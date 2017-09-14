detroytred написав:Ну століттями доведені армійські принципи побудови війська.
люди тысячи лет ездили на лошадях, а в 20м веке все дружно пересели на авто.
21й век много чем отличается от 20го. В 20м за норму было принуждение, полурабство, диктатуры. В 21м эти методы уже не работают. А без них единоначалие невозможно. Либо авторитет лидера должен быть космически высок и не оспорим.
Опытный психиатр знает любой нейролептик (антипсихотик) эффективен какое то время, потом начинает терять эффективность до нуля или требовать постоянного повышения дозы. ЗСУ были эффективными в 2022 но начали её терять. Это не мои мысли, найду автора зацитирую.
Что делает психиатр? Он ищет потенцирование. Другого пути нет. Увеличивать дозу бесконечно невозможно. Бусификация это попытка повысить дозу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 05 чер, 2024 23:34, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel написав:бусификация говорит что ресурс исчерпался или вот вот исчерпается. В норме не может быть такого неэффективного рекрутинга.
Бусіфікфція говорить про відсутність стратегії кадрової політики в армії. Ще бусчіфікіція це дешево. Заохочення це дорого, і привиде до зміни суспільного ладу. Наприклад заохочення у вигляді - нема УБД, не можешь займати посади у сфері держуправління. Або тільки діти УБД можуть навчатися на бюджетних місцях в ВУЗ.
detroytred написав:нформативним саме по всл є відповідь ГК. Що служить 5410 впенсів.
Раніше я розраховував з іншого джерела. Там 200 тис. загал і 8 тис. служать. Тобто 4%. Бобуа рахував цивільних - 1,5%.
Легенька маніпуляція з Вашого боку 1 Придатних я порахував по демографічній піраміді і їх -10,7 млн 2 ЗСУ по озвученим данним - 1 млн.... 3 Проста математика каже 1 млн з 10,7 млн це 9,34% служить гречкосіїв. 4 Тому цифра в 2,5% ( як озвучено офіційно) і 4% як озвучили Ви - точно не дотягує до 9,34%...
Висновок Для того щоб по процентам порівнятись з гречкосіями..потрібно призвати від 6000 до 15000 воєнпенсів...тим більше , якщо врахувати що ГШ запланував в майбутній рік ще 300000-500000 гречкосіїв.
detroytred написав:нформативним саме по всл є відповідь ГК. Що служить 5410 впенсів.
Раніше я розраховував з іншого джерела. Там 200 тис. загал і 8 тис. служать. Тобто 4%. Бобуа рахував цивільних - 1,5%.
Легенька маніпуляція з Вашого боку 1 Придатних я порахував по демографічній піраміді і їх -10,7 млн 2 ЗСУ по озвученим данним - 1 млн.... 3 Проста математика каже 1 млн з 10,7 млн це 9,34% служить гречкосіїв. 4 Тому цифра в 2,5% ( як озвучено офіційно) і 4% як озвучили Ви - точно не дотягує до 9,34%...
Висновок Для того щоб по процентам порівнятись з гречкосіями..потрібно призвати від 6000 до 15000 воєнпенсів...тим більше , якщо врахувати що ГШ запланував в майбутній рік ще 300000-500000 гречкосіїв.
Ви мені скажіть, 10 млн це вся вікова група М18-60? Чи лише придатні? А оті 200т , це також всі? Щоб хоч якийсь спільний знаменник був. Воно то ясно, що групі 45-60 відсоток непридатних в рази більший, ніж в групі 18-60. Але зараз «всі придатні», якщо треба. Тому це питання опустимо.
долярчики с зарплатой 40-60к лопатами копают окопы. Точно дёшево? в другом месте эта работа стоит 10-15-20к
В другому місці не прилітає лише за те, що копаєш.
а де попередні 300000-500000?
Котів доглядають. А що, тобі можна, а їм ні?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Весной 2023-го в Белгороде начали происходить странные события. Около 22:15 20 апреля российский самолет Су-34 уронил посреди города бомбу, образовавшую 20-метровую воронку. На следующий день жителей 17 домов эвакуировали – рядом нашли неразорвавшуюся вторую авиабомбу. 4 мая обнаружили еще одну такую же, в селе Головчино, в 10 км от границы РФ с Украиной.
«Российские авиабомбы падали на российские города. Мы не могли понять, почему так происходило», – вспоминает Егор. Он и его коллеги Борис и Максим работают в научно-исследовательском институте, изучающем трофейное российское вооружение и его обломки.
Forbes Ukraine изменил имена спикеров, не раскрывает должностей и названия института из соображений безопасности.
Скорее всего, весной 2023 года россияне тестировали на Белгородщине авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), говорит Егор. Именно благодаря этому модулю впоследствии враг смог использовать потенциал мощных авиабомб в условиях современной войны.
«Вероятно, были определенные недоработки», – размышляет Егор о природе падений бомб в Белгороде на окраинах.
Через год управляемые авиабомбы с УМПК стали чуть ли не основным оружием россиян. На пике битвы за Авдеевку они сбрасывали до 80–100 бомб на город площадью 30 кв. км. Только за апрель 2024-го применили 3200 управляемых авиабомб, по словам президента Владимира Зеленского.
Forbes Ukraine удалось попасть в научно-исследовательский институт и пообщаться с исследователями о том, как работает УМПК, как именно развивается и из деталей каких иностранных компаний сделан.
Первое, что удивляет в модуле УМПК, – это его размер. Он выглядит как небольшой металлический самолетик длиной около полутора метров. Приложив немного усилий, его может поднять один человек. Особенно маленьким он кажется на фоне дрона Shahed-136, едва влезающего в просторную комнату института. УМПК – простой и дешевый в производстве, рассказывает Егор. Алюминиевый корпус и крылья, пружины для раскрытия крыльев, модуль с навигационной системой и рули, приводящие к движению китайские сервоприводы.
Перед применением УМПК напоминает обычную палку или, скорее, дощечку. Крылья сложены, а модуль крепится снизу к обычной фугасной авиабомбе, которая уже стоит на пилоне самолета-носителя. Когда самолет выходит на пусковой рубеж, бомба отсоединяется, проворачивается, в этот момент раскрываются крылья – и она улетает к заранее заданной цели.
«Нет никакой силовой установки. Это как бумажный самолетик, который запустили и корректируют сигналы со спутника», – говорит Егор. Идею УМПК россияне, вероятно, подсмотрели в американской JDAM-ER, которую западная коалиция применяла во время войны в Югославии. Своего они не придумывают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 00:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:В другому місці не прилітає лише за те, що копаєш.
один дальнобойщик мне рассказывал сколько смертей на дорогах он видел за 30 лет, маленькое кладбище, но почему то в продавцы мороженного не идёт. Хотя понимает любое дтп может стать для него последним. И кстати за риск погибнуть в ДТП водителям к сожалению не доплачивают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 05 чер, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Ухилянт це 2 сорт Військовий це 3 сорт Олігархічно сортова модель суспільного устрою
а хто купив собі зняття з обліку і хизується круглою печаткою про фейкову непридатність, то який сорт? А ще цей сорт може собі дозволити накидувати зрадофільского лайна цілодобово, бо молодець, все зробив ПРавильно(с)((((