Додано: Чет 06 чер, 2024 13:39

_hunter написав: fler написав: ...

Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.

Bobua написав: Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала... Чи, може, хлопака їздив у хаймарсі з кондиціонером, а тисячі солдатів на нулі і в багні були в ролі живців, а купа дронів літала-туди-сюди і падала, падала, падала...

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300. ...Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.

Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер. Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.

А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?Мені справді цікаво.Бо я побув у дронарях трохи у 2022р.На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити?Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів?Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...