній рівень ефективності є.
Але от далі стає проблема з її підвищенням.
бусификация говорит что ресурс исчерпался или вот вот исчерпается. В норме не может быть такого неэффективного рекрутинга.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00

  konstantin kirovograd написав:И шли на пенсию ВДВшники в 32 года потому что год за полтора в вдв
Я бувший ВДВшник....
Нарахування півтора року за рік служби -впливало тільки на розмір пенсії і не впливало на календарні роки....
Тобто відслужити 20 календарних років - були зобовязані...
Друге питання , що розмір пенсії нараховували виходячи з теоретичного стажу в 30 років(20 календарни*1,5 коефіцієнт за прижки=30 теоретичних для пенсії
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:02

Все здесь уже обновили данные в ТЦК под угрозой штрафа в 17000 грн, согласно внесенных изменений в законодательство Украины?

Насколько я понял, ухылянты будут петлять до последнего. Да это и понятно - нет признаков перелома в войне до сих пор. Причина - отсутствие возможности иметь и применять современнейшее смертоносное оружие против агрессора, которое создаст у них проблему с наймом очередных боевиков-штурмовиков, которые стремятся все таки заработать деньжат или возможно свободу, а не гарантированно погибнуть.

Я помню с молодых лет, что война - дело молодых! Со стариками в окопах мы проиграем все битвы. Скорость реакции уже не та, подвижность уже не та, острота ума вся направлена на сады и огороды, обучаемость современному военному делу на нуле, здоровья в лучшем случае только остатки за небольшими исключениями.

На сколько я знаю, некоторые ТЦК пытается всеми способами отправить в учебки кого попало, видимо над ними висит угроза при плохой результативности мобилизации самим занять место на нуле, что уже было в 2022 году. Только этим можно объяснить случаи попадания в учебки людей с эпилепсией и прочими заболеваниями, не позволяющими быть военнослужащими украинской армии даже в тылу.

Что же делать?

Повторить опыт росии - организовать найм квалифицированных иностранных военных на деньги доноров или на деньги бюджета. Расширить возрастные рамки мобилизации в Украине - к примеру с 20 лет до бесконечности. Сделать ревизию принципов бронирования. Всех депутатов без исключения призвать в ВСУ на определенный срок (полгода, год) с целью подтвердить моральное право быть депутатом в стране, которая воюет!!!
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:02

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Hotab написав:
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.

прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад.
все би нічого,тільки концепція не зрозуміла . Що таке штурмові бригади? В чом прикол формування нових бригад ? Ще й виключно з поліцейських ? Чому їх не мобілізують для поповнення втрат у вже існуючих бригадах? В більшості бойових бригад некомплект піхоти в половину. А в декого в піхоті до 30 процентів від штату. Поповнення чомусь не дають а дають тимчасово:shock: в оперативне підпорядкування трошників, гвардійців , прикордонників...
Решту дрібної піхоти. :lol: тепер іще чисто поліцейські штурмові появляються.

Це питання багато хто реальних військових задає.
"поліцейські штурмові" це більше для реклами
По суті підрозділи бригади Лють ловлять кацапські ДРГ
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:03

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тепер слухаю пропозиції від вас: як ви дасте результат через нехай навіть через півроку з міняющимися взводними, сержантами, рядовими?
І коли у вас і з здібностями командира не окей, і бажання особливо нема. У підлеглих теж.
я уже дал рецепт от виталлиана. Дробить армию. Чтобы не было самого умного короля. Да есть риск что начнут воевать друг с другом, но он минимальный. Главнокомандующий собирает руководителей 5 армий и говорит такая вот задача, кто какими ресурсами берется её решить. Если не справился задача и финансирование переходит к другой армии. В этой схеме наиболее полно используются проверенные технологии - делегирования и конкуренция. Также открывается возможность роста для наиболее эффективных. Финансирование должно идти за эффективными. Сейчас этого нет. Если вы начнёте жирно кормить неэффективного, он никогда работать не будет. Верьте мне.

Як ложка дьогтю зіпсує діжку меду, так оцей маленький шаг --- розробити армії, прибрати єдіноначаліє зіпсує все.

Закрилося одне АТБ - фігня.
Одна з п'яти армій не втримала свою полосу оборони (нє справілася))) ... капець усім. Всьому фронту.

Ну століттями доведені армійські принципи побудови війська.
detroytred
 
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