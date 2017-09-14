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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:39
detroytred написав:
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.
ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст 50+ в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)-як підносчики снарядів- однакові
а як наповнювачі Бюджету-різні..
Тому ще раз
Кого в першу чергу протирачем снарядів?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.
ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)
Да прям почервонів від сорому)))
Що ще вигадаєте?
Не стоїть питання таким чином: або усіх воєнпенсів, або увесь 1 млн.
тих, які наповнюють бюджет.
Тому і промовчав. Бо неділю тому вказував відповідно такої цієї маніпуляції.
Доцільно і частину тих призивати, і частину других, і третіх, і четвертих.
Що і роблять зараз.
А не вигадують: або усіх одних, або усіх других. Третіх, четвертих.
Стосовно циці бюджетною -- хтось нещодавно щось про вживання сленгу замість фахових термінів наголошував мені. Хто?))
Не вистачає грошей на пенсії, то понижуйте, хоч до нуля. Але отакі єралашики навіщо городити?
І нема у війську протирачів снарядів, є посади... на яких приходиться зокрема основних посадових обов'язків ще і снаряди протирати.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 03:12
somilitark написав: UA написав: Успіх написав:
А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?
Як так?©
Ухилянт це 2 сорт
Військовий це 3 сорт
Олігархічно сортова модель суспільного устрою
а хто купив собі зняття з обліку і хизується круглою печаткою про фейкову непридатність, то який сорт?
А ще цей сорт може собі дозволити накидувати зрадофільского лайна цілодобово, бо молодець, все зробив ПРавильно(с)((((
А хто ж оце таке ж купив собI???
Невже той хто нижні полужопія за СлугуПривата розірвав???
Чи отой скажений дописувач муж мадам Мосійчук-Кутоаої???
Пан Сомік у касці та солярці по очі, та брудний й поранений, пише це з позиченого смарту $_чика???
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Додано: Чет 06 чер, 2024 03:14
fler написав:
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+?
То, може, вже пора нас всіх відпустити?
Якщо увесь ККД йде від того 1го бату...
Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала... аби знайти жирні цілі для того хаймарса, а ще солдати ризикували проти диверсантів, навіть і на блокпостах, а ще ППО чергувало...
Але все одно нас треба відпустити. Бо у нас праця проста, на відміну від нього, і будь-хто може нас замінити...
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Додано: Чет 06 чер, 2024 04:48
Ой+ написав: ЛАД написав:
Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.
Ви або не в курсі, або вводите в оману:
1983 р. – Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах і виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови та літератури ("Андроповський указ") та директива колегії Міністерства освіти УРСР "Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загально-освітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки", спрямована на посилення русифікації.
Плюс клас ділили на підгрупи. Тобто за менший обсяг роботи давали більшу оплату.
Простите, но 1983 это как минимум на 20 лет позже.
Я писал о времени, когда я учился - 1957-1967. Тогда ничего близко такого, о чём Вы пишете не было.
Об остальном я писал:
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
И Сибарит
ответил, что
Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86
Так что не надо обвинять меня во лжи или "не в курсе".
Интересно, почему удалили мой ответ Вам, причём, опять без сообщения об удалении.
Или на форуме правду о Союзе писать нельзя, только грязью поливать?
И кто написал жалобу на тот мой пост? Может сам признается?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 04:55
UA написав:
В мене під час блекаутів добове споживання електроенергії зростає на 30-50%.
pesikot написав:
Висновок простий.
Хто хоче - той шукає можливості
Хто не хоче - у того всьо пропало
-Втрати переводу ЕЕ в АКБ потім назад.
-Холодильник виставлено на максимально низьку температуру
-нічне споживання (відстрочка старту) припинено
За счёт чего?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 06:00
_hunter написав:
А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін
Це не про перемовини.
Так, закінчиться.
Капітуляцією України.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 06:09
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ну століттями доведені армійські принципи побудови війська.
люди тысячи лет ездили на лошадях, а в 20м веке все дружно пересели на авто.
21й век много чем отличается от 20го. В 20м за норму было принуждение, полурабство, диктатуры. В 21м эти методы уже не работают. А без них единоначалие невозможно. Либо авторитет лидера должен быть космически высок и не оспорим.
......
Виталий, полномасштабная война для 21 века тоже анахронизм.
Но она есть (хотя, правда, до 2 МВ, к счастью, пока не дотягивает).
Так что и методы, и нормы примерно те же, "лошади те же".
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