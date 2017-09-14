_hunter написав:не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт... Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит?
Допінг -- це лише один з інструментів нерівних умов, які і *створюють* супер показники, штучний товар. Тобто, що всл набиває 1 тис., коли інші на порядки менше -- треба подивитися чому. Бо буде: постав в його умови іншого далеко не штучного дроновода і він дасть такий же результат.
До речі, допінг дозволяє більше тренуватися... В шахистів є і напряму - *Підсилювачі розумової діяльності можуть суттєво збільшити шанси на перемогу навіть у шахових змаганнях. На це вказують результати нещодавнього дослідження німецьких учених.* https://zbruc.eu/node/61570
Мадьяр і був до армії далеко не пересічним... Всі на слуху не можуть бути. Кількість стільців обмежена))
Подивіться, наприклад, як створювалася 47-ма. І чому б Залужний кожній новоутворюваній бригаді таку увагу не приділив...
Класно отримати умови, які не для всіх. А потім розповідати, який штучний, який крутий.
Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг
Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄