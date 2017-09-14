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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8519852085218522
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:33

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:В другому місці не прилітає лише за те, що копаєш.
один дальнобойщик мне рассказывал сколько смертей на дорогах он видел за 30 лет, маленькое кладбище, но почему то в продавцы мороженного не идёт. Хотя понимает любое дтп может стать для него последним. И кстати за риск погибнуть в ДТП водителям к сожалению не доплачивают.

Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
А Успіх з лопатою недалеко від фронту - кратно більше алкаша на дачі, який копає септік за «пляшку» (насправді такого давно нема, ніхто за пляшку не працює)
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:35

  Hotab написав:detroytred

10 МЛН.

Ви мені скажіть, 10 млн це вся вікова група М18-60?
Чи лише придатні?
А оті 200т , це також всі?
Щоб хоч якийсь спільний знаменник був.
Воно то ясно, що групі 45-60 відсоток непридатних в рази більший, ніж в групі 18-60.
Але зараз «всі придатні», якщо треба. Тому це питання опустимо.

долярчики с зарплатой 40-60к лопатами копают окопы. Точно дёшево? в другом месте эта работа стоит 10-15-20к

В другому місці не прилітає лише за те, що копаєш.

а де попередні 300000-500000?

Котів доглядають. А що, тобі можна, а їм ні?

10 млн. -- це я взяв цифру в Будівельника. Не розбираючись.

Звісно, що у тих умовно 200 тис. впенсів також є, як і у гречкосіїв, хворі, броньовані, відстрочка, інваліди. До того ж інваліди війни після АТО.

Але рахувати воєнпенсів ЗСУ по даним Третьякової ніззя. Бо цифра може суттєво відрізнятися.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:42

  somilitark написав:
  UA написав:Ухилянт це 2 сорт
Військовий це 3 сорт
Олігархічно сортова модель суспільного устрою

а хто купив собі зняття з обліку і хизується круглою печаткою про фейкову непридатність, то який сорт?

Це 1 сорт
  somilitark написав:А ще цей сорт може собі дозволити накидувати зрадофільского лайна цілодобово, бо молодець, все зробив ПРавильно(с)((((

Ви праві
Цей сорт може собі дозволити більше а ніж 2 та 3 сорт.
Але ж над першим сортом є вищій сорт, якій може діяти взагалі без обмежень.
Що перший сорт дещо дратує.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:44

  Hotab написав:Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:49

  Hotab написав:konstantin kirovograd
Не факт что полковник отставник в чём то лучше того мужика с улицы.
Это что за критерий «лучше/хуже»?
Где? В постели? В столовой армейской лучше аппетит? Больше выпьет? Крепче простатитная струя? Быстрее опорожняется, чем полковник?
У них разный функционал! Один управление войсками, второй непосредственно исполнитель.
Будьдозерист точно лучше управляет трактором, чем директор ГОК. Тут не поспоришь.
Якщо вже пішла розмова про ефективність...
Давайте мухи окремо-котлети окремо..
Є воєнпенс, який зараз як полковник ніде не потрібний...але може виконувати задачі не гірше будь-якого гречкосія такого ж віку
Є підприємець ( фаховий спеціаліст) віком як воєнпенс, який для ЗСУ по корисності такий самий як і воєнпенс...
Чому воєнпенс по Вашому більш корисніший і його треба зберегти на майбутнє , а фахівця в цивільній економіці-відправити воювати...ризикуючи втратити економіку?

Ба більше що заважає
ВСІХ технічних авіапрацівників воєнпенсів, пригодних по стану здоровья не мобілізувати в батальйон охорони з наступним графіком служби
Доба -караул
Доба-відсипаємся від караула
12 годин вивчаємо матчастину Ф16
12 годин готуємось до караулу..як не як а нам обіцяють на протязі наступних 12 місяців по 10 ф16 в місяць
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:52

UA
Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю.
Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:56

  flyman написав:Чи ти думаєш, що "бізнес", це ларьочніки тіпа Успіха/Будівельника/Василя-Рівного?
Щоб обговорювати смак омарів-треба їх хоч побачити...не те що попробувати.
Бізнес це комплекс з ефективно працюючих( а не просто зареєстрованих)
100 000 Фопів на Єдиному першої групи ( самозайняті з оборотом в 2 млн)+Успіх
50000 Фопів 2групи+5000 маленькі заводики з оборотом в 10 млн грн рік+Будівельник
10000 Фопів 3групи +1000 середні заводики з оборотом в 100 млн грн рік+Василь Рівне
1000 великих заводів з оборотом в 100+ млн грн рік

Викинь з цього списку будь-який ланцюжок і тому хто знизу/зверху - списку відразу стане зле.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:57

Отакої:
Виходить, що за законом 2262 про пенсійне забезпечення всл проходять також ДСНС, поліція.
Поліція:
*З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262.*
https://obcity.gov.ua/2021/06/18/pensiy ... liceyskim/

ДСНС:
https://kyiv.dsns.gov.ua/kiyivska-miska ... nih-pitann

Це перші кого знайшов. Далі ліньки.
А ще можуть бути СБУ і т.д.

От вам і 200 тис. воєнпенсів)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 00:07

  detroytred написав:ак от роту спец робив три!!! роки. Три роки виховував взводних, старшину і контрактників. Три.
Так у нього до цього був хист, величезне бажання.

Тепер слухаю пропозиції від вас: як ви дасте результат через нехай навіть через півроку з міняющимися взводними, сержантами, рядовими?
Згадаю учебку СРСР
1 Командиром учбової роти воєнпенса-полковника+замкомандира повоювавший капітан
2 Три командира взводів - воєнпенс під полковник
4 Девять командирів відділень - воєнпенс майор
5 Девять бойових солдат які ВЖЕ відвоювали як мінімум пів року з зарплатою в 50000+на замкомандира відділення
10 Сто гречкосіїв на рядового необученого....
Проходить три місяці підготовки
Учбова рота перетворюється на учбовий батальйон
Ротник-стає комбатом
Взводні-ротними
Командири відділень - взводними
Замкомандири відділень(повоювавші рядові) - сержантами командирами відділень
+ 20 найкращих з рядових необучених - сержантами командирами відділень
+30 кращих після найкращих - замкомандирами відділень молодший сержант

Набираєте тепер в учбовий батальон 300 рядових гречкосіїв...3 місяці готуєте і через 6 місяців підготовки йдете в лінійні частини ЗСУ....

Якраз співвідношення нормальне
на 1 воєнпенса=30 бійців....
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budivelnik
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