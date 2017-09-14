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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:39
detroytred написав:
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.
ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст 50+ в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)-як підносчики снарядів- однакові
а як наповнювачі Бюджету-різні..
Тому ще раз
Кого в першу чергу протирачем снарядів?
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budivelnik
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.
ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)
Да прям почервонів від сорому)))
Що ще вигадаєте?
Не стоїть питання таким чином: або усіх воєнпенсів, або увесь 1 млн.
тих, які наповнюють бюджет.
Тому і промовчав. Бо неділю тому вказував відповідно такої цієї маніпуляції.
Доцільно і частину тих призивати, і частину других, і третіх, і четвертих.
Що і роблять зараз.
А не вигадують: або усіх одних, або усіх других. Третіх, четвертих.
Стосовно циці бюджетною -- хтось нещодавно щось про вживання сленгу замість фахових термінів наголошував мені. Хто?))
Не вистачає грошей на пенсії, то понижуйте, хоч до нуля. Але отакі єралашики навіщо городити?
І нема у війську протирачів снарядів, є посади... на яких приходиться зокрема основних посадових обов'язків ще і снаряди протирати.
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detroytred
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Додано: Чет 06 чер, 2024 03:12
somilitark написав: UA написав: Успіх написав:
А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?
Як так?©
Ухилянт це 2 сорт
Військовий це 3 сорт
Олігархічно сортова модель суспільного устрою
а хто купив собі зняття з обліку і хизується круглою печаткою про фейкову непридатність, то який сорт?
А ще цей сорт може собі дозволити накидувати зрадофільского лайна цілодобово, бо молодець, все зробив ПРавильно(с)((((
А хто ж оце таке ж купив собI???
Невже той хто нижні полужопія за СлугуПривата розірвав???
Чи отой скажений дописувач муж мадам Мосійчук-Кутоаої???
Пан Сомік у касці та солярці по очі, та брудний й поранений, пише це з позиченого смарту $_чика???
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Додано: Чет 06 чер, 2024 03:14
fler написав:
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+?
То, може, вже пора нас всіх відпустити?
Якщо увесь ККД йде від того 1го бату...
Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала... аби знайти жирні цілі для того хаймарса, а ще солдати ризикували проти диверсантів, навіть і на блокпостах, а ще ППО чергувало...
Але все одно нас треба відпустити. Бо у нас праця проста, на відміну від нього, і будь-хто може нас замінити...
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