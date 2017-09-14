Hotab написав:В другому місці не прилітає лише за те, що копаєш.
один дальнобойщик мне рассказывал сколько смертей на дорогах он видел за 30 лет, маленькое кладбище, но почему то в продавцы мороженного не идёт. Хотя понимает любое дтп может стать для него последним. И кстати за риск погибнуть в ДТП водителям к сожалению не доплачивают.
Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці. А Успіх з лопатою недалеко від фронту - кратно більше алкаша на дачі, який копає септік за «пляшку» (насправді такого давно нема, ніхто за пляшку не працює)
Ви мені скажіть, 10 млн це вся вікова група М18-60? Чи лише придатні? А оті 200т , це також всі? Щоб хоч якийсь спільний знаменник був. Воно то ясно, що групі 45-60 відсоток непридатних в рази більший, ніж в групі 18-60. Але зараз «всі придатні», якщо треба. Тому це питання опустимо.
долярчики с зарплатой 40-60к лопатами копают окопы. Точно дёшево? в другом месте эта работа стоит 10-15-20к
В другому місці не прилітає лише за те, що копаєш.
а де попередні 300000-500000?
Котів доглядають. А що, тобі можна, а їм ні?
10 млн. -- це я взяв цифру в Будівельника. Не розбираючись.
Звісно, що у тих умовно 200 тис. впенсів також є, як і у гречкосіїв, хворі, броньовані, відстрочка, інваліди. До того ж інваліди війни після АТО.
Але рахувати воєнпенсів ЗСУ по даним Третьякової ніззя. Бо цифра може суттєво відрізнятися.
Hotab написав:Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.
Не факт что полковник отставник в чём то лучше того мужика с улицы.
Это что за критерий «лучше/хуже»? Где? В постели? В столовой армейской лучше аппетит? Больше выпьет? Крепче простатитная струя? Быстрее опорожняется, чем полковник? У них разный функционал! Один управление войсками, второй непосредственно исполнитель. Будьдозерист точно лучше управляет трактором, чем директор ГОК. Тут не поспоришь.
Якщо вже пішла розмова про ефективність... Давайте мухи окремо-котлети окремо.. Є воєнпенс, який зараз як полковник ніде не потрібний...але може виконувати задачі не гірше будь-якого гречкосія такого ж віку Є підприємець ( фаховий спеціаліст) віком як воєнпенс, який для ЗСУ по корисності такий самий як і воєнпенс... Чому воєнпенс по Вашому більш корисніший і його треба зберегти на майбутнє , а фахівця в цивільній економіці-відправити воювати...ризикуючи втратити економіку?
Ба більше що заважає ВСІХ технічних авіапрацівників воєнпенсів, пригодних по стану здоровья не мобілізувати в батальйон охорони з наступним графіком служби Доба -караул Доба-відсипаємся від караула 12 годин вивчаємо матчастину Ф16 12 годин готуємось до караулу..як не як а нам обіцяють на протязі наступних 12 місяців по 10 ф16 в місяць
UA Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю. Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?
flyman написав:Чи ти думаєш, що "бізнес", це ларьочніки тіпа Успіха/Будівельника/Василя-Рівного?
Щоб обговорювати смак омарів-треба їх хоч побачити...не те що попробувати. Бізнес це комплекс з ефективно працюючих( а не просто зареєстрованих) 100 000 Фопів на Єдиному першої групи ( самозайняті з оборотом в 2 млн)+Успіх 50000 Фопів 2групи+5000 маленькі заводики з оборотом в 10 млн грн рік+Будівельник 10000 Фопів 3групи +1000 середні заводики з оборотом в 100 млн грн рік+Василь Рівне 1000 великих заводів з оборотом в 100+ млн грн рік
Викинь з цього списку будь-який ланцюжок і тому хто знизу/зверху - списку відразу стане зле.
Отакої: Виходить, що за законом 2262 про пенсійне забезпечення всл проходять також ДСНС, поліція. Поліція: *З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262.* https://obcity.gov.ua/2021/06/18/pensiy ... liceyskim/
detroytred написав:ак от роту спец робив три!!! роки. Три роки виховував взводних, старшину і контрактників. Три. Так у нього до цього був хист, величезне бажання.
Тепер слухаю пропозиції від вас: як ви дасте результат через нехай навіть через півроку з міняющимися взводними, сержантами, рядовими?
Згадаю учебку СРСР 1 Командиром учбової роти воєнпенса-полковника+замкомандира повоювавший капітан 2 Три командира взводів - воєнпенс під полковник 4 Девять командирів відділень - воєнпенс майор 5 Девять бойових солдат які ВЖЕ відвоювали як мінімум пів року з зарплатою в 50000+на замкомандира відділення 10 Сто гречкосіїв на рядового необученого.... Проходить три місяці підготовки Учбова рота перетворюється на учбовий батальйон Ротник-стає комбатом Взводні-ротними Командири відділень - взводними Замкомандири відділень(повоювавші рядові) - сержантами командирами відділень + 20 найкращих з рядових необучених - сержантами командирами відділень +30 кращих після найкращих - замкомандирами відділень молодший сержант
Набираєте тепер в учбовий батальон 300 рядових гречкосіїв...3 місяці готуєте і через 6 місяців підготовки йдете в лінійні частини ЗСУ....
Якраз співвідношення нормальне на 1 воєнпенса=30 бійців.... 6