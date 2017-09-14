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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8525852685278528
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:13

  detroytred написав:
  _hunter написав:не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт...
Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит? ;)

Допінг -- це лише один з інструментів нерівних умов, які і *створюють* супер показники, штучний товар.
Тобто, що всл набиває 1 тис., коли інші на порядки менше -- треба подивитися чому.
Бо буде: постав в його умови іншого далеко не штучного дроновода і він дасть такий же результат.

До речі, допінг дозволяє більше тренуватися...
В шахистів є і напряму - *Підсилювачі розумової діяльності можуть суттєво збільшити шанси на перемогу навіть у шахових змаганнях. На це вказують результати нещодавнього дослідження німецьких учених.*
https://zbruc.eu/node/61570

Мадьяр і був до армії далеко не пересічним...
Всі на слуху не можуть бути. Кількість стільців обмежена))

Подивіться, наприклад, як створювалася 47-ма.
І чому б Залужний кожній новоутворюваній бригаді таку увагу не приділив...

Класно отримати умови, які не для всіх. А потім розповідати, який штучний, який крутий.

Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг :D

Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну так ось! Треба лише підняти оплату то і пінгвіни підуть воювати!
"До українських полярників на станцію "Академік Вернадський" вперше за майже 4 роки прийшов імператорський пінгвін"
Mimohod
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