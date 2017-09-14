Hotab Меня честно сильно удивляют Ваши споры с Виталием. Человек совершенно не представляет себе, что такое армия и, тем более, война. И не видит разницу между воюющей армией и АТБ. О чём можно спорить? Это примерно как обитателю двухмерного мира пытаться рассказать о третьем измерении - почти бесполезно, он его себе представить не может.
fler написав:............. На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів). Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
Во второе могу поверить. В 30+ дать человеку недельку отдохнуть, отоспаться, отмыться и вполне. А вот в первое... Над вами явно сильно пошутили. Или сильно надо было произвести шоковое впечатление, чтобы чего-то... добиться.
Bobua
О... Стаханівець. Все як ми й любимо. Один -- тисячу. 5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+?
Вы недооценили. "тисячу вбитих кацапів". "5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась. Невже їх не має?
detroytred написав:Отакої: Виходить, що за законом 2262 про пенсійне забезпечення всл проходять також ДСНС, поліція. Поліція: *З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262.* https://obcity.gov.ua/2021/06/18/pensiy ... liceyskim/
До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні.
ЛАД написав:Вы недооценили. "тисячу вбитих кацапів". "5 сотень таких (== 1бат)" это 500 тыс. именно вбитих. А сегодняшние потери росс армии по данным Генштаба 500 тыс. это с ранеными, контуженными и пр., а не убитые. "5 сотень таких" - война бы уже, глядишь, и окончилась.
Теж посміхнувся гірко з такого повідомлення. Якщо брати цифри які назовні виходили від Зе і За та інших не фантастичних джерел, то десь убитих вражин 100 тис на 1 млн ЗСУ, що 0,1 на середньостатистичного бійця за 834 дні. Або 12 тис за добу нищить на смерть 1 окупанта, причому б-ть гине від арти, бпла, ракет, тобто доволі дистанційно і як і хто спричинив результат достеменно не відомо. Знову ж таки на те щоб закатрупити одного витрачається десятки снарядів, десь з тисячу куль, міни і т.д. Якщо скласти ще і всі економічні втрати то десь згрубша 10 млн $ = 1 мертвий ворог.
Hotab написав:Ну так це і пояснює, чому дальнобой отримує кратно більше мороженщиці.
нет) зарплата дальнобоя это баланс между желанием купить фуру и работать на себя с головняком от сопутствующих орг вопросов (которые на себя берут диспетчеры). Доплата за риск там ноль гривен. Была бы возможность нанять дальнобойщиков за зарплату алкашей работодатели давно бы это сделали. Таксист в 90е была самая опасная профессия, сколько на них нападали ночью. Тоже без доплаты за риск.
Было бы разрешено ездить пьяным, в дальнобои пошли бы алкаши. Они обвалили бы зарплаты до своего уровня. Кроме доплаты за риск, есть ещё и доплата за трезвость. И ещё много всяких допллат за разные особенности профессии, которые естественным образом учитываются в рыночных отношениях. Вас удивляет, что в бюджетных зарплатах это приходится расписывать? Разница только в росписи. Кстати, в США популярна схема работы, когда водитель покупает фуру, а организационные головняки делегирует фирме за небольшой процент от дохода. Там хорошо видно, что и без учёта организации зарплаты остаются высокими. Они включают доплаты за квалификацию, ответственность, риски, неудобный режим работы и многое другое. Расписывать все это просто нет необходимости.
Кстати, об отключениях. У нас относительно давно не было, хотя графики существуют постоянно. Позавчера отключили. Не могу ручаться за весь город, но у меня на 4 часа примерно по графику. На 4 часа - на полчаса раньше графика отключили и на 45 мин. позже включили. Как и предупреждают. Вчера отключили (аварийно?) в 21.40. Поужинал всухомятку и лёг спать. Результат - утренняя графомания. В отключениях наибольшее неудобство, когда они не по графику - невозможно планировать свои действия.
До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні. .......
С этим я и не спорил. Писал только о том, что она была ненасильственная, без принуждения. Ну и Ваша ссылка на постановление 1983 года - это всё же уже практически конец Союза, вряд ли успело сильно повлиять. Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
С 1 июля в России газ станет дороже. Для потребителей цена на голубое топливо вырастет на 8%. Уже с декабря страна платит на 8,5% больше, а в следующем июле грядет новое повышение. За полтора года цена на газ вырастет на четверть. Разве это мало? Мало, считают в Газпроме. Елена Петрова, Екатерина Максимова, Татьяна Свиридова
1 июля в России грядет новое подорожание газа. Теперь повышенные тарифы будут платить все потребители без всяких оговорок — и население, и промышленность.
Катастрофические результаты Газпрома за прошлый год, когда убыток по основному бизнесу — добыче и продаже газа — перешагнул порог в триллион, заставляет задуматься о том, насколько эффективно государство проводит антикризисный менеджмент «национального достояния», и поможет ли Газпрому повышение тарифов. ............ Доходы иссякли достаточно быстро, уже к осени 2022 года. Перелом наступил, когда взорвались «Северные потоки», а в ответ на западные санкции российские власти ввели ограничения на поставку газа в Европу. Деньги в газпромовской кассе оставались, но недолго. ........ Правда, от многомиллиардной инвестиционной программы в компании никто не отказывается до сих пор. И о том, что топ-менеджмент Газпрома решил сократить свое вознаграждение, что-то тоже не было слышно. Каждый год сумма на выплаты менеджерам только росла. Вот выдержка из отчета Газпрома за 2021 год:
«Краткосрочное вознаграждение членов Совета директоров и Правления ПАО „Газпром“, включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Компании, составило в отчетном году 1 932 189 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и страховые взносы.» ........ «Сила Сибири -2», от которой фактически на данный момент отказались китайцы, хотя эксперты предпочитают другую формулировку — «проект отложили», нынешнюю ситуацию Газпрома не только не исправила бы, но даже усугубила. Если трубу начнут тянуть в середине 2020-х, то реальную отдачу она начнет давать во второй половине 2030-х годов. Строительство в нынешней тяжелой финансовой ситуации принесет компании еще большие огромные траты.
ЛАД написав:Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
Цікавтесь:
поділ класів у школах, ПТУ і педучилищах, які нараховують понад 25 учнів, на дві групи; визначення чисельності професорсько-викладацького складу з розрахунку один викладач на вісім студентів-русистів; будівництво корпусів і гуртожитків для розміщення студентів факультетів російської мови і літератури педагогічних інститутів; прирівняння стипендій русистів до стипендій студентів юридичних інститутів; запровадження вступного і кандидатського екзаменів з російської мови і літератури для аспірантів https://www.radiosvoboda.org/a/29348988.html
Багато маю родичів освітян, то у них розуміння тоді чому такі привілеї за язик не було. Відповідно і для кар'єри по навчанню це відігравало роль.
ЛАД написав:Hotab Меня честно сильно удивляют Ваши споры с Виталием. Человек совершенно не представляет себе, что такое армия и, тем более, война. И не видит разницу между воюющей армией и АТБ. О чём можно спорить? Это примерно как обитателю двухмерного мира пытаться рассказать о третьем измерении - почти бесполезно, он его себе представить не может.
Я не против чтобы хотаб общался только с вами, если вы такой ревнивец Иногда такие глупости пишете... Форум не генштаб и не защита диссертации, здесь представлены разные мнения, в т.ч. неправильные. Кому и с кем общаться хотаб разберётся без вас, это даже не этично вклиниваться в чужой диалог с целью его прекратить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 08:58, всього редагувалось 1 раз.