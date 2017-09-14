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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8525852685278528>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:08

  _hunter написав:не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт...
Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит? ;)

Допінг -- це лише один з інструментів нерівних умов, які і *створюють* супер показники, штучний товар.
Тобто, що всл набиває 1 тис., коли інші на порядки менше -- треба подивитися чому.
Бо буде: постав в його умови іншого далеко не штучного дроновода і він дасть такий же результат.

До речі, допінг дозволяє більше тренуватися...
В шахистів є і напряму - *Підсилювачі розумової діяльності можуть суттєво збільшити шанси на перемогу навіть у шахових змаганнях. На це вказують результати нещодавнього дослідження німецьких учених.*
https://zbruc.eu/node/61570

Мадьяр і був до армії далеко не пересічним...
Всі на слуху не можуть бути. Кількість стільців обмежена))

Подивіться, наприклад, як створювалася 47-ма.
І чому б Залужний кожній новоутворюваній бригаді таку увагу не приділив...

Класно отримати умови, які не для всіх. А потім розповідати, який штучний, який крутий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:21

  Banderlog написав:
  fler написав: В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
мінус 30 це показник бригади в удачний день. ) обично менше. в нас за вчорашню добу 12 вбитих 5 скалічених. .. ні ну в дуже удачний день до 70 набивали. .
Завівся я ,перерахував за місяць травень, за всю бригаду
294 вбили, 145 ранили, 27 мотоциклів, 10 автомобільної техн., 3 танка, 5 бмп, 8 мінометів.

Ок, може я шось не так зрозуміла, перепитаю при нагоді.
  _hunter написав:Это все, что нужно знать о сов-секретных "инсайдах" fler :D
Хантер, а шо так зрадів-то? За кацапів вболіваєш?)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:25

  detroytred написав:
  _hunter написав:не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт...
Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит? ;)

Допінг -- це лише один з інструментів нерівних умов, які і *створюють* супер показники, штучний товар.

спорт не масштабується. Чемпіон світу з боксу не може 365 днів в рік всіх перемагати.
Ну хай 10 раз на рік вийшов на 12 раундів...
Якщо ж взяти пожилого фізкультирника типу мене, то я за 12 раундів тупо здохну. :lol: Даж якщо мене ніхто бити не буде а я буду бити бєзобідну грушу :lol:
тут те саме, люди мруть даж без бойових дій. за півроку формування померло 7 чоловік.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:30

ТЦК почали менше хапати чоловіків на вулицях
🪖 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов’язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку “Резерв+”, де люди масово оновлюють свої дані.


тобто Спікер Верховної Ради непрямо підтверджує що "ура, працівники ТЦК стали робити менше кримінальних злочинів за статею 146 ККУ, а раніше вони їх робили більше бо так і так"
Якась антиутопія в прямому ефірі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:33

  fler написав:Ок, може я шось не так зрозуміла, перепитаю при нагоді.

Не треба. Просто Ви впєчатлітєльна.
Унікальні люди сущєствують.
От наприклад я. :oops:
До 35 років в мене дітородний орган був 30см. А потім сталась неприємнісьть. Я загубив свою лінійку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:41

  Banderlog написав:
  fler написав:Ок, може я шось не так зрозуміла, перепитаю при нагоді.

Не треба. Просто Ви впєчатлітєльна.
Унікальні люди сущєствують.
От наприклад я. :oops:
До 35 років в мене дітородний орган був 30см. А потім сталась неприємнісьть. Я загубив свою лінійку.

Оце так завела! :lol: Соррі :oops:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:45

  Letusrock написав:
ТЦК почали менше хапати чоловіків на вулицях
🪖 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов’язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку “Резерв+”, де люди масово оновлюють свої дані.


тобто Спікер Верховної Ради непрямо підтверджує що "ура, працівники ТЦК стали робити менше кримінальних злочинів за статею 146 ККУ, а раніше вони їх робили більше бо так і так"
Якась антиутопія в прямому ефірі

На наступних виборах переможе кандидат/політ сила, яка пообіцяє як найжорсткіше покарати ТЦКунів та поліцію ну і Слуг звісно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:50

  Banderlog написав: Якщо ж взяти пожилого фізкультирника типу мене, то я за 12 раундів тупо здохну. :lol: Даж якщо мене ніхто бити не буде а я буду бити бєзобідну грушу :lol:
тут те саме, люди мруть даж без бойових дій. за півроку формування померло 7 чоловік.

З допінгом було б легше))

Я, як дурень, тренувався для здачі фізо бігу. Гроблячи здоров'я, якого не було. Потім один розумник порадив копійчиної вартості еуфілін перед забігом. Розширює бронхи. Асматики пожитєво горстями жруть. Шкоди ж від прийому раз на місяць нуль з нулів.
В ітогє - відмінний результат, збережене здоров'я, ще й задоволення.
А якщо б щось посерйозніше, то був би чємпійон))

Так із отими померлими...
Одна відповідповідна потребі таблєточка вчасно. І живі були б, і результат був.

В мене знайомий тренувався з молодими Кличками. Нічим не примітні два довгов'язих хлопця були...
Це ілюзія, що всі в однакових умовах.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 чер, 2024 11:59, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:51

  UA написав:
  Letusrock написав:
ТЦК почали менше хапати чоловіків на вулицях
🪖 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов’язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку “Резерв+”, де люди масово оновлюють свої дані.


тобто Спікер Верховної Ради непрямо підтверджує що "ура, працівники ТЦК стали робити менше кримінальних злочинів за статею 146 ККУ, а раніше вони їх робили більше бо так і так"
Якась антиутопія в прямому ефірі

На наступних виборах переможе кандидат/політ сила, яка пообіцяє як найжорсткіше покарати ТЦКунів та поліцію ну і Слуг звісно.

якась реінканація ПР з рабіновічем ? Серед інших консенсунс підтримки поточного стану речей. та навіть екс-риги за моб.закон голосували
взагалі не бачу політсил . ахмєтов, пінчук, структури сороса все організують в черговий раз, набруть нової шпани і стару локшину на вуха українців
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:09

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Пенсионеров силовиков, если посчитать всех, больше миллиона выходит, какие 200 тыс.?
А ментов, такое впечатление, что сейчас набирают новых. То их было невидно, сейчас они ездят и мигают по всем дорогам и стоят на каждом шагу. Я о том, что кому нужен этот парад мигалок, может, на фронте они нужнее?


Замість пруфів про безперешкодний виїзд за кордон тих, хто ніколи не стояв на військовому обліку , тепер нове марево?


Скільки зараз в Україні військових пенсіонерів і скільки з них служать

Офіційні дані про кількість військових пенсіонерів зараз не публікують.

У 2018 році тодішній міністр соцполітики Андрій Рева розповідав, що в Україні нараховується 544 тис. пенсіонерів-силовиків. У березні 2023 року Пенсійний фонд повідомляв, що провів перерахунок виплат для 500 тис. осіб відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».



При цьому у лютому народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова навела значно менші цифри. Відповідно до її даних, в Україні налічувалося 367 644 військових пенсіонерів. Тих, хто молодший за 60 років — 177 181 особа.

При цьому з цієї категорії перебували на військовій службі трохи більше 21 тис. осіб, а взагалі ніде не працювали 156 тис.

У березні Третьякова також опублікувала відповідь Генштабу ЗСУ на її інформаційний запит. Відповідно до цих даних, саме у лавах Збройних сил станом на 1 січня перебували 5410 осіб, які отримували пенсію за вислугу років.

Моя примітка: решта 16 тисяч (з 21 тисячі які служать) , мабуть служать не в ЗСУ, а ще десь.
https://chas.news/current/viiskovi-pens ... -otrimuyut


На мою думку, серед пенсів всіх силових структур (скільки там? Півмільйона їх загалом?) більшість це буде 60+.
Коли з 91 і до 2005 шаленими темпами скорочували мільйонне угрупування військ , яке дісталось у спадок від ссср. Набори і випуски в ВВНЗ України в 2000+- роках були вже кратно менші, ніж до цього. Тому і маємо до 60 років десь 170 тис пенсіонерів ВСІХ силових. А решта 200-300 тис - це 60+
Можливо отих 60+ вже набагато менше. Де наш юридло ватний подівся після повномасштабного? В кацапії. А він теж був воєнпенс. І таких ватних серед воєнпенсів 60+ мабуть буде більшість.

Багатоприголосного на примусову трепанацію. Це ж просто капець жити з такою головою.



До 45 років, кажись, 37+5-- десь тищі 42 осіб


Нема до 45 років здатних служити. Не відпускали з 22 року нікого. Хіба або з відірваними ногами, або доглядати «за котом». Але там не така цифра.І якщо вони відпущені за ці 2+ роки, навряд чи можуть бути призвані.

Выезжают не только те, кто никогда не стоял, а и те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию. Какие могут быть пруфы, я говорил, кто лично видел это и слышала их разговор, зайдите на фуп и поговорите. А стать на учет их обязали только сейчас, я приводил цитату с закона.
Так написано же, 177800 - это только военных пенсионеров до 60, а есть еще погранцы, МВД и т.д.
При цьому у лютому народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова навела значно менші цифри. Відповідно до її даних, в Україні налічувалося 367 644 військових пенсіонерів. Тих, хто молодший за 60 років — 177 181 особа.

По-любому, почти 200 тыс. - это немало, когда говорят, у нас сейчас всего на фронте воюют 300 тыс. человек. Еще ментов 220 тыс., которых тоже можно вдвое сократить и отправить на фронт. И т.д.
hxbbgaf
 
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