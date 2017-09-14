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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85248525852685278528>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:20

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
100500% в каждом человеке есть что-то хорошее, к чему то талант. Успешные те страны которые дают людям развиваться, а не душат на корню правилами, законами и административой.

Соціальні ліфти...
Це ключ успіху для суспільства.
Якщо вони працюють, як треба.
Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:23

  detroytred написав:Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
чтобы стать сильнее нужно побороть детские болезни, но власть пошла по другому пути - своим бронь и поиску крайнего, кто "готов" воевать 100 лет, чтобы другие в это время пилили бюджеты и сидели в ресторанах. Наше счастье что рф тоже слаба и особо никуда наступить больше не может. Почитайте как русские военкоры оценивают волчанскую операцию. Самая мягкая оценка это позор армии рф.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:27

  hxbbgaf написав:Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.?
А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?

367 тис.
З них 122+67 -- це за 60+ років.

Ітого: 178 тис. призовного віку.
Серед яких так само -- інваліди (в тому числі і інваліди війни), доглядачі, опікуни, родичі загиблих, броньовані і т.д.

До 45 років, кажись, 37+5-- десь тищі 42 осіб.
Вам вже й посилання надали, а ви і далі зі стелі рахуєте.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:35

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
чтобы стать сильнее нужно побороть детские болезни, но власть пошла по другому пути - своим бронь и поиску крайнего, кто "готов" воевать 100 лет, чтобы другие в это время пилили бюджеты и сидели в ресторанах. Наше счастье что рф тоже слаба и особо никуда наступить больше не может. Почитайте как русские военкоры оценивают волчанскую операцию. Самая мягкая оценка это позор армии рф.

В мене інше бачення.
Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються.
А вони їм такі треба?

Шляхи реалізації то вже другорядне.
Вони можуть бути різними. На будь-який смак.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:38

  hxbbgaf написав:Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.?
А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?


Замість пруфів про безперешкодний виїзд за кордон тих, хто ніколи не стояв на військовому обліку , тепер нове марево?


Скільки зараз в Україні військових пенсіонерів і скільки з них служать

Офіційні дані про кількість військових пенсіонерів зараз не публікують.

У 2018 році тодішній міністр соцполітики Андрій Рева розповідав, що в Україні нараховується 544 тис. пенсіонерів-силовиків. У березні 2023 року Пенсійний фонд повідомляв, що провів перерахунок виплат для 500 тис. осіб відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».



При цьому у лютому народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова навела значно менші цифри. Відповідно до її даних, в Україні налічувалося 367 644 військових пенсіонерів. Тих, хто молодший за 60 років — 177 181 особа.

При цьому з цієї категорії перебували на військовій службі трохи більше 21 тис. осіб, а взагалі ніде не працювали 156 тис.

У березні Третьякова також опублікувала відповідь Генштабу ЗСУ на її інформаційний запит. Відповідно до цих даних, саме у лавах Збройних сил станом на 1 січня перебували 5410 осіб, які отримували пенсію за вислугу років.

Моя примітка: решта 16 тисяч (з 21 тисячі які служать) , мабуть служать не в ЗСУ, а ще десь.
https://chas.news/current/viiskovi-pens ... -otrimuyut


На мою думку, серед пенсів всіх силових структур (скільки там? Півмільйона їх загалом?) більшість це буде 60+.
Коли з 91 і до 2005 шаленими темпами скорочували мільйонне угрупування військ , яке дісталось у спадок від ссср. Набори і випуски в ВВНЗ України в 2000+- роках були вже кратно менші, ніж до цього. Тому і маємо до 60 років десь 170 тис пенсіонерів ВСІХ силових. А решта 200-300 тис - це 60+
Можливо отих 60+ вже набагато менше. Де наш юридло ватний подівся після повномасштабного? В кацапії. А він теж був воєнпенс. І таких ватних серед воєнпенсів 60+ мабуть буде більшість.

Багатоприголосного на примусову трепанацію. Це ж просто капець жити з такою головою.



До 45 років, кажись, 37+5-- десь тищі 42 осіб


Нема до 45 років здатних служити. Не відпускали з 22 року нікого. Хіба або з відірваними ногами, або доглядати «за котом». Але там не така цифра.І якщо вони відпущені за ці 2+ роки, навряд чи можуть бути призвані.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 чер, 2024 10:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:44

  fler написав:
  Bobua написав:
  fler написав:.. На цей час на його рахунку понад тисячу вбитих кацапів ..

О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.

Так, він - профі.
  Bobua написав:5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+? :?:

Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
  Bobua написав:Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
мінус 30 це показник бригади в удачний день. ) обично менше. в нас за вчорашню добу 12 вбитих 5 скалічених. Обично Трохи може на себе й арта записати. Все таки 2 дивізіони і 6 мінометних батарей теж шось робили.ну Хай чоловік 4. :lol: Скільки було пілотів так одразу і не скажу, думаю чоловік 10. Сьогодні вони змінились. Так шо на 1го виходить 1 вбитий в день. Всього на бригаду дроноводів неповна рота, яку віднедавна обізвали батальйоном. Плюс напевно чоловік 40 по підрозділам . Так шо навіть якщо ваш знайомий самий ас на якого записують результати цілої бригади... :lol: ні ну в дуже удачний день до 70 набивали. Таке було днів 6 за рік і ми більше року не відводились.

Завівся я ,перерахував за місяць травень, за всю бригаду
294 вбили, 145 ранили, 27 мотоциклів, 10 автомобільної техн., 3 танка, 5 бмп, 8 мінометів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:45

  detroytred написав:
  _hunter написав: ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.

Після того, як був викритий Армстронг (велосипедист) див. його історію, я не вірю і ніколи не повірю у "штучний товар".
Там потім взялись потужно за всіх отаких штучних і о! диво! --- всі штучні зникли і нових не виникало.
Виявилося, що штучні - да, дійсно є. От тільки їх не штуки, а десятки, сотні.
А до цього Армстронг, граючи, усіх на хрін зна скіко залишав позаду.
Навіть у бейсболі, де бий собі по м'ячу, допінг дозволяє тренуватися на порядок більше..., а якщо і на гру, то і овсі космос.

Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний.
Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.

не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт...
Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит? ;)
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:46

  detroytred написав:Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються.
в 20м веке роль лидера была ключевой. Что Сталин/Гитлер сказал то и делают. В 21м лидер это всего лишь лицо представляющие интересы группы людей. Но не вождь, который учит целый народ как жить. рф застряла в 20м веке. Мы стоим на раздорожье. Впрочем выбор уже сделан. Людей поделили на сорта и почти в открытую власть заявила что 2й и 3й сорт должны защищать и обеспечивать первосортных. Чем это закончится?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:47

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Bobua написав:О... Стаханівець. Все як ми й любимо.
Один -- тисячу.

Так, він - профі.
  Bobua написав:5сотень таких (== 1бат) виконали увесь план за 2роки+? :?:

Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
  Bobua написав:Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
мінус 30 це показник бригади в удачний день. ) обично менше. в нас за вчорашню добу 12 вбитих 5 скалічених. Обично Трохи може на себе й арта записати. Все таки 2 дивізіони і 6 мінометних батарей теж шось робили.ну Хай чоловік 4. :lol: Скільки було пілотів так одразу і не скажу, думаю чоловік 10. Сьогодні вони змінились. Так шо на 1го виходить 1 вбитий в день. Всього на бригаду дроноводів неповна рота, яку віднедавна обізвали батальйоном. Плюс напевно чоловік 40 по підрозділам . Так шо навіть якщо ваш знайомий самий ас на якого записують результати цілої бригади... :lol: ні ну в дуже удачний день до 70 набивали. Таке було днів 6 за рік і ми більше року не відводились.

Завівся я ,перерахував за місяць травень, за всю бригаду
294 вбили, 145 ранили, 27 мотоциклів, 10 автомобільної техн., 3 танка, 5 бмп, 8 мінометів.

Это все, что нужно знать о сов-секретных "инсайдах" fler :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:59

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються.
в 20м веке роль лидера была ключевой. Что Сталин/Гитлер сказал то и делают. В 21м лидер это всего лишь лицо представляющие интересы группы людей. Но не вождь, который учит целый народ как жить. рф застряла в 20м веке. Мы стоим на раздорожье. Впрочем выбор уже сделан. Людей поделили на сорта и почти в открытую власть заявила что 2й и 3й сорт должны защищать и обеспечивать первосортных. Чем это закончится?

Лідер тут ні до чого.
Можновладці -- це группа людей в суспільстві. Які тримають інструменти впливу, регулювання в державі і на суспільство.
В цієї групи повинна з'явитись мета -- збагачуватися за допомоги потужної держави з розвинутим суспільством.
А не -- збагачуватися за рахунок держави і суспільства.
detroytred
 
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