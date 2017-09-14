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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 08:54
ЛАД написав:
Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
В 1998-99 рр. в мене було. Як і поділ для вивчення англійської. Але ми вчили тільки 1 рік, потім замінили на Словацьку
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:03
Bobua написав: fler написав:
.. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів ..
О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.
Так, він - профі.
Bobua написав:
5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+?
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Bobua написав:
Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:04
Сибарит написав:
Кроме доплаты за риск, есть ещё и доплата за трезвость. И ещё много всяких допллат за разные особенности профессии, которые естественным образом учитываются в рыночных отношениях. Вас удивляет, что в бюджетных зарплатах это приходится расписывать? Разница только в росписи..
а с чем вы спорите? я разве говорил что дальнобойщик - низкоквалифицированный труд и любой трезвый пэтэушник мог бы им стать? Речь шла о том что в его зарплате нет надбавки за риск погибнуть в дтп. эта доплата существует только в вашем воображении. У курьера на скутере не меньше шансов погибнуть в дтп, какая у него доплата за риск? Легко проверяется, позвоните в любую компанию которая набирает курьеров или дальнобоев и спросите сколько они доплачивают за риск. У доплаты должна же быть измеримая величина?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 06 чер, 2024 09:32, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:06
Banderlog написав: UA написав: Hotab написав:
Сейчас всюду идет набор в нацпол. Во всех областях.
прямо сейчас из сотрудников нац. полиции идет формирование штурмовых бригад.
все би нічого,тільки концепція не зрозуміла . Що таке штурмові бригади? В чом прикол формування нових бригад ? Ще й виключно з поліцейських ? Чому їх не мобілізують для поповнення втрат у вже існуючих бригадах? В більшості бойових бригад некомплект піхоти в половину. А в декого в піхоті до 30 процентів від штату. Поповнення чомусь не дають а дають тимчасово:shock: в оперативне підпорядкування трошників, гвардійців , прикордонників...
Решту дрібної піхоти.
тепер іще чисто поліцейські штурмові появляються.
Так у них "зони" свої, ментовські. Чого їм тут з простолюдинами змішуватися.
Враховуючи, що "сидячих" теж на фронт футболять.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:11
Успіх написав: fler написав:
На днях випадково познайомилася з військовим, що родом із Західної України. Хлопцю 30+ років, є дружина, дитині вже 4 роки. Пішов на фронт у перші дні війни. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів (це його колега мені по секрету розповів).
Що мене вразило - він виглядає так, ніби в тилу сидів весь час, як із спортзалу - підтягнутий, доглянутий, охайний.
Ну от же, от!!!
Але ЧОМУСЬ(???) Флер НЕ хоче, щоб її чоловік пішов на фронт?!
Як так?©
А заглядається на "военных, красивых здоровенных"
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:16
flyman написав:
а де попередні 300000-500000?
в Криму каву пють
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:30
В США неиає місць для стажерів , є всього 12 ?
Це сюр якийсь
Україна вимагає від США і Європи прискорити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, — Politico
Мова йде про 30 льотчиків, які мають негайно розпочати польоти. Але за інформацію видання, адміністрація президента Джо Байдена повідомила, що не має достатньої кількості місць — максимум для 12 пілотів-стажерів. Така ж проблема виникає в Данії і Румунії.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:30
flyman написав:
щоб стати "силовиком" і смоктати бюджетну цицю умова була пройти срочку
Я вже звертав увагу.
Срочку пройшли всі мої однокласники. При чому якісну. Майже всі сержанти.
Жоден з них поки не мобілізований. І вони не входять до топ 1 млн. наповнювачів бюджету або заброньованих. На обліку.
Чому беруть тих, хто не проходив срочку ніколи, -- хз.
За такого стану, коли є купа сержантів, рядових запасу, пхати в "кулеметники" офіцерів запасу -- є якось сильно недоречним.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:37
detroytred написав:
Чому беруть тих, хто не проходив срочку ніколи, -- хз.
кого спіймають того й беруть. Вже писав що в ТЦК загубили навіть тих хто служив і жиє від народження на одній адресі 35-45 років
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:54
fler написав:
...
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Bobua написав:
Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
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