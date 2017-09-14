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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8521852285238524
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:37

Hotab
Меня честно сильно удивляют Ваши споры с Виталием. :)
Человек совершенно не представляет себе, что такое армия и, тем более, война.
И не видит разницу между воюющей армией и АТБ. О чём можно спорить?
Это примерно как обитателю двухмерного мира пытаться рассказать о третьем измерении - почти бесполезно, он его себе представить не может.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:48

  fler написав:.............
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.

Во второе могу поверить.
В 30+ дать человеку недельку отдохнуть, отоспаться, отмыться и вполне.
А вот в первое... Над вами явно сильно пошутили. Или сильно надо было произвести шоковое впечатление, чтобы чего-то... добиться. :)

Bobua
О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+? :?:

Вы недооценили. :)
"тисячу вбитих кацапів".
"5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.
Невже їх не має? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:50

  detroytred написав:Отакої:
Виходить, що за законом 2262 про пенсійне забезпечення всл проходять також ДСНС, поліція.
Поліція:
*З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262.*
https://obcity.gov.ua/2021/06/18/pensiy ... liceyskim/

ДСНС:
https://kyiv.dsns.gov.ua/kiyivska-miska ... nih-pitann

Це перші кого знайшов. Далі ліньки.
А ще можуть бути СБУ і т.д.

От вам і 200 тис. воєнпенсів)))

щоб стати "силовиком" і смоктати бюджетну цицю умова була пройти срочку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не зрозумів, до чого це.

До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
  ЛАД написав:Вы недооценили.
"тисячу вбитих кацапів".
"5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.

Теж посміхнувся гірко з такого повідомлення. Якщо брати цифри які назовні виходили від Зе і За та інших не фантастичних джерел, то десь убитих вражин 100 тис на 1 млн ЗСУ, що 0,1 на середньостатистичного бійця за 834 дні. Або 12 тис за добу нищить на смерть 1 окупанта, причому б-ть гине від арти, бпла, ракет, тобто доволі дистанційно і як і хто спричинив результат достеменно не відомо. Знову ж таки на те щоб закатрупити одного витрачається десятки снарядів, десь з тисячу куль, міни і т.д. Якщо скласти ще і всі економічні втрати то десь згрубша 10 млн $ = 1 мертвий ворог.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:07

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.

Было бы разрешено ездить пьяным, в дальнобои пошли бы алкаши. Они обвалили бы зарплаты до своего уровня.
Кроме доплаты за риск, есть ещё и доплата за трезвость. И ещё много всяких допллат за разные особенности профессии, которые естественным образом учитываются в рыночных отношениях. Вас удивляет, что в бюджетных зарплатах это приходится расписывать? Разница только в росписи.
Кстати, в США популярна схема работы, когда водитель покупает фуру, а организационные головняки делегирует фирме за небольшой процент от дохода. Там хорошо видно, что и без учёта организации зарплаты остаются высокими. Они включают доплаты за квалификацию, ответственность, риски, неудобный режим работы и многое другое. Расписывать все это просто нет необходимости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:31

Кстати, об отключениях. У нас относительно давно не было, хотя графики существуют постоянно.
Позавчера отключили. Не могу ручаться за весь город, но у меня на 4 часа примерно по графику. На 4 часа - на полчаса раньше графика отключили и на 45 мин. позже включили. Как и предупреждают.
Вчера отключили (аварийно?) в 21.40. Поужинал всухомятку и лёг спать. Результат - утренняя графомания. :)
В отключениях наибольшее неудобство, когда они не по графику - невозможно планировать свои действия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:37

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Не зрозумів, до чого це.

До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
.......

С этим я и не спорил.
Писал только о том, что она была ненасильственная, без принуждения.
Ну и Ваша ссылка на постановление 1983 года - это всё же уже практически конец Союза, вряд ли успело сильно повлиять.
Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
ЛАД
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