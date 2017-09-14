fler написав:... Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Bobua написав:Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?
Мені справді цікаво. Бо я побув у дронарях трохи у 2022р. На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.
Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?
Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити? Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів? Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...
fler написав:... Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.
Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?
Мені справді цікаво. Бо я побув у дронарях трохи у 2022р. На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.
Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?
Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити? Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів? Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...
>>> Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою
нет: если профи - он сможет не влепить этот мавик в единственное на поле дерево. Я больше про это...
ЛАД написав:Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
Цікавтесь:
поділ класів у школах, ПТУ і педучилищах, які нараховують понад 25 учнів, на дві групи; визначення чисельності професорсько-викладацького складу з розрахунку один викладач на вісім студентів-русистів; будівництво корпусів і гуртожитків для розміщення студентів факультетів російської мови і літератури педагогічних інститутів; прирівняння стипендій русистів до стипендій студентів юридичних інститутів; запровадження вступного і кандидатського екзаменів з російської мови і літератури для аспірантів https://www.radiosvoboda.org/a/29348988.html
Багато маю родичів освітян, то у них розуміння тоді чому такі привілеї за язик не було. Відповідно і для кар'єри по навчанню це відігравало роль.
Напомню, с чего начался разговор. Началось со слов Water: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык." Потом быстро перешли к вопросу обязательности изучения в школах укр. языка и утверждений, что легко было освободиться и по полкласса укр. язык не учили. Подтверждение этого я пока, кроме как от fler, ни от кого не услышал. И ещё раз - я не утверждал, что русификация не проводилась. Единственное, что говорил, что она не проводилась насильственными методами. Всё было "по обоюдному согласию". И у нас с Вами речь шла об украинских школах, а это не только и не столько учителя русского и украинского языков. В школе гораздо больше уроков по другим предметам. Так что дело совсем не в надбавке учителям русского языка. Это не причина сокращения украинских школ.
Дюрі-бачі
ЛАД писал(а): Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
В 1998-99 рр в мене було. Як і поділ для вивчення англійської. Але ми вчили тільки 1 рік, потім замінили на Словацьку
На каком языке велось преподавание в школе? Часом, не на венгерском? И это уже всё же незалежна Україна, а не Союз. Может, у вас русский считался как иностранный (как английский и словацкий)?
P.s. Но вообще-то, в многонациональном государстве это явление естественное. В США никто не ущемляет национальные языки, многие говорят на разных языках, формально на федеральном уровне нет даже официального языка. Тем не менее, фактически преобладает английский.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 чер, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.