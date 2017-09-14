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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85278528852985308531>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:08

_Mykola_

Так Успіх багатоквартирний йому е-оселя не світить.
Чи щось змінилося з вимогою "єдине житло"?


Він добре працював одним місцем і на 4 членів сімʼї у нього метрів недостатньо
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:26

  Hotab написав:_Mykola_

Так Успіх багатоквартирний йому е-оселя не світить.
Чи щось змінилося з вимогою "єдине житло"?


Він добре працював одним місцем і на 4 членів сімʼї у нього метрів недостатньо

Є оселі вже немає
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:28

  Бетон написав:Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію

Перевожу
1 сорт велел 2 сорту не включать кондиционеры.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:31

  Бетон написав:Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію


https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv

Про е-оселю такая же честная инфо?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:34

  Hotab написав:
  Бетон написав:Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію


https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv

Про е-оселю такая же честная инфо?

Скасовує. Ха ха.

"Сьогоднішній тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований."
"Буде"

А може й не буде.

Слушай, мужик, у меня висит слелка по е оселе полтора месяца. В ощаде говорят, все.
Бери информацию в марафоне, там честнее
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 06 чер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:35

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Укренерго оголосило тендер на закупку кондиціонерів на суму 630000 грн, хоча ще вчора просили українців вимкнути кондиціонери, щоб економити електроенергію


https://news.finance.ua/ua/ukrenerho-sk ... dycioneriv

Про е-оселю такая же честная инфо?

Скасовує. Ха ха.
Слушай, мужик, у меня висит слелка по е оселе полтора месяца. В ощаде говорят, все.
Бери информацию в марафоне, там честнее

Хотя, может и здесь сорта ввели
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:39

  _hunter написав:
  fler написав:...
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
  Bobua написав:Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.

Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.


А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?

Мені справді цікаво.
Бо я побув у дронарях трохи у 2022р.
На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.

Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?

Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити?
Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів?
Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:42

  Bobua написав:
  _hunter написав:
  fler написав:...
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.

Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.


А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?

Мені справді цікаво.
Бо я побув у дронарях трохи у 2022р.
На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.

Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?

Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити?
Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів?
Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...

>>> Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою

нет: если профи - он сможет не влепить этот мавик в единственное на поле дерево. Я больше про это...
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:50

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.

Цікавтесь:
поділ класів у школах, ПТУ і педучилищах, які нараховують понад 25 учнів, на дві групи; визначення чисельності професорсько-викладацького складу з розрахунку один викладач на вісім студентів-русистів; будівництво корпусів і гуртожитків для розміщення студентів факультетів російської мови і літератури педагогічних інститутів; прирівняння стипендій русистів до стипендій студентів юридичних інститутів; запровадження вступного і кандидатського екзаменів з російської мови і літератури для аспірантів https://www.radiosvoboda.org/a/29348988.html

Багато маю родичів освітян, то у них розуміння тоді чому такі привілеї за язик не було.
Відповідно і для кар'єри по навчанню це відігравало роль.

Напомню, с чего начался разговор.
Началось со слов Water: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык."
Потом быстро перешли к вопросу обязательности изучения в школах укр. языка и утверждений, что легко было освободиться и по полкласса укр. язык не учили. Подтверждение этого я пока, кроме как от fler, ни от кого не услышал.
И ещё раз - я не утверждал, что русификация не проводилась.
Единственное, что говорил, что она не проводилась насильственными методами. Всё было "по обоюдному согласию".
И у нас с Вами речь шла об украинских школах, а это не только и не столько учителя русского и украинского языков. В школе гораздо больше уроков по другим предметам. Так что дело совсем не в надбавке учителям русского языка. Это не причина сокращения украинских школ.

Дюрі-бачі
ЛАД писал(а):
Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.

В 1998-99 рр в мене було. Як і поділ для вивчення англійської. Але ми вчили тільки 1 рік, потім замінили на Словацьку

На каком языке велось преподавание в школе?
Часом, не на венгерском? :)
И это уже всё же незалежна Україна, а не Союз. Может, у вас русский считался как иностранный (как английский и словацкий)?

P.s. Но вообще-то, в многонациональном государстве это явление естественное. В США никто не ущемляет национальные языки, многие говорят на разных языках, формально на федеральном уровне нет даже официального языка. Тем не менее, фактически преобладает английский.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 чер, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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