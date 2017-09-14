

Весной 2023-го в Белгороде начали происходить странные события. Около 22:15 20 апреля российский самолет Су-34 уронил посреди города бомбу, образовавшую 20-метровую воронку. На следующий день жителей 17 домов эвакуировали – рядом нашли неразорвавшуюся вторую авиабомбу. 4 мая обнаружили еще одну такую же, в селе Головчино, в 10 км от границы РФ с Украиной.



«Российские авиабомбы падали на российские города. Мы не могли понять, почему так происходило», – вспоминает Егор. Он и его коллеги Борис и Максим работают в научно-исследовательском институте, изучающем трофейное российское вооружение и его обломки.



Forbes Ukraine изменил имена спикеров, не раскрывает должностей и названия института из соображений безопасности.



Скорее всего, весной 2023 года россияне тестировали на Белгородщине авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), говорит Егор. Именно благодаря этому модулю впоследствии враг смог использовать потенциал мощных авиабомб в условиях современной войны.



«Вероятно, были определенные недоработки», – размышляет Егор о природе падений бомб в Белгороде на окраинах.



Через год управляемые авиабомбы с УМПК стали чуть ли не основным оружием россиян. На пике битвы за Авдеевку они сбрасывали до 80–100 бомб на город площадью 30 кв. км. Только за апрель 2024-го применили 3200 управляемых авиабомб, по словам президента Владимира Зеленского.



Forbes Ukraine удалось попасть в научно-исследовательский институт и пообщаться с исследователями о том, как работает УМПК, как именно развивается и из деталей каких иностранных компаний сделан.



Первое, что удивляет в модуле УМПК, – это его размер. Он выглядит как небольшой металлический самолетик длиной около полутора метров. Приложив немного усилий, его может поднять один человек. Особенно маленьким он кажется на фоне дрона Shahed-136, едва влезающего в просторную комнату института.

УМПК – простой и дешевый в производстве, рассказывает Егор. Алюминиевый корпус и крылья, пружины для раскрытия крыльев, модуль с навигационной системой и рули, приводящие к движению китайские сервоприводы.



Перед применением УМПК напоминает обычную палку или, скорее, дощечку. Крылья сложены, а модуль крепится снизу к обычной фугасной авиабомбе, которая уже стоит на пилоне самолета-носителя. Когда самолет выходит на пусковой рубеж, бомба отсоединяется, проворачивается, в этот момент раскрываются крылья – и она улетает к заранее заданной цели.



«Нет никакой силовой установки. Это как бумажный самолетик, который запустили и корректируют сигналы со спутника», – говорит Егор. Идею УМПК россияне, вероятно, подсмотрели в американской JDAM-ER, которую западная коалиция применяла во время войны в Югославии. Своего они не придумывают.

