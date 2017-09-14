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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:34
budivelnik написав: detroytred написав:
1. Визначитися куди воєнпенсів на роту чи на Ф-16.
Не треба вмикати дурника....
Нагадаю
У ГенШтабу -є резерв (ближній і легкодоступний, не потребуючий навчання) в 200000 воєнпенсів.Скільки з них МОБпридатні і по яким військовим спеціальностям-я не знаю. ГенШтаб знає
Є в Мін Фіну 1 000 000 високоефективних працівників такого ж віку як і воєнпенси , з такою ж військовою підготовкою підносчика снарядів як і воєнпенси..
Якби Ви керували Державою
Кого б відправили в першу чергу а кого в другу?
ПС
Мене можна поставити максимум кулеметником і то допомігши залізти на Бредлі, або допомігши викопати окоп...
З цього окопа в радіусі 500 метрів якщо в мене буде щось типу РПК47 і до прильоту дрона або міни( або закінчення в мене боєзапасу)-ніхто голову не підніме. Але це максимум...хіба що якщо підготують парочку запасних позицій..то раза три перебіжу.
ППС
В мене виходило через 6 місяців
Полковник - комбат...- не таке вже й низька посада, особливо з урахуванням того що 100% складу батальойну пройде через руки/очі полковника.
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
І той же воєнпенс на відміну від старшини розвідника після ковіду з запаленням легенів на лижах 5 км. не потягне...
Так я і не лізу зі своїми фантазіями куди полковників і т.д. пристроїти.
Це ж Ви фантазуєте за умов *Скільки з них МОБпридатні і по яким військовим спеціальностям-я не знаю. ГенШтаб знає*.
Не треба вмикати дурника...
Ще раз: навіщо цей цирк з полковниками комбатами стрілецьких частин, якщо бажаючих на посаду комбата вистачає. Заслужених з досвідом замів комбата, ротних.
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detroytred
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:39
detroytred написав:
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.
ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст 50+ в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)-як підносчики снарядів- однакові
а як наповнювачі Бюджету-різні..
Тому ще раз
Кого в першу чергу протирачем снарядів?
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1
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.
ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)
Да прям почервонів від сорому)))
Що ще вигадаєте?
Не стоїть питання таким чином: або усіх воєнпенсів, або увесь 1 млн.
тих, які наповнюють бюджет.
Тому і промовчав. Бо неділю тому вказував відповідно такої цієї маніпуляції.
Доцільно і частину тих призивати, і частину других, і третіх, і четвертих.
Що і роблять зараз.
А не вигадують: або усіх одних, або усіх других. Третіх, четвертих.
Стосовно циці бюджетною -- хтось нещодавно щось про вживання сленгу замість фахових термінів наголошував мені. Хто?))
Не вистачає грошей на пенсії, то понижуйте, хоч до нуля. Але отакі єралашики навіщо городити?
І нема у війську протирачів снарядів, є посади... на яких приходиться зокрема основних посадових обов'язків ще і снаряди протирати.
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detroytred
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Додано: Чет 06 чер, 2024 01:27
fox767676 написав: detroytred написав: fox767676 написав:
реалії такі - треба створювати цікавий, якісний контент українською
це можливо, є поодинокі успіхи
+100
Але питання: люди,які здатні таке створювати, зі здібностями, фахівці -- чи не будуть вони масово переходити в площину англійської, німецької мов?
А в українській будуть залишатися лише поодинокі випадки.
За власним досвідом у 90-х на Радіо Промінь був чудовий небанальний, розважальний контент. Призвичаїти молодь саме воно. Класична українська література +/-, але однієї б її не вистачило. Але когось зачепили Тореадори з Васюківки, когось Семен СКляренко, когось Подерев'янський, когось Корчинський.
Але це здебільшого штучний товар, не бачу системності, не впевнений що мова втримає конкуренцію. Але німецька точно не конкурент ))) Ні контенту, ні політичного впливу. Англійська та російська так будуть нас роздирати
Мова то є дзеркало заможності нації, яка виражається або у її кількості або її грошах. Чому вчать англійську? Тому що її багато та у них в кішенях ще більше, ось вона й на першому місці. Знаєш мову = маєш роботу. А чому в отелях Європи у надписах зустрічається кітайська? Тому що їх багато. А чому японська, німецька? Тому що вони багаті. Нам при зменшенні населення з 50млн з 91 року до 25млн зараз можна хоч сразу трьох мовних омбудсменів наняти - це мертвому припарка. Навпаки насильницька українізація визиває відразу, і так, у 90х-2000х україномовний контент особисто мені сприймався набагато приємніше, без оцього всього "ти повинен", просто робили цікаві речі.
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