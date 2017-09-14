_hunter написав: ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
Після того, як був викритий Армстронг (велосипедист) див. його історію, я не вірю і ніколи не повірю у "штучний товар". Там потім взялись потужно за всіх отаких штучних і о! диво! --- всі штучні зникли і нових не виникало. Виявилося, що штучні - да, дійсно є. От тільки їх не штуки, а десятки, сотні. А до цього Армстронг, граючи, усіх на хрін зна скіко залишав позаду. Навіть у бейсболі, де бий собі по м'ячу, допінг дозволяє тренуватися на порядок більше..., а якщо і на гру, то і овсі космос.
Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний. Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 чер, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.? А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?
detroytred написав:Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
чтобы стать сильнее нужно побороть детские болезни, но власть пошла по другому пути - своим бронь и поиску крайнего, кто "готов" воевать 100 лет, чтобы другие в это время пилили бюджеты и сидели в ресторанах. Наше счастье что рф тоже слаба и особо никуда наступить больше не может. Почитайте как русские военкоры оценивают волчанскую операцию. Самая мягкая оценка это позор армии рф.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.? А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?
367 тис. З них 122+67 -- це за 60+ років.
Ітого: 178 тис. призовного віку. Серед яких так само -- інваліди (в тому числі і інваліди війни), доглядачі, опікуни, родичі загиблих, броньовані і т.д.
До 45 років, кажись, 37+5-- десь тищі 42 осіб. Вам вже й посилання надали, а ви і далі зі стелі рахуєте.
detroytred написав:Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
чтобы стать сильнее нужно побороть детские болезни, но власть пошла по другому пути - своим бронь и поиску крайнего, кто "готов" воевать 100 лет, чтобы другие в это время пилили бюджеты и сидели в ресторанах. Наше счастье что рф тоже слаба и особо никуда наступить больше не может. Почитайте как русские военкоры оценивают волчанскую операцию. Самая мягкая оценка это позор армии рф.
В мене інше бачення. Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються. А вони їм такі треба?
Шляхи реалізації то вже другорядне. Вони можуть бути різними. На будь-який смак.
hxbbgaf написав:Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.? А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?
Замість пруфів про безперешкодний виїзд за кордон тих, хто ніколи не стояв на військовому обліку , тепер нове марево?
Скільки зараз в Україні військових пенсіонерів і скільки з них служать
Офіційні дані про кількість військових пенсіонерів зараз не публікують.
У 2018 році тодішній міністр соцполітики Андрій Рева розповідав, що в Україні нараховується 544 тис. пенсіонерів-силовиків. У березні 2023 року Пенсійний фонд повідомляв, що провів перерахунок виплат для 500 тис. осіб відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
При цьому у лютому народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова навела значно менші цифри. Відповідно до її даних, в Україні налічувалося 367 644 військових пенсіонерів. Тих, хто молодший за 60 років — 177 181 особа.
При цьому з цієї категорії перебували на військовій службі трохи більше 21 тис. осіб, а взагалі ніде не працювали 156 тис.
У березні Третьякова також опублікувала відповідь Генштабу ЗСУ на її інформаційний запит. Відповідно до цих даних, саме у лавах Збройних сил станом на 1 січня перебували 5410 осіб, які отримували пенсію за вислугу років.
На мою думку, серед пенсів всіх силових структур (скільки там? Півмільйона їх загалом?) більшість це буде 60+. Коли з 91 і до 2005 шаленими темпами скорочували мільйонне угрупування військ , яке дісталось у спадок від ссср. Набори і випуски в ВВНЗ України в 2000+- роках були вже кратно менші, ніж до цього. Тому і маємо до 60 років десь 170 тис пенсіонерів ВСІХ силових. А решта 330 тис - це 60+
Багатоприголосного на примусову трепанацію. Це ж просто капець жити з такою головою.
До 45 років, кажись, 37+5-- десь тищі 42 осіб
Нема до 45 років здатних служити. Не відпускали з 22 року нікого. Хіба або з відірваними ногами, або доглядати «за котом». Але там не така цифра.І якщо вони відпущені за ці 2+ роки, навряд чи можуть бути призвані.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 чер, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:.. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів ..
О... Стаханівець. Все як ми й любимо. Один -- тисячу.
Так, він - профі.
Bobua написав:5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+?
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Bobua написав:Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
мінус 30 це показник бригади в удачний день. ) обично менше. в нас за вчорашню добу 12 вбитих 5 скалічених. Обично Трохи може на себе й арта записати. Все таки 2 дивізіони і 6 мінометних батарей теж шось робили.ну Хай чоловік 4. Скільки було пілотів так одразу і не скажу, думаю чоловік 10. Сьогодні вони змінились. Так шо на 1го виходить 1 вбитий в день. Всього на бригаду дроноводів неповна рота, яку віднедавна обізвали батальйоном. Плюс напевно чоловік 40 по підрозділам . Так шо навіть якщо ваш знайомий самий ас на якого записують результати цілої бригади... ні ну в дуже удачний день до 70 набивали. Таке було днів 6 за рік і ми більше року не відводились.
Завівся я ,перерахував за місяць травень, за всю бригаду 294 вбили, 145 ранили, 27 мотоциклів, 10 автомобільної техн., 3 танка, 5 бмп, 8 мінометів.
_hunter написав: ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
Після того, як був викритий Армстронг (велосипедист) див. його історію, я не вірю і ніколи не повірю у "штучний товар". Там потім взялись потужно за всіх отаких штучних і о! диво! --- всі штучні зникли і нових не виникало. Виявилося, що штучні - да, дійсно є. От тільки їх не штуки, а десятки, сотні. А до цього Армстронг, граючи, усіх на хрін зна скіко залишав позаду. Навіть у бейсболі, де бий собі по м'ячу, допінг дозволяє тренуватися на порядок більше..., а якщо і на гру, то і овсі космос.
Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний. Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт... Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит?