С 1 июля в России газ станет дороже. Для потребителей цена на голубое топливо вырастет на 8%. Уже с декабря страна платит на 8,5% больше, а в следующем июле грядет новое повышение. За полтора года цена на газ вырастет на четверть. Разве это мало? Мало, считают в Газпроме.

Елена Петрова, Екатерина Максимова, Татьяна Свиридова



1 июля в России грядет новое подорожание газа. Теперь повышенные тарифы будут платить все потребители без всяких оговорок — и население, и промышленность.



Катастрофические результаты Газпрома за прошлый год, когда убыток по основному бизнесу — добыче и продаже газа — перешагнул порог в триллион, заставляет задуматься о том, насколько эффективно государство проводит антикризисный менеджмент «национального достояния», и поможет ли Газпрому повышение тарифов.

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Доходы иссякли достаточно быстро, уже к осени 2022 года. Перелом наступил, когда взорвались «Северные потоки», а в ответ на западные санкции российские власти ввели ограничения на поставку газа в Европу. Деньги в газпромовской кассе оставались, но недолго.

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Правда, от многомиллиардной инвестиционной программы в компании никто не отказывается до сих пор. И о том, что топ-менеджмент Газпрома решил сократить свое вознаграждение, что-то тоже не было слышно. Каждый год сумма на выплаты менеджерам только росла. Вот выдержка из отчета Газпрома за 2021 год:



«Краткосрочное вознаграждение членов Совета директоров и Правления ПАО „Газпром“, включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Компании, составило в отчетном году 1 932 189 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и страховые взносы.»

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«Сила Сибири -2», от которой фактически на данный момент отказались китайцы, хотя эксперты предпочитают другую формулировку — «проект отложили», нынешнюю ситуацию Газпрома не только не исправила бы, но даже усугубила. Если трубу начнут тянуть в середине 2020-х, то реальную отдачу она начнет давать во второй половине 2030-х годов. Строительство в нынешней тяжелой финансовой ситуации принесет компании еще большие огромные траты.