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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8521852285238524>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 00:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.

ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст 50+ в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)-як підносчики снарядів- однакові
а як наповнювачі Бюджету-різні..

Тому ще раз
Кого в першу чергу протирачем снарядів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 00:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання
Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній
і 1000000 які цю цицьку наповнюють
Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...
Ну соромно - то соромно
Я розумію
А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.

ПС
Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.
І тому для мене
Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.
Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)

Да прям почервонів від сорому)))
Що ще вигадаєте?

Не стоїть питання таким чином: або усіх воєнпенсів, або увесь 1 млн.
тих, які наповнюють бюджет.
Тому і промовчав. Бо неділю тому вказував відповідно такої цієї маніпуляції.
Доцільно і частину тих призивати, і частину других, і третіх, і четвертих.
Що і роблять зараз.
А не вигадують: або усіх одних, або усіх других. Третіх, четвертих.

Стосовно циці бюджетною -- хтось нещодавно щось про вживання сленгу замість фахових термінів наголошував мені. Хто?))

Не вистачає грошей на пенсії, то понижуйте, хоч до нуля. Але отакі єралашики навіщо городити?
І нема у війську протирачів снарядів, є посади... на яких приходиться зокрема основних посадових обов'язків ще і снаряди протирати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 03:12

  somilitark написав:
  UA написав:
  Успіх написав:А як та ми дожились/докотились, що в ухилянтів є "вибір вирішувати", а у військових - нема?

Як так?©

Ухилянт це 2 сорт
Військовий це 3 сорт
Олігархічно сортова модель суспільного устрою

а хто купив собі зняття з обліку і хизується круглою печаткою про фейкову непридатність, то який сорт?
А ще цей сорт може собі дозволити накидувати зрадофільского лайна цілодобово, бо молодець, все зробив ПРавильно(с)((((

А хто ж оце таке ж купив собI???
Невже той хто нижні полужопія за СлугуПривата розірвав???
Чи отой скажений дописувач муж мадам Мосійчук-Кутоаої???
Пан Сомік у касці та солярці по очі, та брудний й поранений, пише це з позиченого смарту $_чика???
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 03:14

  fler написав:На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.


О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+? :?:

То, може, вже пора нас всіх відпустити?
Якщо увесь ККД йде від того 1го бату...

Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала... аби знайти жирні цілі для того хаймарса, а ще солдати ризикували проти диверсантів, навіть і на блокпостах, а ще ППО чергувало...

Але все одно нас треба відпустити. Бо у нас праця проста, на відміну від нього, і будь-хто може нас замінити...
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 04:48

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.

Ви або не в курсі, або вводите в оману:
1983 р. – Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах і виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови та літератури ("Андроповський указ") та директива колегії Міністерства освіти УРСР "Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загально-освітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки", спрямована на посилення русифікації.

Плюс клас ділили на підгрупи. Тобто за менший обсяг роботи давали більшу оплату.

Простите, но 1983 это как минимум на 20 лет позже.
Я писал о времени, когда я учился - 1957-1967. Тогда ничего близко такого, о чём Вы пишете не было.
Об остальном я писал:
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

И Сибарит ответил, что
Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

Так что не надо обвинять меня во лжи или "не в курсе".
Интересно, почему удалили мой ответ Вам, причём, опять без сообщения об удалении.
Или на форуме правду о Союзе писать нельзя, только грязью поливать?
И кто написал жалобу на тот мой пост? Может сам признается?
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 04:55

  UA написав:
  pesikot написав:
Висновок простий.
Хто хоче - той шукає можливості
Хто не хоче - у того всьо пропало

В мене під час блекаутів добове споживання електроенергії зростає на 30-50%.
-Втрати переводу ЕЕ в АКБ потім назад.
-Холодильник виставлено на максимально низьку температуру
-нічне споживання (відстрочка старту) припинено

За счёт чего?
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:00

  _hunter написав:А говорили питун на переговоры не согласен категорически - ни к чему они ему :D
Росія зацікавлена в нейтральному статусі України. Якщо США перестануть постачати зброю Україні, «конфлікт» закінчиться за 2-3 місяці, — Путін

Це не про перемовини.
Так, закінчиться.
Капітуляцією України.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:09

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ну століттями доведені армійські принципи побудови війська.
люди тысячи лет ездили на лошадях, а в 20м веке все дружно пересели на авто.

21й век много чем отличается от 20го. В 20м за норму было принуждение, полурабство, диктатуры. В 21м эти методы уже не работают. А без них единоначалие невозможно. Либо авторитет лидера должен быть космически высок и не оспорим.
......

Виталий, полномасштабная война для 21 века тоже анахронизм.
Но она есть (хотя, правда, до 2 МВ, к счастью, пока не дотягивает).
Так что и методы, и нормы примерно те же, "лошади те же".
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:13

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Но никогда не видел, чтобы укр. школы снабжались хуже русских. И зарплата учителей тоже не отличалась.

Ви або не в курсі, або вводите в оману:
1983 р. – Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах і виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови та літератури ("Андроповський указ") та директива колегії Міністерства освіти УРСР "Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загально-освітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки", спрямована на посилення русифікації.

Плюс клас ділили на підгрупи. Тобто за менший обсяг роботи давали більшу оплату.

Простите, но 1983 это как минимум на 20 лет позже.
Я писал о времени, когда я учился - 1957-1967. Тогда ничего близко такого, о чём Вы пишете не было.
Об остальном я писал:
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

И Сибарит ответил, что
Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

Так что не надо обвинять меня во лжи или "не в курсе".
Интересно, почему удалили мой ответ Вам, причём, опять без сообщения об удалении.
Или на форуме правду о Союзе писать нельзя, только грязью поливать?
И кто написал жалобу на тот мой пост? Может сам признается?

Ви відчувайте різницю між "никогда" і "времени, когда я учился"?
Я вже колись наводив приклад з власного досвіду, але повторюсь. У 80-ті навчався у львівському ЗВО, а навчання велось російською, хоча десь коло 90% студентів були з України. І якось так складалось, що, наприклад, вірмени за декілька років навчання освоювали і російську, яку вони на вступі слабо знали і українську по крайній мірі на розмовному рівні, польську, бо підфарцовували з поляками, а от російськомовні навіть якщо був один в групі то накачували, щоб викладали їм російською.
По модерації, щоб ви не думали, що в якомусь особливому статусі, то також не на всі мої видалені пости отримую повідомлення.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:29

  Ой+ написав:..............
Ви відчувайте різницю між "никогда" і "времени, когда я учился"?

Пробачте, а Ви не побачили (я спеціально процитував повторно):
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Я вже колись наводив приклад з власного досвіду, але повторюсь. У 80-ті навчався у львівському ЗВО, а навчання велось російською, хоча десь коло 90% студентів були з України. І якось так складалось, що, наприклад, вірмени за декілька років навчання освоювали і російську, яку вони на вступі слабо знали і українську по крайній мірі на розмовному рівні, польську, бо підфарцовували з поляками, а от російськомовні навіть якщо був один в групі то накачували, щоб викладали їм російською.

Не зрозумів, до чого це.
По модерації, щоб ви не думали, що в якомусь особливому статусі, то також не на всі мої видалені пости отримую повідомлення.

Я таке і не думаю.
Просто не дуже зрозуміло, чому таке відбувається. Якщо є такий функціонал на форумі, то чому не завжди використовується/спрацьовує.
ЛАД
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