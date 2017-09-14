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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8521852285238524
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:37

Hotab
Меня честно сильно удивляют Ваши споры с Виталием. :)
Человек совершенно не представляет себе, что такое армия и, тем более, война.
И не видит разницу между воюющей армией и АТБ. О чём можно спорить?
Это примерно как обитателю двухмерного мира пытаться рассказать о третьем измерении - почти бесполезно, он его себе представить не может.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:48

  fler написав:.............
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.

Во второе могу поверить.
В 30+ дать человеку недельку отдохнуть, отоспаться, отмыться и вполне.
А вот в первое... Над вами явно сильно пошутили. Или сильно надо было произвести шоковое впечатление, чтобы чего-то... добиться. :)

Bobua
О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+? :?:

Вы недооценили. :)
"тисячу вбитих кацапів".
"5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.
Невже їх не має? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:50

  detroytred написав:Отакої:
Виходить, що за законом 2262 про пенсійне забезпечення всл проходять також ДСНС, поліція.
Поліція:
*З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262.*
https://obcity.gov.ua/2021/06/18/pensiy ... liceyskim/

ДСНС:
https://kyiv.dsns.gov.ua/kiyivska-miska ... nih-pitann

Це перші кого знайшов. Далі ліньки.
А ще можуть бути СБУ і т.д.

От вам і 200 тис. воєнпенсів)))

щоб стати "силовиком" і смоктати бюджетну цицю умова була пройти срочку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не зрозумів, до чого це.

До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
  ЛАД написав:Вы недооценили.
"тисячу вбитих кацапів".
"5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.

Теж посміхнувся гірко з такого повідомлення. Якщо брати цифри які назовні виходили від Зе і За та інших не фантастичних джерел, то десь убитих вражин 100 тис на 1 млн ЗСУ, що 0,1 на середньостатистичного бійця за 834 дні. Або 12 тис за добу нищить на смерть 1 окупанта, причому б-ть гине від арти, бпла, ракет, тобто доволі дистанційно і як і хто спричинив результат достеменно не відомо. Знову ж таки на те щоб закатрупити одного витрачається десятки снарядів, десь з тисячу куль, міни і т.д. Якщо скласти ще і всі економічні втрати то десь згрубша 10 млн $ = 1 мертвий ворог.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:07

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.

Было бы разрешено ездить пьяным, в дальнобои пошли бы алкаши. Они обвалили бы зарплаты до своего уровня.
Кроме доплаты за риск, есть ещё и доплата за трезвость. И ещё много всяких допллат за разные особенности профессии, которые естественным образом учитываются в рыночных отношениях. Вас удивляет, что в бюджетных зарплатах это приходится расписывать? Разница только в росписи.
Кстати, в США популярна схема работы, когда водитель покупает фуру, а организационные головняки делегирует фирме за небольшой процент от дохода. Там хорошо видно, что и без учёта организации зарплаты остаются высокими. Они включают доплаты за квалификацию, ответственность, риски, неудобный режим работы и многое другое. Расписывать все это просто нет необходимости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:31

Кстати, об отключениях. У нас относительно давно не было, хотя графики существуют постоянно.
Позавчера отключили. Не могу ручаться за весь город, но у меня на 4 часа примерно по графику. На 4 часа - на полчаса раньше графика отключили и на 45 мин. позже включили. Как и предупреждают.
Вчера отключили (аварийно?) в 21.40. Поужинал всухомятку и лёг спать. Результат - утренняя графомания. :)
В отключениях наибольшее неудобство, когда они не по графику - невозможно планировать свои действия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:37

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Не зрозумів, до чого це.

До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
.......

С этим я и не спорил.
Писал только о том, что она была ненасильственная, без принуждения.
Ну и Ваша ссылка на постановление 1983 года - это всё же уже практически конец Союза, вряд ли успело сильно повлиять (если даже было реализовано на практике, надо поинтересоваться).
ЛАД
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