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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:24
_hunter написав:
Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг
Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄
А в змаганнях рівних для перемоги може бути достатньо скільки?))
Навіть 0,00000000...1%.
Який і вирішить.
По дроноводам втретє нагадую -- допінг дозволить більше тренуватися... Може ще збільшити реакцію. І допінг - це лише приклад,як один з елементів інших умов для особи.
Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.
А чому б не лише один? Для дроноводів.
Один для дроноводів.
Другий для пілотів (був) - привід Києва.
Третій - Залужний.
Четвертий - комбат Верес.
І т.д.
Хоча по дроноводам ще один є -- комбат Федоренко б-н Ахілес.
Кількість стільців Героїв обмежена.
Успіх Герой не набагато менший... Якщо не більший.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 06 чер, 2024 12:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:31
detroytred написав:
Кількість стільців Героїв обмежена.
Занадто. Боїться влада героїв.) В 14 році наліпили потім не знали що з ними робити. Одна Савченко чого вартувала... а думали, що підконтрольна лялька і давно її вели.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:32
detroytred написав: flyman написав:
щоб стати "силовиком" і смоктати бюджетну цицю умова була пройти срочку
Я вже звертав увагу.
Срочку пройшли всі мої однокласники. При чому якісну. Майже всі сержанти.
Жоден з них поки не мобілізований. І вони не входять до топ 1 млн. наповнювачів бюджету або заброньованих. На обліку.
Чому беруть тих, хто не проходив срочку ніколи, -- хз.
За такого стану, коли є купа сержантів, рядових запасу, пхати в "кулеметники" офіцерів запасу -- є якось сильно недоречним.
Это в каком году всех с класса побрили и в учебку кинули? При Андропове-Черненко из-за потерь в Афгане, когда даже студентов медвузов в очках и с плоскостопием со второго курса снимали и красить траву и чистить ломом очко отправляли?
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барабашов
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:34
somilitark написав:UA
Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю.
Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?
Отримаю на те що заслуговую.
Головне інших на смерть не гнати.
Я так думаю.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:37
барабашов написав:
Это в каком году всех с класса побрили и в учебку кинули? При Андропове-Черненко из-за потерь в Афгане, когда даже студентов медвузов в очках и с плоскостопием со второго курса снимали и красить траву и чистить ломом очко отправляли?
80-ті.
Всі (особи пересічного походження, а не блатних кравєй) чьотко йшли служити строкову.
Ні в кого й думки не було, що можна відкосити.
Здебільшого в гсвг, угорщину і т.д.
Може хто підкаже? Я так і не розібрався: в Афган строковиків суто добровільно брали чи все ж таки примусом, тиском?
З афганцями (строковиками) не спілкувався ніколи.
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detroytred
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:44
fox767676 написав: UA написав:
На наступних виборах переможе кандидат/політ сила, яка пообіцяє як найжорсткіше покарати ТЦКунів та поліцію ну і Слуг звісно.
якась реінканація ПР з рабіновічем ? Серед інших консенсунс підтримки поточного стану речей. та навіть екс-риги за моб.закон голосували
взагалі не бачу політсил . ахмєтов, пінчук, структури сороса все організують в черговий раз, набруть нової шпани і стару локшину на вуха українців
Бенефіціари залишатся ті самі.
Обгортка буде анти ТЦКашна
екс ПР почали зростатися зі Слугами ще перед війною
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:49
detroytred написав: _hunter написав:
Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг
Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄
А в змаганнях рівних для перемоги може бути достатньо скільки?))
Навіть 0,00000000...1%.
Який і вирішить.
По дроноводам втретє нагадую -- допінг дозволить більше тренуватися... Може ще збільшити реакцію. І допінг - це лише приклад,як один з елементів інших умов для особи.
Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.
А чому б не лише один? Для дроноводів.
Один для дроноводів.
Другий для пілотів (був) - привід Києва.
Третій - Залужний.
Четвертий - комбат Верес.
І т.д.
Хоча по дроноводам ще один є -- комбат Федоренко б-н Ахілес.
Кількість стільців Героїв обмежена.
Успіх Герой не набагато менший... Якщо не більший.
>>> Хоча по дроноводам ще один є
я троих просил
>>> Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.
Это вы смешали: при чем тут шахматы, если мы про дроны говорим?
Вы про e-sport почитайте - наиболее близкий аналог. И на допинг там вообще проверок нет. Но хоть каких-то показателей добиваются вот те ваши единицы с кучей нулей
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:57
detroytred написав:
80-ті.
Всі (особи пересічного походження, а не блатних кравєй) чьотко йшли служити строкову.
Ні в кого й думки не було, що можна відкосити.
Здебільшого в гсвг, угорщину і т.д.
Може хто підкаже? Я так і не розібрався: в Афган строковиків суто добровільно брали чи все ж таки примусом, тиском?
З афганцями (строковиками) не спілкувався ніколи.
Мій знайомий (на той час ст. лей) сам написав рапорт що хоче в Афган.
В Афган не відправили, а Особісти тягали його півроку.
Запідозрили в спробі втечі на Захід через полон до підрозділів Ахмад Шах Масуда.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:01
hxbbgaf
Так написано же, 177800 - это только военных пенсионеров до 60, а есть еще погранцы,
Усыпите его кто нибудь, этого бронелобого.
Погранцы тоже «військові». І СБУ.
Это «військовослужбовці прикордонної служби», «військовослужбовці Служби безпеки України»
Потому закон пенсионный у них и один, общий. И считают их вместе.
Вместо пруфов из закона - «иди на фуре почитай чьи-то видения». Вместо читания законов - свои фантазии.
Полный ноль , о чем бы не говорил! Ни одного закона не читал, всасывал сплетни с разных ресурсов и носил их на другие. Где банили неадеквата.
те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию
Ты реально невменяемый? Кто служит - того нет на учете. Его личное дело в части. Когда увольняется - он обязан встать на учет. Как он мог быть «исключен с выходном на пенсию». Если он там не был, на том учете , он только становится ???
При чем здесь вообще выезд за границу , если для выезда есть только определенные категории с перечнем документов. Люди по 5-10 куе платили , чтоб выехать, а оказывается можно просто не стоять на учебе и ты можешь выезжать ? Ты из какого мира сюда пришел?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 06 чер, 2024 13:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:03
Hotab написав:Успіх
Нам щось двічі пропонували підписати контракт - всі відмовились!
Про всяк випадок нагадаю: е-оселя під солодкі 3% лише для контрактьорів. Мобіку - зась.
Так Успіх багатоквартирний йому е-оселя не світить.
Чи щось змінилося з вимогою "єдине житло"?
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