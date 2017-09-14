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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8522852385248525
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.

В 1998-99 рр. в мене було. Як і поділ для вивчення англійської. Але ми вчили тільки 1 рік, потім замінили на Словацьку
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:03

  Bobua написав:
  fler написав:.. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів ..

О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.

Так, він - профі.
  Bobua написав:5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+? :?:

Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
  Bobua написав:Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:04

  Сибарит написав:Кроме доплаты за риск, есть ещё и доплата за трезвость. И ещё много всяких допллат за разные особенности профессии, которые естественным образом учитываются в рыночных отношениях. Вас удивляет, что в бюджетных зарплатах это приходится расписывать? Разница только в росписи..
а с чем вы спорите? я разве говорил что дальнобойщик - низкоквалифицированный труд и любой трезвый пэтэушник мог бы им стать? Речь шла о том что в его зарплате нет надбавки за риск погибнуть в дтп. эта доплата существует только в вашем воображении. У курьера на скутере не меньше шансов погибнуть в дтп, какая у него доплата за риск? Легко проверяется, позвоните в любую компанию которая набирает курьеров или дальнобоев и спросите сколько они доплачивают за риск. У доплаты должна же быть измеримая величина? И при чём тут США. Я про наши реалии, что "доплата за риск" в Украине не принята. Кассира в банке могут ограбить и пристрелить, какая у неё доплата за риск?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 09:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:06

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Hotab написав:
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.

прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад.
все би нічого,тільки концепція не зрозуміла . Що таке штурмові бригади? В чом прикол формування нових бригад ? Ще й виключно з поліцейських ? Чому їх не мобілізують для поповнення втрат у вже існуючих бригадах? В більшості бойових бригад некомплект піхоти в половину. А в декого в піхоті до 30 процентів від штату. Поповнення чомусь не дають а дають тимчасово:shock: в оперативне підпорядкування трошників, гвардійців , прикордонників...
Решту дрібної піхоти. :lol: тепер іще чисто поліцейські штурмові появляються.


Так у них "зони" свої, ментовські. Чого їм тут з простолюдинами змішуватися.
Враховуючи, що "сидячих" теж на фронт футболять.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:11

  Успіх написав:
  fler написав:На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
Ну от же, от!!!
Але ЧОМУСЬ(???) Флер НЕ хоче, щоб її чоловік пішов на фронт?!

Як так?© :D


А заглядається на "военных, красивых здоровенных" :mrgreen:
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