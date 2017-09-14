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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:08
_Mykola_
Так Успіх багатоквартирний йому е-оселя не світить.
Чи щось змінилося з вимогою "єдине житло"?
Він добре працював одним місцем і на 4 членів сімʼї у нього метрів недостатньо
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:25
Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:26
Hotab написав:_Mykola_
Так Успіх багатоквартирний йому е-оселя не світить.
Чи щось змінилося з вимогою "єдине житло"?
Він добре працював одним місцем і на 4 членів сімʼї у нього метрів недостатньо
Є оселі вже немає
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:28
Бетон написав:
Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
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Перевожу
1 сорт велел 2 сорту не включать кондиционеры.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:31
https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv
Бетон написав:
Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
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Про е-оселю такая же честная инфо?
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Hotab
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:34
Hotab написав:
https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv
Бетон написав:
Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
ㅤ
Про е-оселю такая же честная инфо?
Скасовує. Ха ха.
"Сьогоднішній тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований."
"Буде"
А може й не буде.
Слушай, мужик, у меня висит слелка по е оселе полтора месяца. В ощаде говорят, все.
Бери информацию в марафоне, там честнее
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 06 чер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:35
Бетон написав: Hotab написав:
https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv
Бетон написав:
Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
ㅤ
Про е-оселю такая же честная инфо?
Скасовує. Ха ха.
Слушай, мужик, у меня висит слелка по е оселе полтора месяца. В ощаде говорят, все.
Бери информацию в марафоне, там честнее
Хотя, может и здесь сорта ввели
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Бетон
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:36
Hotab написав:
https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv
Бетон написав:
Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
ㅤ
Про е-оселю такая же честная инфо?
Так а при чем тут честность? - классический случай "прокатило вычеркиваем": если бы не медиа - кондеры бы благополучно купили бы...
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_hunter
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:39
_hunter написав: fler написав:
...
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Bobua написав:
Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?
Мені справді цікаво.
Бо я побув у дронарях трохи у 2022р.
На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.
Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?
Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити?
Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів?
Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:42
Bobua написав: _hunter написав: fler написав:
...
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?
Мені справді цікаво.
Бо я побув у дронарях трохи у 2022р.
На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.
Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?
Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити?
Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів?
Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...
>>> Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою
нет: если профи - он сможет не влепить этот мавик в единственное на поле дерево. Я больше про это...
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