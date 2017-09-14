Це 1 сорт
Ви праві
Цей сорт може собі дозволити більше а ніж 2 та 3 сорт.
Але ж над першим сортом є вищій сорт, якій може діяти взагалі без обмежень.
Що перший сорт дещо дратує.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 23:42
Це 1 сорт
Ви праві
Цей сорт може собі дозволити більше а ніж 2 та 3 сорт.
Але ж над першим сортом є вищій сорт, якій може діяти взагалі без обмежень.
Що перший сорт дещо дратує.
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:44
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:49
Якщо вже пішла розмова про ефективність...
Давайте мухи окремо-котлети окремо..
Є воєнпенс, який зараз як полковник ніде не потрібний...але може виконувати задачі не гірше будь-якого гречкосія такого ж віку
Є підприємець ( фаховий спеціаліст) віком як воєнпенс, який для ЗСУ по корисності такий самий як і воєнпенс...
Чому воєнпенс по Вашому більш корисніший і його треба зберегти на майбутнє , а фахівця в цивільній економіці-відправити воювати...ризикуючи втратити економіку?
Ба більше що заважає
ВСІХ технічних авіапрацівників воєнпенсів, пригодних по стану здоровья не мобілізувати в батальйон охорони з наступним графіком служби
Доба -караул
Доба-відсипаємся від караула
12 годин вивчаємо матчастину Ф16
12 годин готуємось до караулу..як не як а нам обіцяють на протязі наступних 12 місяців по 10 ф16 в місяць
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:52
UA
Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю.
Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:56
Щоб обговорювати смак омарів-треба їх хоч побачити...не те що попробувати.
Бізнес це комплекс з ефективно працюючих( а не просто зареєстрованих)
100 000 Фопів на Єдиному першої групи ( самозайняті з оборотом в 2 млн)+Успіх
50000 Фопів 2групи+5000 маленькі заводики з оборотом в 10 млн грн рік+Будівельник
10000 Фопів 3групи +1000 середні заводики з оборотом в 100 млн грн рік+Василь Рівне
1000 великих заводів з оборотом в 100+ млн грн рік
Викинь з цього списку будь-який ланцюжок і тому хто знизу/зверху - списку відразу стане зле.
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:57
Отакої:
Виходить, що за законом 2262 про пенсійне забезпечення всл проходять також ДСНС, поліція.
Поліція:
*З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262.*
ДСНС:
Це перші кого знайшов. Далі ліньки.
А ще можуть бути СБУ і т.д.
От вам і 200 тис. воєнпенсів)))
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:07
Згадаю учебку СРСР
1 Командиром учбової роти воєнпенса-полковника+замкомандира повоювавший капітан
2 Три командира взводів - воєнпенс під полковник
4 Девять командирів відділень - воєнпенс майор
5 Девять бойових солдат які ВЖЕ відвоювали як мінімум пів року з зарплатою в 50000+на замкомандира відділення
10 Сто гречкосіїв на рядового необученого....
Проходить три місяці підготовки
Учбова рота перетворюється на учбовий батальйон
Ротник-стає комбатом
Взводні-ротними
Командири відділень - взводними
Замкомандири відділень(повоювавші рядові) - сержантами командирами відділень
+ 20 найкращих з рядових необучених - сержантами командирами відділень
+30 кращих після найкращих - замкомандирами відділень молодший сержант
Набираєте тепер в учбовий батальон 300 рядових гречкосіїв...3 місяці готуєте і через 6 місяців підготовки йдете в лінійні частини ЗСУ....
Якраз співвідношення нормальне
на 1 воєнпенса=30 бійців....
6
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:15
budivelnik
Теоретично можливо.
Але в цій формулі прозвучало сумарно «400 гречкосіїв» .
А отут і проблема. Бо хоч піде Детройт у ротні, хоч ні, А.Муха , UA і багатоприголосний все одно в гречкосії не підуть))
Вони будуть казати, що ще не закінчились майори, хай вони йдуть в окоп чи мити снаряди. Але коли і вони закінчаться, вони також не підуть.
По фінішу офіцерів більше нема, а гречкосії також не прийшли))
Щодо попереднього посту)
Треба все ж для порівняння груп вонпенси vs гречосіі дивитись не най і най з кожного табору ( найбільш ймовірно що найменше буде корисний в ЗСУ полковник , і найбільш корисний на цивілці підприємець) , а середнього. В армії це мабуть майор, а на цивілці працівник на 10 т грн з податком в 2 т грн.
І тут уже хто зна, пускати в розмін майорів , які можуть на багатьох офіцерських посадах ефективно спрацювати, коли треба, чи все ж елоя з ЗП 10 тис грн. Майора нормального потім ніде взяти. А елоів мільйони.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 чер, 2024 00:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:18
Залишилось тільки два моменти:
1. Визначитися куди воєнпенсів на роту чи на Ф-16.
Бо на те і те не вистачить))
2. Комбатом Залужного поставити.
І навіщо оцей цирк?
Запхати старшого офіцера на нижчі посади стрілецьких підрозділів не така вже й проблема, якщо здоров'я дозволяє.
А от запхати гречкосія або піхотного ротного на Ф-16 --- ))
Чомусь мені здається, що легше замість старшини розвідника в магазин поставити когось. Хоч дівчину.
А старшину -- да хоч отим ротним.
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:26
Не треба вмикати дурника....
Нагадаю
У ГенШтабу -є резерв (ближній і легкодоступний, не потребуючий навчання) в 200000 воєнпенсів.Скільки з них МОБпридатні і по яким військовим спеціальностям-я не знаю. ГенШтаб знає
Є в Мін Фіну 1 000 000 високоефективних працівників такого ж віку як і воєнпенси , з такою ж військовою підготовкою підносчика снарядів як і воєнпенси..
Якби Ви керували Державою
Кого б відправили в першу чергу а кого в другу?
ПС
Мене можна поставити максимум кулеметником і то допомігши залізти на Бредлі, або допомігши викопати окоп...
З цього окопа в радіусі 500 метрів якщо в мене буде щось типу РПК47 і до прильоту дрона або міни( або закінчення в мене боєзапасу)-ніхто голову не підніме. Але це максимум...хіба що якщо підготують парочку запасних позицій..то раза три перебіжу.
ППС
В мене виходило через 6 місяців
Полковник - комбат...- не таке вже й низька посада, особливо з урахуванням того що 100% складу батальойну пройде через руки/очі полковника.
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