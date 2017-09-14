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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 06:37
Hotab
Меня честно сильно удивляют Ваши споры с Виталием.
Человек совершенно не представляет себе, что такое армия и, тем более, война.
И не видит разницу между воюющей армией и АТБ. О чём можно спорить?
Это примерно как обитателю двухмерного мира пытаться рассказать о третьем измерении - почти бесполезно, он его себе представить не может.
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ЛАД
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Додано: Чет 06 чер, 2024 06:48
fler написав:
.............
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів
(це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
Во второе могу поверить.
В 30+ дать человеку недельку отдохнуть, отоспаться, отмыться и вполне.
А вот в первое... Над вами явно сильно пошутили. Или сильно надо было произвести шоковое впечатление, чтобы чего-то... добиться. Bobua
О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+?
Вы недооценили.
"тисячу вбитих
кацапів".
"5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих
. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.
Невже їх не має?
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ЛАД
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Додано: Чет 06 чер, 2024 06:50
щоб стати "силовиком" і смоктати бюджетну цицю умова була пройти срочку
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flyman
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Додано: Чет 06 чер, 2024 07:01
ЛАД написав:
Не зрозумів, до чого це.
До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
ЛАД написав:
Вы недооценили.
"тисячу вбитих кацапів".
"5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.
Теж посміхнувся гірко з такого повідомлення. Якщо брати цифри які назовні виходили від Зе і За та інших не фантастичних джерел, то десь убитих вражин 100 тис на 1 млн ЗСУ, що 0,1 на середньостатистичного бійця за 834 дні. Або 12 тис за добу нищить на смерть 1 окупанта, причому б-ть гине від арти, бпла, ракет, тобто доволі дистанційно і як і хто спричинив результат достеменно не відомо. Знову ж таки на те щоб закатрупити одного витрачається десятки снарядів, десь з тисячу куль, міни і т.д. Якщо скласти ще і всі економічні втрати то десь згрубша 10 млн $ = 1 мертвий ворог.
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Ой+
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Додано: Чет 06 чер, 2024 07:07
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.
Было бы разрешено ездить пьяным, в дальнобои пошли бы алкаши. Они обвалили бы зарплаты до своего уровня.
Кроме доплаты за риск, есть ещё и доплата за трезвость. И ещё много всяких допллат за разные особенности профессии, которые естественным образом учитываются в рыночных отношениях. Вас удивляет, что в бюджетных зарплатах это приходится расписывать? Разница только в росписи.
Кстати, в США популярна схема работы, когда водитель покупает фуру, а организационные головняки делегирует фирме за небольшой процент от дохода. Там хорошо видно, что и без учёта организации зарплаты остаются высокими. Они включают доплаты за квалификацию, ответственность, риски, неудобный режим работы и многое другое. Расписывать все это просто нет необходимости.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 07:31
Кстати, об отключениях. У нас относительно давно не было, хотя графики существуют постоянно.
Позавчера отключили. Не могу ручаться за весь город, но у меня на 4 часа примерно по графику. На 4 часа - на полчаса раньше графика отключили и на 45 мин. позже включили. Как и предупреждают.
Вчера отключили (аварийно?) в 21.40. Поужинал всухомятку и лёг спать. Результат - утренняя графомания.
В отключениях наибольшее неудобство, когда они не по графику - невозможно планировать свои действия.
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ЛАД
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Додано: Чет 06 чер, 2024 07:37
Ой+ написав: ЛАД написав:
Не зрозумів, до чого це.
До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
.......
С этим я и не спорил.
Писал только о том, что она была ненасильственная, без принуждения.
Ну и Ваша ссылка на постановление 1983 года - это всё же уже практически конец Союза, вряд ли успело сильно повлиять.
Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
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