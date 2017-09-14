Додано: Чет 06 чер, 2024 10:38

hxbbgaf написав: Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.?

А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее? Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.?А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?



Скільки зараз в Україні військових пенсіонерів і скільки з них служать



Офіційні дані про кількість військових пенсіонерів зараз не публікують.



У 2018 році тодішній міністр соцполітики Андрій Рева розповідав, що в Україні нараховується 544 тис. пенсіонерів-силовиків. У березні 2023 року Пенсійний фонд повідомляв, що провів перерахунок виплат для 500 тис. осіб відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».







При цьому у лютому народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова навела значно менші цифри. Відповідно до її даних, в Україні налічувалося 367 644 військових пенсіонерів. Тих, хто молодший за 60 років — 177 181 особа.



При цьому з цієї категорії перебували на військовій службі трохи більше 21 тис. осіб, а взагалі ніде не працювали 156 тис.



У березні Третьякова також опублікувала відповідь Генштабу ЗСУ на її інформаційний запит. Відповідно до цих даних, саме у лавах Збройних сил станом на 1 січня перебували 5410 осіб, які отримували пенсію за вислугу років.





До 45 років, кажись, 37+5-- десь тищі 42 осіб





Замість пруфів про безперешкодний виїзд за кордон тих, хто ніколи не стояв на військовому обліку , тепер нове марево?Моя примітка: решта 16 тисяч (з 21 тисячі які служать) , мабуть служать не в ЗСУ, а ще десь.На мою думку, серед пенсів всіх силових структур (скільки там? Півмільйона їх загалом?) більшість це буде 60+.Коли з 91 і до 2005 шаленими темпами скорочували мільйонне угрупування військ , яке дісталось у спадок від ссср. Набори і випуски в ВВНЗ України в 2000+- роках були вже кратно менші, ніж до цього. Тому і маємо до 60 років десь 170 тис пенсіонерів ВСІХ силових. А решта 200-300 тис - це 60+Можливо отих 60+ вже набагато менше. Де наш юридло ватний подівся після повномасштабного? В кацапії. А він теж був воєнпенс. І таких ватних серед воєнпенсів 60+ мабуть буде більшість.Багатоприголосного на примусову трепанацію. Це ж просто капець жити з такою головою.Нема до 45 років здатних служити. Не відпускали з 22 року нікого. Хіба або з відірваними ногами, або доглядати «за котом». Але там не така цифра.І якщо вони відпущені за ці 2+ роки, навряд чи можуть бути призвані.